"Хана картошке": жители Анапы пожаловались на град, побивший урожай

Местные жители жалуются, что такая погода - скорее всего следствие слишком тёплой зимы и ранней весны. Шутка ли - плодовые деревья начали цвести слишком рано даже для юга! Вот и результат.

Апрель был слишком жарким, а май напомнил, что лето еще не пришло.

Такая погода в Краснодарском крае будет сохраняться до конца недели, пока не уйдёт циклон. Синоптики говорят, что до 17 мая жителей региона ждут ливни, грозы, сильный ветер и снова - град.