"Буду сладеньким бойцом": Милохин заявил, что готов к бою с братом Хабиба Нурмагомедова

В своём последнем интервью Даня Милохин рассказал, что хочет впечатлить Хабиба Нурмагомедова, выиграв бой с его братом.

Я хочу драться с братом Хабиба Нурмагомедова, чтобы он аплодировал мне стоя, когда я выиграю. У меня такие мысли, да, возможно, это очень смешно!, - заявил Милохин.

Правда, Милохин не уточнил, с каким именно братом Хабиба он собрался драться. Хотя, это не имеет значения. Когда любой боец UFC увидит его в октагоне, у него появится непреодолимое желание набить ему лицо. Милохин рассказал, что станет "сладеньким" бойцом.