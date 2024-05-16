"Хана картошке": жители Анапы пожаловались на град, побивший урожай

Нынешняя весна погодой не балует. Жителей средней полосы и Урала недавно засыпало снегом, а теперь стихия добралась и до юга страны.
Вместе с циклоном в Краснодарский край пришла непогода. Сильный дождь, ветер наблюдали почти по всей Кубани, а некоторые места накрыло градом размером с монету.
Под Анапой град заметно потрепал огороды и сады местных жителей. Размер градин, по словам местных жителей, достигал пятирублёвой монеты.
Источник:
Источник:
В курортном городе объявили штормовое предупреждение и посоветовали жителям по возможности оставаться дома
В Бужоре и в Гайкодзоре тоже, скорее всего, остались без урожая - градом побило спеющую клубнику и черешни.
Вслед за Анапой и Темрюком град пришёл в Краснодар - тут размер градин был не таким впечатляющим, хотя известно, что побило несколько авто. У одного из них, как сообщают СМИ, выбило заднее стекло. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Источник:
Источник:
Местные жители жалуются, что такая погода - скорее всего следствие слишком тёплой зимы и ранней весны. Шутка ли - плодовые деревья начали цвести слишком рано даже для юга! Вот и результат.
Апрель был слишком жарким, а май напомнил, что лето еще не пришло.
Такая погода в Краснодарском крае будет сохраняться до конца недели, пока не уйдёт циклон. Синоптики говорят, что до 17 мая жителей региона ждут ливни, грозы, сильный ветер и снова - град.
Источник:
- В ледяном плену: на острове Русском во Владивостоке закончились соль, спички и вода
- В Краснодарском крае задержаны убийцы аниматоров, пропавших 28 апреля
- В Хакассии выпал град размером с куриное яйцо
- "Я тебя порву!": попытка вернуть некачественную мебель обернулась провалом
- "Будто бомбили": в Краснодарском крае выпал град-мутант размером с яблоко
Сначала пригреет, да так, что абрикосы зацветут, потом хрясь, морозец дал на недельку, где-то 0-2, и кранты абрикосе.
В этом году град.
Чую я, мы накануне грандиозного шухера, как говорится