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Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию

Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию

Автор:
13 сентября 2022 14:24
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Милохин   Россия   знаменитости   интересное   покинет   тиктокер   фото   шоу бизнес   
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С начала СВО многие знаменитости покинули Россию. Кто-то уехал в "отпуск", кто-то открыто заявил о своей позиции. Осенью это список пополнит знаменитый тиктокер Даня Милохин, который не знал, что в России есть острова.

Блогер Алена Жигалова сообщила, что знаменитый тиктокер Даня Милохин скоро уедет в США. Дело в том, что некоторые соцсети теперь недоступны в России и участники хауса Dream Team (дом, где живут блогеры и снимают свои видосы) скоро уедут.

«Из-за приостановки работы соцсети в России, участники хауса Dream Team отправились в Штаты и заодно решили позариться на мировую славу. Там уже обустроился основной костяк — Аня Покров, Артур Бабич, Маха Горячева, Ира Блан. Только Даня Милохин все никак не вырвется к друзьям, но, как рассказала бывшая участница Ваша Маруся, он тоже делает визу и вот-вот покинет Россию», - сообщила Жигалова.

Интересно то, что блогеры продолжают зарабатывать на российской рекламе. Они рекламируют российские товары и сотрудничают с российскими компаниями. Когда они приедут в США, то вряд ли откажутся от рекламы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Милохин   Россия   знаменитости   интересное   покинет   тиктокер   фото   шоу бизнес   
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53  комментария
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3k
Трям 8 часов назад
Главное чтоб не вернулся.
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1k
Дядюшка Шнеур 18 минут назад
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17k
Александр Сучков 2 часа назад
мусор....
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28k
Ashabad 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
a_komolow 3 часа назад
Скатертью дорога, ущербный!


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1k
Капитан Зеленый 4 часа назад
Плюсанул, Порадовало. Пусть валят все, на .....
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17k
Олег 4 часа назад
О чем я только что прочитал? Какой то тиктокер уедет, но рекламировать будет? Это, несомненно, очень важная новость. Знать бы еще, о ком она...
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736
сергей ремизов 5 часов назад
Это тот клоун что представлял экономический форум и был "лицом" сбера ? Похоже понял что экономика в стране кончилась и представлять больше нечего.
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14k
сеньор Леонсио 6 часов назад
Хорошие новости!Россия избавляется от нечисти!
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195
MAXIMUS сеньор Леонсио 3 часа назад
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4k
Frank Borman 6 часов назад
А вот и хорошая сторона войны с Украиной. Россия наконец то избавляется от дерьма. Собчак уехала, Галкин уехал, вот и Даня покидает Россию.
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2k
Carex 6 часов назад
Автор, хватит постить 3,14дарасов.
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9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 6 часов назад
Да хорош это дерьмо пиарить!
Свалит? Скатертью!
Пара сотен пожалеет об этом, остальные просто не заметят.
Хотя вру, заметят. Дышать станет легче.
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8
300n 6 часов назад
Рано радоваться, могут визу не дать еще
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396
Максим Макашев 7 часов назад
А я, грешным делом подумал, что это 3,14здёныш на ПМЖ на Сахалин уедет
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60k
Александр Ломовицкий 7 часов назад
что за компании сотрудничают с этим быдлом . надо утопить из в негативе чтоб неповадно было связываться с фриками
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368
Александер 7 часов назад
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26k
Киры4 7 часов назад
Вот это говно точно нигде не нужно.
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364
Lesnik 7 часов назад
Кто все эти люди?????
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39k
Мойша 8 часов назад
А нахрена нам знать, что еще кучка дерьма решила приникнуть к своим истокам?
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8k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 8 часов назад
Очищается земля русская, когда все дебилы свалят
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11k
кот базилий 8 часов назад
Даню надо служить отправить на Камчатку, на флот. Выживет задрот?
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