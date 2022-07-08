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17 случаев, когда люди обнаруживали приветы от предыдущих владельцев квартир

17 случаев, когда люди обнаруживали приветы от предыдущих владельцев квартир

Автор:
08 июля 2022 08:34
Сообщество : Юмор
Метки: аренда   в мире   жилье   жильцы   забавно   люди   фото   
1027
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Один из распространённых видов фильмов ужасов начинается с того, что семья въезжает в свой новый дом, и люди даже не подозревают, что их там может ждать сюрприз от предыдущих владельцев.

В жизни случаются похожие ситуации, только сюрпризы эти не всегда бывают страшными, а очень любопытными или даже забавными. Мы собрали для вас несколько примеров.


Этот старый противогаз я нашёл в только что купленном доме

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Кран без раковины в ванной комнате дома, который мы арендовали

Мнение комментаторов о том, для чего эта конструкция предназначается, разделились. Кто-то предположил, что это стол для чистки рыбы. Другие рассказали, что пользовались подобным в глэмпингах, ставя под кран таз, а потом выливая воду на улицу. Было ещё одно мнение о том, что стол наклонён к стене, а вода течёт ламинарным потоком и стекает в дренажную трубу. Как думаете, какой вариант верный?


В нашем новом доме мы нашли капсулу времени

Насадка для душа в нашей новой квартире — это насадка для садового шланга

В ванной комнате дома, который я арендую, на потолке что-то похожее на бумажную тарелку

На самом деле (вероятно) это металлическая крышка на дымоходе, который когда-то был над дровяной печью. 

В подвале дома, который снимает моя мама, мы нашли набор карманных книг Шекспира конца 1800-х годов

Во дворе моего нового дома есть фонтан

Моя подруга сняла обои в своей новой квартире и обнаружила признание

«Я люблю Джо», — гласит надпись на стене.


Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в нашем новом доме

Винтажные настольные игры, найденные на чердаке нового дома

Над дверью в нашем новом доме вырезаны символы

Комментаторы сообщили, что это клейма крупного рогатого скота.


Разобрали пол на кухне в нашем новом доме и нашли газету 1967 года

Человек, который жил здесь до меня, посадил ананасы

Переехала на новое место и заметила эту деталь LEGO в обогревателе

В моем новом доме было радио с держателем для туалетной бумаги

В новой квартире моих друзей в стену встроены весы

Этот старый 7 Up я нашёл на чердаке моего нового дома

Главное, чтобы бывшие жильцы не оставляли после себя парочку привидений, как в каком-нибудь фильме ужасов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аренда   в мире   жилье   жильцы   забавно   люди   фото   
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3  комментария
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14k
ss 23 минуты назад
"...а вода течёт ламинарным потоком и стекает в дренажную трубу."
__________
Ишь ты!... А потом падает стремительным домкратом?...
Так точно ламинарным потоком? Или может быть турбулентным?

Какая милая блохерская чушь, чтобы казаться умнее и весомее.

"Ламина рное тече ние (лат. lāmina «пластинка») течение, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без перемешивания и пульсаций (то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления)."
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2k
5010_BIRD 18 минут назад
Послание как в фильмах ужасов.

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21k
SolomonA 21 минуту назад

Странные гадания по поводу крана... Вода подведена, канализации нет. Ставишь емкость и наливаешь воду. А дальше на стене - еще более загадочный кран - без стола и без "носика" - но, видимо, эту загадку они даже не рискнули попытаться решить..
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