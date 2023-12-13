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В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра

В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра

Автор:
13 декабря 2023 09:31
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   деревня   животные   кобра   люди   таиланд   фото   
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В Таиланде есть деревушка на 140 домов, где у каждого жителя в качестве питомца – настоящая ядовитая змея. И каждый с детства знает, как с ней управляться, чтобы не забаловала.

Деревушка под названием Бан Кок СаНга прозвана местными деревней заклинателей змей. Правда кобры тут не у всех, некоторые заводят питонов. Говорят, у них нрав добрее, если можно так про змей.

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Как протекает жизнь в змеиной деревне

Шоу «схватка человека и змеи» - обыденное зрелище на улочках деревни. Тут показывают шоу для туристов за небольшую плату.

Обращаться со змеями и показать номер тут может каждый, даже маленький ребенок. Особенно ценится номер кормления и поения змеи с рук.

Были ли несчастные случаи от укусов? Были. Но забавно, что среди туристов, которые подошли слишком близко к арене. А вот жители деревни себя в обиду не дают.

Правда на стадии тренировки и обучения многих кусают, благо противоядие есть у каждого. Самый старый житель деревни Буали Чай считает уже не года, а змеиные укусы, сейчас их 21. Он даже выработал устойчивость к змеиному яду, потому даже не нуждается в антидоте.

Он уже не такой ловкий от возраста, потому от укуса змей он потерял несколько пальцев. Все же к острым зубам резистентность выработать не получается.

Конечно у них есть легенда про змей

Традиция заводить змей началась здесь всего 60 лет назад. Согласно деревенской легенде, тут жил целитель, которому во сне пришла змея. И она дала знак, что именно змеи приведут всю деревню к процветанию.

Он и стал первым, кто завел змею. А потом, когда его не покусали, за ним последовали и остальные 140 семей.

И народ правда нашел в змеях средство заработка. Но далеко не шоу, это просто рекламная компания и магазина змей.

Любой желающий может заплатить 160-200 долларов за штуку и забрать ее себе. Дрессированную любимую змею никто не отдаст, но всегда есть у предприимчивых людей запасные.


Поехали бы в эту тайскую деревню? Или лучше во вьетнамскую, где гадюк сразу подают в форме шашлыка на обед?

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Метки: в мире   деревня   животные   кобра   люди   таиланд   фото   
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