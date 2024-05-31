Коллекционеры готовы платить тысячи долларов за картины 2-летнего ребёнка

Юный да Винчи из Германии продаёт свои работы по цене до 7000 долларов. Родители Лорана Шварца разглядели талант сына во время семейного отдыха осенью прошлого года. Мальчик так увлёкся рисованием, что не хотел уходить из детского мини-клуба.
Вернувшись домой, Лиза и Филипп Шварц организовали для маленького художника студию и с изумлением наблюдали, как он покрывает себя и холст красочными творениями.
"Это абстракции, и необычно то, как он внедряет в них различимые фигуры. Именно это и объясняет популярность его картин", - рассказала гордая мама.
"Вы можете разглядеть животных, например, слонов, которых сын очень любит, а также динозавров и лошадей. Для него очень важно, чтобы работа была яркой и красочной. Коричневый и другие скучные цвета его не интересуют. У него чёткие представления о цветах, которые он смешивает", - добавила Лиза.
Восхищаясь талантом сына, мама создала аккаунт в соцсети, чтобы делиться его творениями, и была ошеломлена обрушившимся вниманием. У Лорана более 29 тыс. подписчиков.
"Я решила создать канал, потому что его работы выглядели так красиво. И они вызвали настоящий ажиотаж".
Добрые комментарии и похвала побудили Лизу начать продавать картины.
Творения талантливого малыша были представлены на крупнейшей мюнхенской художественной ярмарке ART MUC и проданы покупателям по всему миру. А одна из нью-йоркских галерей уже ведёт переговоры о том, чтобы выставить его работы.
Правда, ценителям искусства нужно поспешить - почти все работы Лорана уже проданы, причем цена некоторых достигает почти 7000 долларов.
Заработанные деньги лежат на банковском счёте, доступ к которому художник получит только после совершеннолетия.
"Лоран сам решает, когда и что ему рисовать. Иногда он не заходит в свою студию по три-четыре недели, но потом появляется вдохновение, и он говорит: "Мама, хочу рисовать".
Более того, мальчик помнит все свои художества. Так, в прошлом месяце на ярмарке в Мюнхене он указал на две свои картины из тысяч представленных.
"Он подошёл к ним и сказал: "Лоран нарисовал", - вспомнила мама.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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