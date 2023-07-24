"Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья

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Порой найти нормальную квартиру для съёма тяжело, но ещё сложнее встретить адекватных хозяев. Герои нашей подборки поделились неприятными ситуациями, которые у них остались после аренды квартир.
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И по-поводу славян скажу. Приходили смотреть 4 человека, то ли таджики, то ли узбеки(по телефону говорили будет жить семья с ребенком, а по факту оказалось что хотят заселить две бригады строителей, им даже мебель была не нужна, сказали мы все уберем и положим ковры, на них будем спать. И это реальный случай, никаких шуток! Так что прежде чем жаловаться на собственников попробуйте свою квартиру посдавать, если она у вас есть, очень удивитесь количеству всяческих персонажей.