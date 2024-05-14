Пьяные британки устроили потасовку в баре на Майорке

Британских туристов предупредили, что теперь им грозят штрафы до 1300 фунтов стерлингов, если их застанут за распитием алкоголя на улице в таких местах, как Магалуф, тусовочный район Пунта-Баллена.

Магазинам, торгующим алкоголем, также предписано закрываться в ночное время после 21:30.

Районы, на которые распространяются изменения, внесенные в четырехлетний указ регионального правительства о борьбе с так называемым «избыточным туризмом», примерно те же, что и раньше, и включают в себя некоторые из самых популярных у британцев курортов Майорки и Ибицы, в том числе Магалуф и Сан-Антонио.