Как выглядит худший отель в Манчестере, который сравнивают с пансионом из фильма "Сияние"

Блогер в TikTok под никнеймом @zacjonesliverpool, который регулярно записывает видеоотзывы об отелях, решил проверить, действительно ли отель такой плохой, как о нем говорят.

В первом видео "Остановился в отеле с худшими отзывами в Манчестере" Зак сказал, что в каждом обзоре, который он видел раньше, люди советуют "избегать его [отеля] любой ценой". Когда он вошел, то сказал, что здесь "красиво", комментируя люстру в прихожей. Женщина на стойке регистрации спросила его, не хочет ли он "улучшить" номер до комнаты с окном, и хотя он сказал "нет", его все равно улучшили.