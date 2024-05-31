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Даня Милохин собрался приехать в Россию, несмотря на игнорирование повесток

Даня Милохин собрался приехать в Россию, несмотря на игнорирование повесток

Автор:
31 мая 2024 18:45
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Милохин   Россия   армия   интересное   повестка   призыв   фото   
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Даня Милохин уехал из России в 2023 году на фоне слухов о призыве в армию.

Отец Дани Милохина Дмитрий Тюленев заявил, что его сын пообещал этим летом прилететь в Москву, сообщает SHOT. Видимо перед своим прилётом Милохин решил задобрить россиян, публикуя на своём канале видео с российским триколором. Он пообещал участвовать в боях, обернувшись флагом России.

В прошлом году Милохин уже посещал Россию. Однако его визит оказался далёким от триумфального возвращения. В социальных сетях россияне начали его отправлять в армию, а на улицах Москвы его поймали местные ММА-шники из-за розовой кофточки и крашеных волос. Блогера назвали “нефором”, на что он сильно обиделся. Правда, сделать ничего не смог.

В прошлом году Милохин покинул Россию после того, как Мизулина призвала отправить его в армию. Интересно, что будет на этот раз.

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Метки: Видео   Милохин   Россия   армия   интересное   повестка   призыв   фото   
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15  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Одно говно (в данном случае покемониха) пиарит другое говно.
За.....долбала!!
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136
FullPolarFox 6 минут назад
А не приедет:) будет ждать 28 исполнившихся годиков, отрежет себе пальцы на правой руке или схлопочет парочку сотрясов.
И даже если приедет, время он свое пропустил. Совсем. Навсегда.
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10k
Trenzel2003 12 минут назад
Усыпить тварь!
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5k
Timur Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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19k
ron Полчаса назад
маленький п.и.д.арок-лицо Сбера проголодался?
или за границей очко раздолбили так, что он уже на всё согласен?
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13k
geminisf Полчаса назад
В СССР был такой анекдот. У мужчины жену увезли в роддом рожать. Он приходит, ему говорят: "Ваша жена умерла." Мужчина в шоке. Через минуту выходит врач и говорит:"Ой, мы ошиблись. Ваша жена родила тройню". И тут мужик кричит: "Нет уж, нет уж, нафиг, нафиг - Умерла,так умерла!" Вот оттуда и пошло это выражение.
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1k
Сид 39 минут назад
Одно говно постит другое говно . Презрение обоим.
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32k
AzuveR 45 минут назад
На буя постить п.идарасов ? Очередной высер. Автора поста.
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17k
Александр Н. 47 минут назад
В каких боях он участвовать собрался? Против кого? 1 на 1 с корги?
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15k
Владимир Час назад
Берцы ждут тебя, говноед! Надеюсь отправят в Белгород границу охранять. Может мозг на место встанет если есть конечно.
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4k
poбт Час назад
"Отец Дани Милохина"
чоб*ля? он же детдомовский
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79k
Viktor Час назад
А ет хто?
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33k
Владимир Час назад
Совсем что ли нигде убогого не кормят нигде?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5079 постов (4864 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357840



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