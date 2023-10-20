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Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно

Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно

Автор:
20 октября 2023 10:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: young stars   Грузия   Милохин   избиение   интересное   фото   шоу бизнес   
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После этого Милохин сразу же вылетел в Дубай.

В центре Тбилиси Даня Милохин умудрился получить по лицу от местных жителей. Mash сообщает, что Милохин зашёл в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу. После этого 21-летний тиктокер зачем-то заглянул в приоткрытое окно одного их домов. Жителю дома это очень не понравилось, он сразу же выскочил и напал на Милохина. Об этом рассказали посетители заведения, увидевшие всё это.

Местный житель избивал блогера и совсем невежливо просил валить из страны и припоминал 2008 год. Мол, что тогда русские лезли, что сейчас. К избиению почти сразу подключились ещё несколько человек. К счастью, драку быстро разняли. В полицию Милохин обращаться не стал, сразу же вылетел в Дубай.

Менеджер тиктокера подтвердил информацию.

Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, всё было в порядке, - заявила Екатерина "Газете.ру".

Отец Милохина рассказал, что вообще не в курсе происходящего. По словам мужчины, приемный сын не рассказывал ему об этой ситуации. Об этом сообщает RT.

UPD: Милохин прокомментировал своё избиение.

Не отп**дил, а за ухо потрепал, — заявил тиктокер.


Источник:

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Метки: young stars   Грузия   Милохин   избиение   интересное   фото   шоу бизнес   
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33  комментария
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5k
Babangdida 2 часа назад
Пускай и в Дубае сунется смотреть в чужое окно! Будет статистика, где за такое дают по морде.
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28k
AzuveR 4 минуты назад
Плохо ,что грузин не оформил этот биомусор в больницу. Жду новостей ,что в Дубае отмудохоли пидрохина и он вылетел ,допустим в Афганистан для дальнейших издюлей- приключений.
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−4
. 7 минут назад
гомосятина из пут леробада ...
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1k
Igor Grishaev 7 минут назад
Неправильный заголовок. Логичнее "Пiдора Даню Милохина избили в Грузии"
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30k
Aqueronte 8 минут назад
Он же ММашник, брату Хабиба хотел навалять а сам от какого то левого мужика звиздюлей получил.
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1k
Руслана Тарасова 14 минут назад
Почему об этом биологическом мусоре нужны посты? Впечатление такое, что для этой отрыжки эволюции, любой хайп повод напомнить о себе. Автор поста наверно поклонник этого мусорного существа?
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7k
Станислав 16 минут назад
Зачем .... это ... здесь.... выкладывать?
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13k
кот базилий 20 минут назад
Щелбана ему небось дали или пинка под сраку - и сразу "избили"
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5k
Kozlodoev 21 минуту назад
А видео где? Друг спросил.
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10k
Борис Карабанов 23 минуты назад
Кому это интересно? Хватит их пиарить! Им только этого и надо. Забвение - самое страшное для них.
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177
Нежмисто Живисто Полчаса назад
Новое направление его видосов - пусть ездит по странам, заглядывает в окна, будем смотреть реакцию жителей.
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2k
Демьян Полчаса назад
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918
idhr 46 минут назад
у дани милохина, есть что то общее с гитлером, нет, геноцидом славянского и еврейского населения он не занимался, общее в другом, довольно большое колдичество населения планеты, не только не расстроится, есчли вдругш узнает, что его сбила насмерть машина, а даже порадуется ... В этом плане, он явно достиг достижения ...
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14k
Ser 51 минуту назад
Нууу ВОТ! Вот есть же хорошие новости!
Жаль. Жаль не сняли на камеру . Это так показательно!
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12k
Rus77 53 минуты назад
Не блохера, а п.и.д.о.ра!
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12k
Григорий Бабкин 56 минут назад
Когда их уже просто так пи*здить начнут, без повода?
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30k
Юрьевич 58 минут назад
А это кому-то реально интересно- где и за что это существо получило звиздюлей?
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82k
Доктор Джонс Час назад
По такому иблету засветить - богоугодное дело...
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9k
Trenzel2003 Час назад
Жаль что только избили. Таких деградантов было бы лучше, если вообще в расход пустили бы. Это не человек, а непонятное существо, причем которое не хочет ни взрослеть, ни умнеть. -"мне и так хорошо!". Нафиг оно нужно???
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14k
? ? ? Час назад
двояко...
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230
Homefighter Час назад
Бис!
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