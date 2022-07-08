17 случаев, когда люди обнаруживали приветы от предыдущих владельцев квартир

Мнение комментаторов о том, для чего эта конструкция предназначается, разделились. Кто-то предположил, что это стол для чистки рыбы. Другие рассказали, что пользовались подобным в глэмпингах, ставя под кран таз, а потом выливая воду на улицу. Было ещё одно мнение о том, что стол наклонён к стене, а вода течёт ламинарным потоком и стекает в дренажную трубу. Как думаете, какой вариант верный?

В нашем новом доме мы нашли капсулу времени