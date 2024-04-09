Замдиректора кадетского корпуса отправил курсанта в нокдаун во время урока

Говорят, старшему уряднику не понравилась интонация курсанта.
Инцидент произошёл первого апреля в Тимашевском казачьем кадетском корпусе (Краснодарский край). По данным местных СМИ, учителю математики и по совместительству замдиректора учебного заведения старшему уряднику Владимиру Мамырко не понравился тон кадета, с которым тот отвечал у доски. Мужчина подошёл к подростку и нанёс мощный удар в челюсть, от которого тот упал на пол и едва смог подняться на ноги. Парня в итоге пришлось под руки выводить из кабинета.
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Отмечается, на ситуацию начали обращать внимание только вчера, 8 апреля, после распространения видео с избиением в соцсетях. До этого момента, по мнению родителей курсантов, руководство учебного заведения пыталось если не замять инцидент, то не допустить широкой огласки и громкого скандала. Но не получилось.
На сегодняшний день известно, что Мамырко уволили из кадетского корпуса, а классный руководитель, педагог-психолог и замдиректора по воспитательной работе получили выговоры. Известно также, что местное министерство образования организовало выездную проверку с общешкольным родительским собранием. Проверку после публикации скандального видео также организовал Следственный комитет, МВД и прокуратура. Известно, что заявление о побоях уже поступило в полицию.
Замдиректора по воспитательной работе Людмила Крупко тем временем сообщила журналистам, что с пострадавшим ребёнком всё в порядке.
"Ребёнок здоров, хорошо себя чувствует, у него нет никаких повреждений, к врачам не обращались. В. Мамырко уволен из корпуса", — заявила Крупко.
Местные СМИ пишут, что Тимашевский казачий кадетский корпус входит в число лучших кадетских корпусов России. А старший урядник Владимир Мамырко ранее даже удостаивался благодарности от Атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.
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Листаю ниже.... Казачий... Ну все понятно.
Ряженый папка решил над мальцами поиздеваться.
мля, не смешите мои тапочки