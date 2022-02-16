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Знаменитого блогера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы

Знаменитого блогера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы (2 фото + 2 видео)

Автор:
16 февраля 2022 10:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Милохин   Травма   дтп   интересное   фото   шоу бизнес   
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20-летний тиктокер попал под колёса велосипедиста, когда выходил из своего майбаха. Блогер не посмотрел по сторонам и выскочил из машины. В этот момент по дороге двигался велосипедист. Он врезался в Милохина и сбил его с ног. Тут же подбежала охрана тиктокера.

На Земляном валу тиктокер Даня Милохин выходил из своего майбаха. Не посмотрев по сторонам он ступил на асфальт, как вдруг в него врезался велосипедист. Очевидцы тут же посоветовали водителю и охраннику отвезти знаменитость на рентген - он ударился головой.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль Милохина встаёт на аварийке перед поворотом на право. Велосипедист пытался его объехать и врезался в тиктокера.

Пока в соцссетях пользователи разделились на два лагеря: те, кто считает виновным Милохина, и те, кто винит во всём велосипедиста.

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Метки: young stars   Милохин   Травма   дтп   интересное   фото   шоу бизнес   
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56  комментариев
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5k
ZiDAN10 39 минут назад
"Тут же подбежала охрана тиктокера"

Вы это серьёзно?
ОХРАНА ТИКТОКЕРА?

Куда катится мир....
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802
Leonid Минуту назад
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1k
Григорий Водениктов 2 минуты назад
широко известный в узких кругах или где? я хз кто это.
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6k
SR 3 минуты назад
Жаль, что это был велосипед, а не Камаз...
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2k
Александр Едигаров 5 минут назад
Забыли про третий лагерь!
Людей благодарных велосипедисту)
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89
Арнольд Штайер 8 минут назад
Велосипедист виноват, НО понять , простить и наградить
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2k
Мрачный Жнец 10 минут назад
Жалко что это был велосипед, а не самосвал.
Да и головой этот ушлёпок ударился уже давно. Возможно ещё в раннем детстве.
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1k
vijilante 10 минут назад
А кто такой "знаменитый блогер" Даня Милохин ?
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1k
Vad 14 минут назад
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1k
Victor 14 минут назад
"как автомобиль Милохина встаёт на аварийке" ты где аварийку увидел? работает поворотник направо.
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23k
Владимир 14 минут назад
Водила паркуется как тупая пи%да.
Парковаться нужно вплотную лучше впритирку к бордюру.
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13k
Евгений 14 минут назад
Во первых - головой он ударился задолго до этого. Во вторых - а схренали он решил что стоянка на аварийке даёт право высаживаться в правой полосе.? В третьих - на дороге не надо щёлкать е*алом.
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4k
мемфрид 15 минут назад
Гондоны надо выпороть ещё и ногами наколошматить
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5k
Димыч 16 минут назад
Редакторы всей теледичи на ТВ уже дежурят у палаты...
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17k
Александр 17 минут назад
Тиктокарь из детдома на Майбахе- где все эти люди которые визжали в прошлом посту про миллионершу стримершу, у которой батя депутатовец? Этот тоже, у особо важного алкаша родился? Или наворовал?
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1k
Victor 17 минут назад
надо было добивать
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15k
Андрей 18 минут назад
"Очевидцы тут же посоветовали водителю и охраннику отвезти знаменитость на рентген"
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2k
Денис 19 минут назад
Были бы мозги было бы сотрясение.
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15k
Александр Н. 23 минуты назад
Виноват велосипедист.
Он, во-первых, ехал слишком медленно, а во-вторых - не на мотоцикле.
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26k
Батончик с маком 24 минуты назад
Дорогой пи.дорок. В сауну на майбахе под охраной возят, чтоб жопу не помял
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11k
Кыся Полчаса назад
Какой рентген? Что вы там увидеть собираетесь, там мозга сроду не было.
Но и велосипедист тоже хорош, я даже не сразу увидел, откуда он телепортировался. А ведь могли пострадать и люди.
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