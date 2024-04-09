Замдиректора кадетского корпуса отправил курсанта в нокдаун во время урока

Отмечается, на ситуацию начали обращать внимание только вчера, 8 апреля, после распространения видео с избиением в соцсетях. До этого момента, по мнению родителей курсантов, руководство учебного заведения пыталось если не замять инцидент, то не допустить широкой огласки и громкого скандала. Но не получилось.



На сегодняшний день известно, что Мамырко уволили из кадетского корпуса, а классный руководитель, педагог-психолог и замдиректора по воспитательной работе получили выговоры. Известно также, что местное министерство образования организовало выездную проверку с общешкольным родительским собранием. Проверку после публикации скандального видео также организовал Следственный комитет, МВД и прокуратура. Известно, что заявление о побоях уже поступило в полицию.



Замдиректора по воспитательной работе Людмила Крупко тем временем сообщила журналистам, что с пострадавшим ребёнком всё в порядке.



