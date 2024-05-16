FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1429 постов • 60 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
"Хана картошке": жители Анапы пожаловались на град, побивший урожай

"Хана картошке": жители Анапы пожаловались на град, побивший урожай

Автор:
16 мая 2024 06:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ynews   Анапа   Видео   град   краснодарский край   погода   урожай   циклон   
1133
3
4

Нынешняя весна погодой не балует. Жителей средней полосы и Урала недавно засыпало снегом, а теперь стихия добралась и до юга страны.

Вместе с циклоном в Краснодарский край пришла непогода. Сильный дождь, ветер наблюдали почти по всей Кубани, а некоторые места накрыло градом размером с монету.


Под Анапой град заметно потрепал огороды и сады местных жителей. Размер градин, по словам местных жителей, достигал пятирублёвой монеты.


В курортном городе объявили штормовое предупреждение и посоветовали жителям по возможности оставаться дома


В Бужоре и в Гайкодзоре тоже, скорее всего, остались без урожая - градом побило спеющую клубнику и черешни.



Вслед за Анапой и Темрюком град пришёл в Краснодар - тут размер градин был не таким впечатляющим, хотя известно, что побило несколько авто. У одного из них, как сообщают СМИ, выбило заднее стекло. К счастью, жертв и пострадавших нет.


Местные жители жалуются, что такая погода - скорее всего следствие слишком тёплой зимы и ранней весны. Шутка ли - плодовые деревья начали цвести слишком рано даже для юга! Вот и результат.

Апрель был слишком жарким, а май напомнил, что лето еще не пришло.


Такая погода в Краснодарском крае будет сохраняться до конца недели, пока не уйдёт циклон. Синоптики говорят, что до 17 мая жителей региона ждут ливни, грозы, сильный ветер и снова - град.




Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Ynews   Анапа   Видео   град   краснодарский край   погода   урожай   циклон   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Алексей 36 минут назад
Я не знаю почему молчат федеральные СМИ, но на майские праздники с 7 по 12 мая по Ростовской ,Воронежской области прошли заморозки от -2 до -6 ,погибло очень много посевов озимых,раннего картофеля,плодовых и ягодных культур. И только спустя неделю у нас Голубев объявил ЧС по с/х. Начиная с начала весны не выпало ни капли дождя, подсолнечник сеют в сухую землю....а тут Анапа,жалко конечно, но не критично
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
GROMOZEKA 39 минут назад
Каждый год у нас похожая ситуация, только с морозами.
Сначала пригреет, да так, что абрикосы зацветут, потом хрясь, морозец дал на недельку, где-то 0-2, и кранты абрикосе.
В этом году град.
Чую я, мы накануне грандиозного шухера, как говорится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин 42 минуты назад
Власть снова всё просмотрела. Почему заранее не отправили воздушный флот для распыления туч и растворения в воздухе града? Куда деньги дели? Издеваются над народом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Шурман 51 минуту назад
Все хана всему и листья полетели :) Это что первый раз в жизни произошло ? , как полетели так и новые будут , может тайну открыть что некоторые вещи плодоносят по 2-3 раза в год ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
808
Шурман 53 минуты назад
Опа ! А КАРТОШКА разве не корнеплод ? , или я за всю свою сознательную долгую жизнь что то пропустил ? , ну побило и побило , ну листья побило ну подмыло я за всю жизнь и не такое видал и собирали урожай . Картошки им мало :) . Слава богу не в СССР уже давно и участи теперь больше напоминают хобби . Я помню как меня из под палки заставляли копать и окучивать , вот после этого я картошку ем только в 2х видах или пюре или с луком жаренную . То бабушке пойди вскопай то на даче то в горах !!!!!!!!!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Radugananebe Час назад
Ну, картошка, может, и отойдет, а вот черешню побило.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2090 постов (2080 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

244982



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Настоящие, красивые, яркие: советские девушки из 80-х во всей красе
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Прощай, эпоха
Прощай, эпоха
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#автомир#история#интересное#полиция#кино#фильм#природа#истории
#люди#в мире#интересно#Юмор#авто аварии#факты#Автовсячина#Китай#милота#екатеринбург
#животные#автомобили#Прикол#аварии#ДТП#забавно#кот#США#драка#дети
Прощай, эпоха Прощай, эпоха "Зима подкралась незаметно": россияне делятся фотографиями сентябрьского снега "Зима подкралась незаметно": россияне делятся фотографиями сентябрьского снега "Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом "Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля

На что жалуетесь?

Вернуться