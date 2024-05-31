Даня Милохин собрался приехать в Россию, несмотря на игнорирование повесток

В прошлом году Милохин уже посещал Россию. Однако его визит оказался далёким от триумфального возвращения. В социальных сетях россияне начали его отправлять в армию, а на улицах Москвы его поймали местные ММА-шники из-за розовой кофточки и крашеных волос. Блогера назвали “нефором”, на что он сильно обиделся. Правда, сделать ничего не смог.