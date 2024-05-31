В Краснодаре бандит при попытке задержания застрелил полицейского

Сотрудник ППС обратил внимание на подозрительного мужчину, который попытался скрыться в лесополосе под Краснодаром. Правоохранитель потребовал предъявить документы, но мужчина внезапно стал стрелять.
Инцидент произошел в пригородном поселке Водники.
Полицейского с тяжелым ранением в живот доставили в больницу, но помочь ему уже не смогли. 28-летний правоохранитель скончался.
Второй сотрудник ППС сумел обезвредить и задержать злоумышленника. Выяснилось, что тот стрелял из травматического оружия, переделанного в боевое.
При обыске у задержанного, как сообщает Телеграм-канал Kub Mash, нашли поддельные документы журналиста на имя Кореновского Александра Юрьевича.
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Задержанным оказался находящийся в Федеральном розыске уроженец г. Пермь.
СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов наказывается лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения. Прокуратура поставила расследование на контроль.
У погибшего остались жена и двое малолетних детей.
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