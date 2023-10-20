Блогера Даню Милохина избили в Грузии за то, что он заглянул в чужое окно

После этого Милохин сразу же вылетел в Дубай.
В центре Тбилиси Даня Милохин умудрился получить по лицу от местных жителей. Mash сообщает, что Милохин зашёл в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и снова вышел на улицу. После этого 21-летний тиктокер зачем-то заглянул в приоткрытое окно одного их домов. Жителю дома это очень не понравилось, он сразу же выскочил и напал на Милохина. Об этом рассказали посетители заведения, увидевшие всё это.
Местный житель избивал блогера и совсем невежливо просил валить из страны и припоминал 2008 год. Мол, что тогда русские лезли, что сейчас. К избиению почти сразу подключились ещё несколько человек. К счастью, драку быстро разняли. В полицию Милохин обращаться не стал, сразу же вылетел в Дубай.
Менеджер тиктокера подтвердил информацию.
Нападение действительно было, подробности я вам рассказать, к сожалению, не могу. После этого Даня отправился к себе домой, потому что планы по интервью были окончены. Никаких травм получено не было, всё было в порядке, - заявила Екатерина "Газете.ру".
Отец Милохина рассказал, что вообще не в курсе происходящего. По словам мужчины, приемный сын не рассказывал ему об этой ситуации. Об этом сообщает RT.
UPD: Милохин прокомментировал своё избиение.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Не отп**дил, а за ухо потрепал, — заявил тиктокер.
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Жаль. Жаль не сняли на камеру . Это так показательно!