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Очарование повседневности в работах Карла Шпицвега

Очарование повседневности в работах Карла Шпицвега

Автор:
20 мая 2024 13:22
Сообщество : Искусство
Метки: Карл Шпицвег   бидермейер   жанр   искусство   картина   направление   повседневность   полотно   стиль   художник   
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Что интересного может быть в сценах повседневной обычной жизни? Рутина, монотонность и однообразие. Но этот живописец сумел нащупать ту грань, что раскрыла мир простых людей и их дел в совершенно ином свете.

Карл Шпицвег (родился 5 февраля 1808 года, Мюнхен - умер 23 сентября 1885 года, Мюнхен) - немецкий живописец, признанный самым ярким среди художников течения под названием бидермейер.

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Получив фармацевтическое образование в Венском университете, Шпицвег работал фармацевтом и газетным иллюстратором, прежде чем стать художником в 1833 году. Активно путешествуя по Европе, он был традиционалистом в выборе сюжетов. С огромной нежностью, юмором, но с чётким контролем света, тени, композиции и деталей он изображал маленьких городских недотёп, уличных музыкантов, почтальонов, ночных сторожей и прощающихся влюблённых.

Стиль бидермейер в искусстве – переходный период между неоклассицизмом и романтизмом в Германии, Австрии, Северной Италии и Скандинавских странах. Изначально название «бидермейер» было уничижительным, поскольку в его основе лежала карикатура «папаша Бидермейер» - комический символ комфорта среднего класса. Такой комфорт подчёркивал семейную жизнь и частную деятельность, особенно написание писем (при этом большое значение придавалось столу секретаря) и хобби. Ни одна семья в стиле бидермейер не обходилась без фортепиано, которое было неотъемлемой частью популярного званого вечера.

Званые вечера закрепляли культурные интересы растущего среднего класса, связанные с книгами, писательством, танцами и поэтическими чтениями - всё это было предметом для живописи бидермейера, которая была либо жанровой, либо исторической и чаще всего сентиментальной. К наиболее ярким художникам относятся Франц Крюгер, Георг Фридрих Керстинг, Юлиус Ольдах, Карл Шпицвег и Фердинанд Георг Вальдмюллер.

В целом стиль бидермейер стал наглядным свидетельством конфликта идей между классицизмом и романтизмом, продолжавшегося в первой половине XIX века. Со временем стиль бидермейер романтизировался: прямые линии стали изогнутыми и змеевидными, простые поверхности всё больше украшались за счет натуральных материалов, гуманистическая форма стала более фантастической, а текстуры – экспериментальными. И всё же первоначальный акцент на лёгкости, утилитарности и индивидуальности характеризует возрождение стиля бидермейер в середине 1960-х годов.

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Метки: Карл Шпицвег   бидермейер   жанр   искусство   картина   направление   повседневность   полотно   стиль   художник   
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Пуриц Жорж 2 минуты назад
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Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
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