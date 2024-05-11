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Пухлый мир Фернандо Ботеро

Пухлый мир Фернандо Ботеро

Автор:
11 мая 2024 18:20
Сообщество : Искусство
Метки: Фернандо Ботеро   ботеризм   жанр   искусство   картина   направление   стиль   художник   
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Хотя сам он был человеком вполне себе стройным, так вышло, что его главной темой в работе стали толстяки и пышки, через образы которых художник общался с миром.

Фернандо даже стал основателем уникального стиля, который в его честь назвали ботеризмом.

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Фернандо Ботеро (родился 19 апреля 1932 года, Медельин, Колумбия - умер 15 сентября 2023 года, Монако) – колумбийский художник, известный своими картинами и скульптурами преувеличенно пухлых людей и животных.

В юности Ботеро несколько лет посещал школу для матадоров, но его истинным призвание было искусство. Ещё подростком он начал рисовать, вдохновляясь окружавшим его доколумбовым и испанским колониальным искусством, а также политическими работами мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы.

Его собственные картины впервые были выставлены в 1948 году, а два года спустя в Боготе состоялась его первая персональная выставка. Изучая живопись в Мадриде в начале 1950-х годов, он зарабатывал на жизнь тем, что копировал картины своих кумиров того времени, Франсиско де Гойи и Диего Веласкеса, и продавал их туристам.

В 1950-е годы Ботеро начал экспериментировать с пропорциями и размерами. Когда он переехал в Нью-Йорк в 1960 году, то разработал свой фирменный стиль – изображение круглых, шарообразных, нарочито раздутых, корпулентных людей и животных. В этих работах прослеживаются отсылки к латиноамериканскому народному искусству.

В своих картинах он предпочитал гладкость, устраняя следы кисти и видимость текстуры. Раздутые пропорции его фигур предполагают элемент политической сатиры, возможно, намекая на раздутое чувство собственной важности у персонажей как, к примеру, в случае с картиной «Президентская семья». Среди других его работ натуры, обладающие комическими качествами, бросающими вызов сексуальным нравам и сатиризирующими их, а также портреты добрых семей.

В 1973 году Ботеро вернулся в Париж и начал создавать скульптуры в дополнение к своим работам на холсте.

Ботеро также продолжал рисовать, создавая сцены корриды на протяжении 1980-х годов, а позже находя вдохновение в актуальных проблемах общества. В таких работах как «Смерть Пабло Эскобара» (1999), где изображён смертельный выстрел в лидера Медельинского картеля, он рассматривает насилие и нелегальную наркоиндустрию своей страны. В 2004 году, после того как стало известно о пытках иракских заключённых американскими солдатами в тюрьме Абу-Грейб, Ботеро начал создавать многочисленные картины и рисунки, посвящённые этому скандалу.

Затем он обратился к более лёгкой тематике, создав серию красочных работ с изображением цирковых артистов, которая впервые была выставлена в 2008 году.

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Метки: Фернандо Ботеро   ботеризм   жанр   искусство   картина   направление   стиль   художник   
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147k
parallax 24 минуты назад
Любитель жиробасов.
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Гвоздь 7 минут назад
искусство, которое оценят через тысячу лет.
или нет.
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Galateya
  • Дата регистрации: 30.04.2019
  • 1507 постов (625 в горячем)

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