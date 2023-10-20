Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно

В центре Тбилиси Даня Милохин умудрился получить по лицу от местных жителей. Mash сообщает, что Милохин зашёл в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу. После этого 21-летний тиктокер зачем-то заглянул в приоткрытое окно одного их домов. Жителю дома это очень не понравилось, он сразу же выскочил и напал на Милохина. Об этом рассказали посетители заведения, увидевшие всё это.

Местный житель избивал блогера и совсем невежливо просил валить из страны и припоминал 2008 год. Мол, что тогда русские лезли, что сейчас. К избиению почти сразу подключились ещё несколько человек. К счастью, драку быстро разняли. В полицию Милохин обращаться не стал, сразу же вылетел в Дубай.