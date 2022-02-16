Знаменитого блогера Даню Милохина сбил велосипедист в центре Москвы

20-летний тиктокер попал под колёса велосипедиста, когда выходил из своего майбаха. Блогер не посмотрел по сторонам и выскочил из машины. В этот момент по дороге двигался велосипедист. Он врезался в Милохина и сбил его с ног. Тут же подбежала охрана тиктокера.