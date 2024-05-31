Зашли и онемели: туристки показали, что их ждало в номере отеля посреди джунглей

Путешественницы закрылась в ванной комнате и позвонили к администрации заведения, которая прислала им на помощь мужчину с бейсбольной битой и фонарем.
Две туристки из Великобритании Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт не могли поверить своим глазам, когда открыли дверь гостиничного номера в городке Паи (Таиланд) и увидели там "кобру и 2000 бабочек".
18-летние Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт во время каникул в мае прошлого года успели пройти с рюкзаками через Камбоджу и Вьетнам, но однажды в гостиничном номере пережили настоящий шок, как в "фильме ужасов".
Вспоминая тот случай, Джемма рассказала: "Когда мы зашли в комнату, змея свисала с верхней части двери, раскрыв пасть. Она буквально упала на голову моей подруги, а потом появились бабочки и роем облетели вокруг нас. Мы думали, что умрем! Сначала окаменели и онемели на месте, а потом начали изо всех сил кричать. Наверное, это всех разбудило. Я еще никогда в жизни не была так напугана".
Путешественницы закрылась в ванной комнате и позвонили к администрации отеля, которая прислала им на помощь мужчину с бейсбольной битой и фонарем.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Британкам предоставили другой номер с улучшенными условиями, поэтому на следующий день они смогли продолжить свое путешествие в Бангкок, хотя признались, что после этого еще долго не могли заснуть.
Позже Джемма опубликовала фотографии на своей странице в Instagram*, добавив хэштеги "поход", "Таиланд", "травма". Подписчики засыпали ее комментариями.
- "Я бы там просто умерла";
- "А я был бы на полпути домой";
- "Что это за "Джуманджи"?
- "Это просто какой-то кошмар!".
Источник:
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