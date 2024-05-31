Зашли и онемели: туристки показали, что их ждало в номере отеля посреди джунглей

Две туристки из Великобритании Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт не могли поверить своим глазам, когда открыли дверь гостиничного номера в городке Паи (Таиланд) и увидели там "кобру и 2000 бабочек".

18-летние Джемма Сайер и Лидия Рэмси-Стюарт во время каникул в мае прошлого года успели пройти с рюкзаками через Камбоджу и Вьетнам, но однажды в гостиничном номере пережили настоящий шок, как в "фильме ужасов".