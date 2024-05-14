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Пьяные британки устроили потасовку в баре на Майорке

Пьяные британки устроили потасовку в баре на Майорке

Автор:
14 мая 2024 13:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   драка в баре   драка пьяных   майорка   пьяные драки   телки пьяные   туризм   туристки   шокирующее видео   
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Жители Майорки крайне недовольны засильем постоянно пьяных и агрессивных туристов. Вот типичная зарисовка того, что происходит по вечерам на улицах: две полуголые женщины нападают друг на друга и, сцепившись, катаются по земле, а толпа отдыхающих рядом скандирует «Драка, драка, драка».


Зрелище довольно неприглядное. Пьяные британки устроили потасовку, другие их подбадривали, как будто это бой гладиаторов. Одна из женщин была в буквальном смысле без штанов — в стрингах, — но это не помешало ей взять соперницу в удушающий захват, а затем наброситься на доброго самаритянина, который пытался вмешаться и разнять разбушевавшуюся парочку.


И самое поразительное — всё это произошло всего через несколько часов после объявления властями Майорки новых правил, направленных на борьбу с «туристическим пьянством».



Драка произошла в субботу вечером в Кала-д'Ор на юго-восточном побережье Майорки, в районе, заполненном барами и ресторанами. Инцидент был ликвидирован с помощью местных жителей, и, похоже, обошлось без полиции.


Все это случилось через несколько часов после того, как представители регионального правительства объявили об ужесточении законодательства, призванного искоренить «пьяный туризм» на тусовочных курортах острова, включая часть Магалуфа.


Британских туристов предупредили, что теперь им грозят штрафы до 1300 фунтов стерлингов, если их застанут за распитием алкоголя на улице в таких местах, как Магалуф, тусовочный район Пунта-Баллена.


Магазинам, торгующим алкоголем, также предписано закрываться в ночное время после 21:30.

Районы, на которые распространяются изменения, внесенные в четырехлетний указ регионального правительства о борьбе с так называемым «избыточным туризмом», примерно те же, что и раньше, и включают в себя некоторые из самых популярных у британцев курортов Майорки и Ибицы, в том числе Магалуф и Сан-Антонио.


Инцидент, произошедший в субботу вечером, также используется участниками кампании, протестующими против перенаселенности туристами.


В прошлом месяце на Канарских островах прошли демонстрации.


На 25 мая назначена демонстрация на центральной площади столицы Майорки Пальмы.

Протестующие попытаются заявить о себе, используя лозунг: «Майорка не продается». Они призывают политиков решить такие насущные проблемы, как перегруженные дороги и отсутствие доступного жилья.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   драка в баре   драка пьяных   майорка   пьяные драки   телки пьяные   туризм   туристки   шокирующее видео   
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14  комментариев
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40
michas Час назад
ничё такие!
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6k
sergonly Полчаса назад
Тема сисек на раскрыта.
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11k
vasilykopkov Полчаса назад
Ставлю на брюнетку.
Фигуристая :)
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21k
Luc72 Полчаса назад
"Жители Майорки крайне недовольны..."
Ну охренеть теперь, туристы, ТУРИСТЫ! Мешают Майорке развивать свою науку, машиностроение, производство строительных материалов...
Бедная Майорка, так и останется туристическим островом, с 99% дохода от туризма...
И когда им специально отобранных туристов начнут присылать?
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110
sipezik 37 минут назад
Так бритиши все алкаши, причем еще без тормозов. Их ни на каких курортах не любят. Когда отели выбираете-смотрите, чтобы не "британский" был, иначе есть риск нарваться на подобные сцены.
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30k
Serg2001 47 минут назад
Это шоу аниматоров для привлечения туристов...)
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98k
Доктор Джонс 57 минут назад
Сколько бы не отдыхал за границей, лишний раз убеждаюсь, что британские туристы - самые мерзкие...
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5k
Наталья Час назад
Видно, что дама в голубой маечке, не первый раз участвует в таких "мероприятиях".
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21k
Александр 2 часа назад
Леди решают свои вопросы по ледьски
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441
Dima Александр 2 часа назад
а суки по сучьи)))))))
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Мультголова
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