Вместо носков - портянки: рэпера, который на голой вечеринке надел только носок, отправят в армию

Рэпер Vacio (Николай Васильев) оказался в центре скандала после "голой" вечеринки, напялив носок на причинное место.
Адвокат Васильева рассказал, что Николай отправится в армию после весеннего призыва. В разговоре с НСН он отметил, что медкомиссия признала рэпера годным к службе.
"Будут призывать, весной пойдёт в армию. Пока идёт комиссия. Будет служить там, куда родина пошлёт. Куда призывают — туда и пойдёт, там не выбирают", — заявил представитель артиста.
Сам Vacio заявил, что при этом хотел бы служить в ВДВ. Адвокат заверил, что рэпер не собирается бежать из России, а наоборот отслужит, чтобы искупить вину перед родиной.
Рэпер Vasio прославился после “голой” вечеринки Ивлеевой, куда пришёл в одном носке на причинном месте. После этого Васильев отсидел 25 суток за хулиганство и прошёл медкомиссию.
RT.RU уточняет, что рэперу предложили служить в оркестре.
У исполнителя будет право уезжать домой каждые выходные, возможность жить на съемной квартире, а также зарплата, по предварительным данным, в размере 60 тысяч рублей.
Источник:
- Военкомат не теряет надежды забрать в армию тиктокера Даню Милохина
- В Китае стало популярно приложение, в котором можно покормить бездомного кота и посмотреть, как он кушает
- Пользователи TikTok уговорили американского двойника Филиппа Киркорова исполнить его песни
- "Стадион, так стадион!": Моргенштерн* потребовал от Собчак интервью в публичном месте и без помощников
- Волочкова обратилась в полицию с заявлением на человека, слившего её видео с Джигурдой
Что ОНО там будет делать? Плац мести?