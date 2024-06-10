Как выглядит худший отель в Манчестере, который сравнивают с пансионом из фильма "Сияние"

TikTok-блогер решил проверить, действительно ли "худший по рейтингу" отель в городе настолько плох, как о нем говорят посетители.
Найти хороший отель может стать еще тем вызовом, особенно если речь идет о центре какого-то большого города. Несмотря на ряд негативных отзывов, туристы все еще выбирают отель "Sachas" в Манчестере, который на сайте TripAdvisor имеет два балла из пяти. А один из посетителей оставил отзыв, в котором утверждает, что не остановилась бы здесь снова, даже если бы это стоило "один фунт стерлингов за ночь".
Блогер в TikTok под никнеймом @zacjonesliverpool, который регулярно записывает видеоотзывы об отелях, решил проверить, действительно ли отель такой плохой, как о нем говорят.
В первом видео "Остановился в отеле с худшими отзывами в Манчестере" Зак сказал, что в каждом обзоре, который он видел раньше, люди советуют "избегать его [отеля] любой ценой". Когда он вошел, то сказал, что здесь "красиво", комментируя люстру в прихожей. Женщина на стойке регистрации спросила его, не хочет ли он "улучшить" номер до комнаты с окном, и хотя он сказал "нет", его все равно улучшили.
Когда Зак зашел в номер, то описал его как "немного темный", но добавил, что ему "не на что было жаловаться" по первым впечатлениям. Он отметил, что отзывы не были "справедливой репрезентацией отеля", а номер выглядел "хорошо" и "далеко не ужасно". По его словам, ковер был "немного грязным", но отметил, что кровать выглядела "чистой, на первый взгляд".
В следующем ролике тиктокер сделал обзор на ванную комнату и сказал, что там "не на что жаловаться или чем восхищаться". Он добавил, что она "очень простая", с "уродливым полом, но выполняет свою работу", описав ее как "скорее для удобства, чем для стиля".
В другом видео Зак ходил по коридорам отеля, говоря, что он похож на "все отели Британии, которые когда-либо строились" и кажется "довольно чистым". Блогер сказал, что некоторые вещи выглядели "жутко".
Когда тиктокер посветил ультрафиолетом на постельное белье, то сказал, что наволочки были "ужасными" и "не очень красивыми", поскольку на них были следы. Матрас, по его оценкам, выглядит "дешевым", но без пятен. В конце своего последнего видео о "Sachas Зак сказал: "Последние слова об этом месте — чрезмерная ненависть".
В комментариях один из посетителей написал: "Я имел удовольствие остановиться... напоминает мне отель из фильма "Сияние". На самом деле я бы предпочел остаться там". Однако кто-то другой не согласился, написав: "Лучший отель в мире".
Источник:
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Кто сказал что на таком сравнении нельзя сделать деньги?
Запустить рекламу и от любителей острых ощущений отбоя не будет .Особенно если администратора загримировать под Джека Николсона .