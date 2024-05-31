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В Краснодаре бандит при попытке задержания застрелил полицейского

В Краснодаре бандит при попытке задержания застрелил полицейского

Автор:
31 мая 2024 11:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МЫД   задержание преступника   краснодарский край   поддельные документы   ппс   смерть при исполнении   
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Сотрудник ППС обратил внимание на подозрительного мужчину, который попытался скрыться в лесополосе под Краснодаром. Правоохранитель потребовал предъявить документы, но мужчина внезапно стал стрелять.

Инцидент произошел в пригородном поселке Водники.


Полицейского с тяжелым ранением в живот доставили в больницу, но помочь ему уже не смогли. 28-летний правоохранитель скончался.



Второй сотрудник ППС сумел обезвредить и задержать злоумышленника. Выяснилось, что тот стрелял из травматического оружия, переделанного в боевое.


При обыске у задержанного, как сообщает Телеграм-канал Kub Mash, нашли поддельные документы журналиста на имя Кореновского Александра Юрьевича.





Задержанным оказался находящийся в Федеральном розыске уроженец г. Пермь.


СК возбудил уголовное дело по ст. 317 УК РФ. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов наказывается лишением свободы на срок от 12 лет до пожизненного заключения. Прокуратура поставила расследование на контроль.


У погибшего остались жена и двое малолетних детей.

Источник:

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Метки: Видео   МЫД   задержание преступника   краснодарский край   поддельные документы   ппс   смерть при исполнении   
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5  комментариев
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17k
Совранский 54 минуты назад
Ничего кроме мата((( Росгвардия по Краснодарскому краю третий год живёт в параллельной вселенной? Что только после смерти сотрудника приказало выходить в наряд по полной экипировке?
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22k
Robin Hood 5 минут назад
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18k
Вася Полчаса назад
святыя девяностыя передают привет
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7k
мемфрид Полчаса назад
Пожизненное падали этой
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2153 поста (2142 в горячем)

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