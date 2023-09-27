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"Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова

"Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова

Автор:
27 сентября 2023 17:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Милохин   Нурмагомедов   бой   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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Тиктокер Даня Милохин настолько сильно нуждается в деньгах, что готов ради них даже получить по лицу в октагоне.

В своём последнем интервью Даня Милохин рассказал, что хочет впечатлить Хабиба Нурмагомедова, выиграв бой с его братом.

Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно!, - заявил Милохин.

Правда, Милохин не уточнил, с каким именно братом Хабиба он собрался драться. Хотя, это не имеет значения. Когда любой боец UFC увидит его в октагоне, у него появится непреодолимое желание набить ему лицо. Милохин рассказал, что станет "сладеньким" бойцом.

Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец, такой сладенький, но в этом и фишка. У нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовеньком весь, снимаю сережечки и даю хороших ######## [затрещин]. Все будут понимать, что я показываю красивые бои.

Милохин занимается уже целых 4 месяца (!) и готов выходить на бой. Он заявил, что занимается ради того, чтобы стать известным, всех удивить и получить много денег.

Я занимаюсь, чтобы в будущем был дикий хайп. Что я бьюсь и не только получаю люлей, а и даю их. Чтобы люди удивлялись, что я побеждаю чуваков, которые с детства этим занимаются, а я буду стоять с ними наравне.

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил Милохину выбирать более реального соперника:

Не даю спортивную оценку заявлениям Милохина. Нет смысла входить в эту плоскость. Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. Пускай называет более реальные фамилии. Будет трогать братьев Хабиба – до клетки не дойдет.


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Метки: Видео   Милохин   Нурмагомедов   бой   интересное   мнение   фото   шоу бизнес   
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23  комментария
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56k
zloykoyot 2 часа назад
Если брату Хабиба больше 7 лет, то петушара конкретно рискует.
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625
Jlav Полминуты назад
Вижу тему с этим го%ном - смело ставлю -
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22k
Альберт 3 минуты назад
Из него боец, как из говна - пуля.
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
Недели на Фишках не проходит без педераста детдомовского
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4k
5010_BIRD Полчаса назад
А получить образование и работать на производстве не вариант? Только кривляния?
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1k
Igors Полчаса назад
Сколько "Фишкам" платит Милохин, за то, чтобы его здесь упоминали?..
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4k
Parus59 44 минуты назад
кажется Бледной крысе Даня приплатил за этот пост.
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3k
Walther 48 минут назад
То есть в армии получить люлей от "дедушки" ему страшно, а от бойца UFC не особенно? Да это ж б**дь, какая-то новая форма мазохизма, не отмеченная современной психиатрией!
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16k
a_komolow 59 минут назад
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5k
Евгений Д Час назад
Уже и не знает как о себе напомнить и деньгу хоть какую заработать.
Пусть ему там последние мозги отобьют.
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137
Собака У Попа Час назад
...Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. Пускай называет более реальные фамилии. Будет трогать братьев Хабиба – до клетки не дойдет...

Ну, если у Хабиба есть братья ( я этого не знаю) и они занимаются боями, то почему бы Милохину не вызвать их на бой? Или ему по масти с ними драться не положенно? Типа, "петух" пусть дерётся у себя в курятнике. Типа. это западло для Хабиба, если его имя будет звучать вместе с именем Милохина. Господа, а вам не кажется, что-то пошло не так и мы живём по каким-то уголовно-средневековым нормам?
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32k
MatveiVainrub 2 часа назад
Ишь ты ... Брата Хабиба решил одолеть . Вначале ему надо простоять в ринге с самой младшей сестрой Хабиба , потом со старшей сестрой Хабиба . А потом уже после реанимации с бабушкой Хабиба . И только потом с братом Мустафы , а уже потом с братом Хабиба .
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137
Собака У Попа MatveiVainrub 55 минут назад
А баба по-твоему - это, типа, существо низшего уровня?
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137
Собака У Попа MatveiVainrub 42 минуты назад
Ну, если бы он был "бабой" по рождению, то я бы и не сказал ничего. А так, выглядит как будто, если Милохин нетрадиционной ориентации, то Хабибу с ним драться западло. А вот его сестре - нет. И этот Хабиб теперь, если ему самому западло, должен сестер и бабушек под это дело подставлять. Я ваш комментарий именно так увидел.
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4k
Александр 2 часа назад
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13k
Андрей А 2 часа назад
Что-то часто стали вспоминать этого педика!!
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63
ruslan d 2 часа назад
Надеюсь бой будет
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