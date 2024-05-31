Даня Милохин собрался приехать в Россию, несмотря на игнорирование повесток

Даня Милохин уехал из России в 2023 году на фоне слухов о призыве в армию.
Отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что его сын пообещал этим летом прилететь в Москву, сообщает SHOT. Видимо перед своим прилётом Милохин решил задобрить россиян, публикуя на своём канале видео с российским триколором. Он пообещал участвовать в боях, обернувшись флагом России.
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В прошлом году Милохин уже посещал Россию. Однако его визит оказался далёким от триумфального возвращения. В социальных сетях россияне начали его отправлять в армию, а на улицах Москвы его поймали местные ММА-шники из-за розовой кофточки и крашеных волос. Блогера назвали “нефором”, на что он сильно обиделся. Правда, сделать ничего не смог.
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В прошлом году Милохин покинул Россию после того, как Мизулина призвала отправить его в армию. Интересно, что будет на этот раз.
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За.....долбала!!
И даже если приедет, время он свое пропустил. Совсем. Навсегда.
или за границей очко раздолбили так, что он уже на всё согласен?
чоб*ля? он же детдомовский