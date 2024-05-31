Коллекционеры готовы платить тысячи долларов за картины 2-летнего ребёнка

Вернувшись домой, Лиза и Филипп Шварц организовали для маленького художника студию и с изумлением наблюдали, как он покрывает себя и холст красочными творениями.

"Это абстракции, и необычно то, как он внедряет в них различимые фигуры. Именно это и объясняет популярность его картин", - рассказала гордая мама.

"Вы можете разглядеть животных, например, слонов, которых сын очень любит, а также динозавров и лошадей. Для него очень важно, чтобы работа была яркой и красочной. Коричневый и другие скучные цвета его не интересуют. У него чёткие представления о цветах, которые он смешивает", - добавила Лиза.