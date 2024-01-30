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Вместо носков - портянки: рэпера, который на голой вечеринке надел только носок, отправят в армию

Вместо носков - портянки: рэпера, который на голой вечеринке надел только носок, отправят в армию

Автор:
30 января 2024 16:11
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: VACIO   Видео   армия   интересное   носок   призыв   рэпер   фото   
961
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Рэпер Vacio (Николай Васильев) оказался в центре скандала после "голой" вечеринки, напялив носок на причинное место.

Адвокат Васильева рассказал, что Николай отправится в армию после весеннего призыва. В разговоре с НСН он отметил, что медкомиссия признала рэпера годным к службе.

"Будут призывать, весной пойдёт в армию. Пока идёт комиссия. Будет служить там, куда родина пошлёт. Куда призывают — туда и пойдёт, там не выбирают", — заявил представитель артиста.

Сам Vacio заявил, что при этом хотел бы служить в ВДВ. Адвокат заверил, что рэпер не собирается бежать из России, а наоборот отслужит, чтобы искупить вину перед родиной.

Рэпер Vasio прославился после “голой” вечеринки Ивлеевой, куда пришёл в одном носке на причинном месте. После этого Васильев отсидел 25 суток за хулиганство и прошёл медкомиссию.

RT.RU уточняет, что рэперу предложили служить в оркестре.

У исполнителя будет право уезжать домой каждые выходные, возможность жить на съемной квартире, а также зарплата, по предварительным данным, в размере 60 тысяч рублей.

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Метки: VACIO   Видео   армия   интересное   носок   призыв   рэпер   фото   
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23  комментария
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68k
Андрей 56 минут назад
А с каких пор служба в армии стала наказанием? Как по мне, то это - дискредитация нашей Армии, которая сейчас наказуема. И ещё: призвали бы его в армию, не случись этого скандала?
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3k
Дмитрий 9 секунд назад
а давно на срочке зп такая? Помню рядовой - 50 рублей, ефрейтор 100, сержант около 200 :D
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14k
ron 17 минут назад
он действительно столь выдающийся музыкант, что без него военные оркестры плачут по ночам? Или всё же удалось найти заступничка?
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2
vas8610 37 минут назад
Дудеть в Дудук за 60К в месяц и еще домой бегать -по моему весьма Жирно. Этому Дегенерату самое место на Новой Земле или ещё где по севернее. что бы понял всю суть армии. и ЗП 10К максимум. У нас 50% народа в стране такую ЗП не получают, а тут ОБСОС какой то..
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825
Шурман 38 минут назад
Мне жаль моих 90 тых , простите пацаны я все просрал и прости моя 35 бригада .
вот это правосудие
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1k
ФЫВАПРОЛ 43 минуты назад
Белый и пушистый зверек нашим оркестрам если там станут служить такие реперы.
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5k
Харон 51 минуту назад
А разве имбецилов призывают?
Что ОНО там будет делать? Плац мести?
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179
ruslan d Харон 36 минут назад
Слушай , у меня племяху призвали в подмосковье в ПВО , у парня магистратура - метут плац и акумы заряжают , служить год ... чему он там научится ?
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179
ruslan d Харон 11 минут назад
Ну такая себе перспектива , парень реально расстроился, тумал чему-то из военной специальности научат , но пока так , осталось 6 месяцев служить , вряд ли что-то успеют , хоть бы стрелять научили ...
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