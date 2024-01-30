Вместо носков - портянки: рэпера, который на голой вечеринке надел только носок, отправят в армию

Адвокат Васильева рассказал, что Николай отправится в армию после весеннего призыва. В разговоре с НСН он отметил, что медкомиссия признала рэпера годным к службе.

"Будут призывать, весной пойдёт в армию. Пока идёт комиссия. Будет служить там, куда родина пошлёт. Куда призывают — туда и пойдёт, там не выбирают", — заявил представитель артиста.

Сам Vacio заявил, что при этом хотел бы служить в ВДВ. Адвокат заверил, что рэпер не собирается бежать из России, а наоборот отслужит, чтобы искупить вину перед родиной.