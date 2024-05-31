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Зашли и онемели: туристки показали, что их ждало в номере отеля посреди джунглей

Зашли и онемели: туристки показали, что их ждало в номере отеля посреди джунглей

Автор:
31 мая 2024 09:10
Сообщество : Путешествия
Метки: бабочки   в мире   кобра   отель   посреди джунглей   туристки   фото   
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Путешественницы закрылась в ванной комнате и позвонили к администрации заведения, которая прислала им на помощь мужчину с бейсбольной битой и фонарем.

Две туристки из Великобритании Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт не могли поверить своим глазам, когда открыли дверь гостиничного номера в городке Паи (Таиланд) и увидели там "кобру и 2000 бабочек".

18-летние Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт во время каникул в мае прошлого года успели пройти с рюкзаками через Камбоджу и Вьетнам, но однажды в гостиничном номере пережили настоящий шок, как в "фильме ужасов".


Вспоминая тот случай, Джемма рассказала: "Когда мы зашли в комнату, змея свисала с верхней части двери, раскрыв пасть. Она буквально упала на голову моей подруги, а потом появились бабочки и роем облетели вокруг нас. Мы думали, что умрем! Сначала окаменели и онемели на месте, а потом начали изо всех сил кричать. Наверное, это всех разбудило. Я еще никогда в жизни не была так напугана".

Путешественницы закрылась в ванной комнате и позвонили к администрации отеля, которая прислала им на помощь мужчину с бейсбольной битой и фонарем.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Британкам предоставили другой номер с улучшенными условиями, поэтому на следующий день они смогли продолжить свое путешествие в Бангкок, хотя признались, что после этого еще долго не могли заснуть.

Позже Джемма опубликовала фотографии на своей странице в Instagram*, добавив хэштеги "поход", "Таиланд", "травма". Подписчики засыпали ее комментариями.

  • "Я бы там просто умерла";
  • "А я был бы на полпути домой";
  • "Что это за "Джуманджи"?
  • "Это просто какой-то кошмар!".
* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: бабочки   в мире   кобра   отель   посреди джунглей   туристки   фото   
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6  комментариев
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6k
Наталья 45 минут назад
Кто-нибудь видит кобру на фотографиях?
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tamin Полчаса назад
Походу змея от страха чуть не умерла. Путешественницы не отличались красотой
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31k
Serg2001 38 минут назад
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87
Patron 41 минуту назад
Про сосиску уже писали?
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12k
Dihydrogen Monoxide 58 минут назад
фоки просто огонь...
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3902 поста (3757 в горячем)

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