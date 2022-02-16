Знаменитого блогера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы

20-летний тиктокер попал под колёса велосипедиста, когда выходил из своего майбаха. Блогер не посмотрел по сторонам и выскочил из машины. В этот момент по дороге двигался велосипедист. Он врезался в Милохина и сбил его с ног. Тут же подбежала охрана тиктокера.
На Земляном валу тиктокер Даня Милохин выходил из своего майбаха. Не посмотрев по сторонам он ступил на асфальт, как вдруг в него врезался велосипедист. Очевидцы тут же посоветовали водителю и охраннику отвезти знаменитость на рентген - он ударился головой.
На записи с камер видеонаблюдения видно, как автомобиль Милохина встаёт на аварийке перед поворотом на право. Велосипедист пытался его объехать и врезался в тиктокера.
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Пока в соцссетях пользователи разделились на два лагеря: те, кто считает виновным Милохина, и те, кто винит во всём велосипедиста.
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Вы это серьёзно? ОХРАНА ТИКТОКЕРА?
Куда катится мир....
Людей благодарных велосипедисту)
Да и головой этот ушлёпок ударился уже давно. Возможно ещё в раннем детстве.
Парковаться нужно вплотную лучше впритирку к бордюру.
Он, во-первых, ехал слишком медленно, а во-вторых - не на мотоцикле.
Но и велосипедист тоже хорош, я даже не сразу увидел, откуда он телепортировался. А ведь могли пострадать и люди.