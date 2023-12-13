В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра

Были ли несчастные случаи от укусов? Были. Но забавно, что среди туристов, которые подошли слишком близко к арене. А вот жители деревни себя в обиду не дают.

Правда на стадии тренировки и обучения многих кусают, благо противоядие есть у каждого. Самый старый житель деревни Буали Чай считает уже не года, а змеиные укусы, сейчас их 21. Он даже выработал устойчивость к змеиному яду, потому даже не нуждается в антидоте.