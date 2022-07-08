17 случаев, когда люди обнаруживали приветы от предыдущих владельцев квартир

Один из распространённых видов фильмов ужасов начинается с того, что семья въезжает в свой новый дом, и люди даже не подозревают, что их там может ждать сюрприз от предыдущих владельцев.
В жизни случаются похожие ситуации, только сюрпризы эти не всегда бывают страшными, а очень любопытными или даже забавными. Мы собрали для вас несколько примеров.
Этот старый противогаз я нашёл в только что купленном доме
Кран без раковины в ванной комнате дома, который мы арендовали
Мнение комментаторов о том, для чего эта конструкция предназначается, разделились. Кто-то предположил, что это стол для чистки рыбы. Другие рассказали, что пользовались подобным в глэмпингах, ставя под кран таз, а потом выливая воду на улицу. Было ещё одно мнение о том, что стол наклонён к стене, а вода течёт ламинарным потоком и стекает в дренажную трубу. Как думаете, какой вариант верный?
В нашем новом доме мы нашли капсулу времени
Насадка для душа в нашей новой квартире — это насадка для садового шланга
В ванной комнате дома, который я арендую, на потолке что-то похожее на бумажную тарелку
На самом деле (вероятно) это металлическая крышка на дымоходе, который когда-то был над дровяной печью.
В подвале дома, который снимает моя мама, мы нашли набор карманных книг Шекспира конца 1800-х годов
Во дворе моего нового дома есть фонтан
Моя подруга сняла обои в своей новой квартире и обнаружила признание
«Я люблю Джо», — гласит надпись на стене.
Мы нашли сейф за фальшивой розеткой в нашем новом доме
Винтажные настольные игры, найденные на чердаке нового дома
Над дверью в нашем новом доме вырезаны символы
Комментаторы сообщили, что это клейма крупного рогатого скота.
Разобрали пол на кухне в нашем новом доме и нашли газету 1967 года
Человек, который жил здесь до меня, посадил ананасы
Переехала на новое место и заметила эту деталь LEGO в обогревателе
В моем новом доме было радио с держателем для туалетной бумаги
В новой квартире моих друзей в стену встроены весы
Этот старый 7 Up я нашёл на чердаке моего нового дома
Главное, чтобы бывшие жильцы не оставляли после себя парочку привидений, как в каком-нибудь фильме ужасов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ишь ты!... А потом падает стремительным домкратом?...
Так точно ламинарным потоком? Или может быть турбулентным?
Какая милая блохерская чушь, чтобы казаться умнее и весомее.
"Ламина рное тече ние (лат. lāmina «пластинка») течение, при котором жидкость или газ перемещаются слоями без перемешивания и пульсаций (то есть без беспорядочных быстрых изменений скорости и давления)."
Странные гадания по поводу крана... Вода подведена, канализации нет. Ставишь емкость и наливаешь воду. А дальше на стене - еще более загадочный кран - без стола и без "носика" - но, видимо, эту загадку они даже не рискнули попытаться решить..