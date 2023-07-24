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"Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья

"Моя квартира - что хочу, то и делаю!": ситуации с неадекватными владельцами жилья

Автор:
24 июля 2023 16:25
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   аренда   жилье   забавно   истории   фото   
1704
15

Порой найти нормальную квартиру для съёма тяжело, но ещё сложнее встретить адекватных хозяев. Герои нашей подборки поделились неприятными ситуациями, которые у них остались после аренды квартир.

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А какие у вас есть истории со съёмом жилья?


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Метки: Прикол   аренда   жилье   забавно   истории   фото   
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5  комментариев
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38k
Вепс Полчаса назад
Все эти комментаторы сами видимо не сдавали недвижимость и не знают что, после себя, оставляют некоторые жильцы. Начиная с ободранных обоев и заканчивая переломанной мебелью, пробитыми дверями и даже воровством (да-да, есть такие что съезжая тырят тарелки и даже мебель). Лично у меня было, съехали жильцы, на следующий день мы приехали убраться в квартире, а в квартире не хватает кровати! Видимо сделали дубликат ключа и вывезли уже после подписания акта. И ущерб потом задолбаешься с таких выбивать, поэтому всегда нужно брать залог и проверять почаще.

И по-поводу славян скажу. Приходили смотреть 4 человека, то ли таджики, то ли узбеки(по телефону говорили будет жить семья с ребенком, а по факту оказалось что хотят заселить две бригады строителей, им даже мебель была не нужна, сказали мы все уберем и положим ковры, на них будем спать. И это реальный случай, никаких шуток! Так что прежде чем жаловаться на собственников попробуйте свою квартиру посдавать, если она у вас есть, очень удивитесь количеству всяческих персонажей.
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3k
Станнис 16 минут назад
это же переспелая снова со своим бредом...
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19k
Bill 16 минут назад
У меня одна знакомая в 90-е сдала комнату въетнамцам. Через пару месяцев они наговорили по международному телефону на 10 килобаксов и сбежали. По тем временам это было больше стоимости самой квартиры.
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