Тиктокер Даня Милохин наконец скоро покинет Россию

С начала СВО многие знаменитости покинули Россию. Кто-то уехал в "отпуск", кто-то открыто заявил о своей позиции. Осенью это список пополнит знаменитый тиктокер Даня Милохин, который не знал, что в России есть острова.
Блогер Алена Жигалова сообщила, что знаменитый тиктокер Даня Милохин скоро уедет в США. Дело в том, что некоторые соцсети теперь недоступны в России и участники хауса Dream Team (дом, где живут блогеры и снимают свои видосы) скоро уедут.
«Из-за приостановки работы соцсети в России, участники хауса Dream Team отправились в Штаты и заодно решили позариться на мировую славу. Там уже обустроился основной костяк — Аня Покров, Артур Бабич, Маха Горячева, Ира Блан. Только Даня Милохин все никак не вырвется к друзьям, но, как рассказала бывшая участница Ваша Маруся, он тоже делает визу и вот-вот покинет Россию», - сообщила Жигалова.
Интересно то, что блогеры продолжают зарабатывать на российской рекламе. Они рекламируют российские товары и сотрудничают с российскими компаниями. Когда они приедут в США, то вряд ли откажутся от рекламы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Свалит? Скатертью!
Пара сотен пожалеет об этом, остальные просто не заметят.
Хотя вру, заметят. Дышать станет легче.