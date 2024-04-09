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Замдиректора кадетского корпуса отправил курсанта в нокдаун во время урока

Замдиректора кадетского корпуса отправил курсанта в нокдаун во время урока

Автор:
09 апреля 2024 19:19
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Тимашевск   избиение   кадетский казачий корпус   конфликт   краснодарский край   учитель   
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Говорят, старшему уряднику не понравилась интонация курсанта.

Инцидент произошёл первого апреля в Тимашевском казачьем кадетском корпусе (Краснодарский край). По данным местных СМИ, учителю математики и по совместительству замдиректора учебного заведения старшему уряднику Владимиру Мамырко не понравился тон кадета, с которым тот отвечал у доски. Мужчина подошёл к подростку и нанёс мощный удар в челюсть, от которого тот упал на пол и едва смог подняться на ноги. Парня в итоге пришлось под руки выводить из кабинета.

Отмечается, на ситуацию начали обращать внимание только вчера, 8 апреля, после распространения видео с избиением в соцсетях. До этого момента, по мнению родителей курсантов, руководство учебного заведения пыталось если не замять инцидент, то не допустить широкой огласки и громкого скандала. Но не получилось.


На сегодняшний день известно, что Мамырко уволили из кадетского корпуса, а классный руководитель, педагог-психолог и замдиректора по воспитательной работе получили выговоры. Известно также, что местное министерство образования организовало выездную проверку с общешкольным родительским собранием. Проверку после публикации скандального видео также организовал Следственный комитет, МВД и прокуратура. Известно, что заявление о побоях уже поступило в полицию.


Замдиректора по воспитательной работе Людмила Крупко тем временем сообщила журналистам, что с пострадавшим ребёнком всё в порядке.

"Ребёнок здоров, хорошо себя чувствует, у него нет никаких повреждений, к врачам не обращались. В. Мамырко уволен из корпуса", — заявила Крупко.

Местные СМИ пишут, что Тимашевский казачий кадетский корпус входит в число лучших кадетских корпусов России. А старший урядник Владимир Мамырко ранее даже удостаивался благодарности от Атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуды.

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Метки: Видео   Тимашевск   избиение   кадетский казачий корпус   конфликт   краснодарский край   учитель   
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16  комментариев
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927k
А.Берестенко 2 часа назад
Какой-то левый урядник! Где 35 медалек и орденов?!
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3k
Вячеслав 3 минуты назад
Последнего урядника коммунисты повесили в 1924 году. А это скоморох ряженый.
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2k
КАКАнгел 4 минуты назад
Ну всё правильно сделал.
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546
Дементий Мурзич 14 минут назад
уволить директора, педагога вернуть, ублюдка "кадета" с волчьим билетом выгнать. Так, что бы ни в один престижный вуз поступить не смог. Родителям "по рогам" ,что бы не смогли никогда занимать место в органах управления и правопорядка.
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421
Dupych Полчаса назад
Смотрю... Много разноцветных медалек.
Листаю ниже.... Казачий... Ну все понятно.
Ряженый папка решил над мальцами поиздеваться.
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21k
anpetrof Полчаса назад
Зачем сейчас нужны казаки???
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
"Ребёнок здоров, хорошо себя чувствует, у него нет никаких повреждений, к врачам не обращались. В. Мамырко уволен из корпуса", можно узнать, а какая конечная цель всего образовательного процесса? Довести до цугундера всех педагогов, кто пытается вбить знания в болванов?
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74k
SAndre 37 минут назад
"казаки"....
мля, не смешите мои тапочки
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22k
alexis 42 минуты назад
Старший урядник, учитель математики, классный руководитель, педагог-психолог и замдиректора по воспитательной работе.
Ссылка www.youtube.com
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135
Аврашалом Маркович Час назад
У учеников бо льшим уважением пользуется тот, кто может словами на место поставить так, что лучше бы ударил. Но это же так сложно.
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3k
Andrew_Nice Час назад
Может пацан и набазарил там на леща... Молодежь бывает еще та, оторви да выбрось. Но это, как минимум, не профессионально. Если ты педагог - должен уметь выруливать такие ситуации без рукоприкладства.
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35k
Юр21 2 часа назад
Очередной пестрожопый щегол получил урок правильного поведения. Дитятку на руках вынесли из класса...
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6k
Трям 2 часа назад
мамаырКО, казаки, атаманы... клоунская школа для ряженых
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263
golubtcov31@mail.ru Трям Час назад
Крупко и Далуда...
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6k
Трям 2 часа назад
Замдиректора... курсанта...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1965 постов (1970 в горячем)
Лесник
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