"Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова

Тиктокер Даня Милохин настолько сильно нуждается в деньгах, что готов ради них даже получить по лицу в октагоне.
В своём последнем интервью Даня Милохин рассказал, что хочет впечатлить Хабиба Нурмагомедова, выиграв бой с его братом.
Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно!, - заявил Милохин.
Правда, Милохин не уточнил, с каким именно братом Хабиба он собрался драться. Хотя, это не имеет значения. Когда любой боец UFC увидит его в октагоне, у него появится непреодолимое желание набить ему лицо. Милохин рассказал, что станет "сладеньким" бойцом.
Да, по мне не скажешь, что я какой-то супербоец, такой сладенький, но в этом и фишка. У нас есть идея продвинуться на том, что я сладенький боец. Буду в розовеньком весь, снимаю сережечки и даю хороших ######## [затрещин]. Все будут понимать, что я показываю красивые бои.
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Милохин занимается уже целых 4 месяца (!) и готов выходить на бой. Он заявил, что занимается ради того, чтобы стать известным, всех удивить и получить много денег.
Я занимаюсь, чтобы в будущем был дикий хайп. Что я бьюсь и не только получаю люлей, а и даю их. Чтобы люди удивлялись, что я побеждаю чуваков, которые с детства этим занимаются, а я буду стоять с ними наравне.
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев предложил Милохину выбирать более реального соперника:
Не даю спортивную оценку заявлениям Милохина. Нет смысла входить в эту плоскость. Не понимаю, с чего Милохин среди оппонентов ищет кого-то из родственников Хабиба. Пускай называет более реальные фамилии. Будет трогать братьев Хабиба – до клетки не дойдет.
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Пусть ему там последние мозги отобьют.
Ну, если у Хабиба есть братья ( я этого не знаю) и они занимаются боями, то почему бы Милохину не вызвать их на бой? Или ему по масти с ними драться не положенно? Типа, "петух" пусть дерётся у себя в курятнике. Типа. это западло для Хабиба, если его имя будет звучать вместе с именем Милохина. Господа, а вам не кажется, что-то пошло не так и мы живём по каким-то уголовно-средневековым нормам?