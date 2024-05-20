Очарование повседневности в работах Карла Шпицвега

Стиль бидермейер в искусстве – переходный период между неоклассицизмом и романтизмом в Германии, Австрии, Северной Италии и Скандинавских странах. Изначально название «бидермейер» было уничижительным, поскольку в его основе лежала карикатура «папаша Бидермейер» - комический символ комфорта среднего класса. Такой комфорт подчёркивал семейную жизнь и частную деятельность, особенно написание писем (при этом большое значение придавалось столу секретаря) и хобби. Ни одна семья в стиле бидермейер не обходилась без фортепиано, которое было неотъемлемой частью популярного званого вечера.