Пухлый мир Фернандо Ботеро

Хотя сам он был человеком вполне себе стройным, так вышло, что его главной темой в работе стали толстяки и пышки, через образы которых художник общался с миром.
Фернандо даже стал основателем уникального стиля, который в его честь назвали ботеризмом.
Фернандо Ботеро (родился 19 апреля 1932 года, Медельин, Колумбия - умер 15 сентября 2023 года, Монако) – колумбийский художник, известный своими картинами и скульптурами преувеличенно пухлых людей и животных.
В юности Ботеро несколько лет посещал школу для матадоров, но его истинным призвание было искусство. Ещё подростком он начал рисовать, вдохновляясь окружавшим его доколумбовым и испанским колониальным искусством, а также политическими работами мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы.
Его собственные картины впервые были выставлены в 1948 году, а два года спустя в Боготе состоялась его первая персональная выставка. Изучая живопись в Мадриде в начале 1950-х годов, он зарабатывал на жизнь тем, что копировал картины своих кумиров того времени, Франсиско де Гойи и Диего Веласкеса, и продавал их туристам.
В 1950-е годы Ботеро начал экспериментировать с пропорциями и размерами. Когда он переехал в Нью-Йорк в 1960 году, то разработал свой фирменный стиль – изображение круглых, шарообразных, нарочито раздутых, корпулентных людей и животных. В этих работах прослеживаются отсылки к латиноамериканскому народному искусству.
В своих картинах он предпочитал гладкость, устраняя следы кисти и видимость текстуры. Раздутые пропорции его фигур предполагают элемент политической сатиры, возможно, намекая на раздутое чувство собственной важности у персонажей как, к примеру, в случае с картиной «Президентская семья». Среди других его работ натуры, обладающие комическими качествами, бросающими вызов сексуальным нравам и сатиризирующими их, а также портреты добрых семей.
В 1973 году Ботеро вернулся в Париж и начал создавать скульптуры в дополнение к своим работам на холсте.
Ботеро также продолжал рисовать, создавая сцены корриды на протяжении 1980-х годов, а позже находя вдохновение в актуальных проблемах общества. В таких работах как «Смерть Пабло Эскобара» (1999), где изображён смертельный выстрел в лидера Медельинского картеля, он рассматривает насилие и нелегальную наркоиндустрию своей страны. В 2004 году, после того как стало известно о пытках иракских заключённых американскими солдатами в тюрьме Абу-Грейб, Ботеро начал создавать многочисленные картины и рисунки, посвящённые этому скандалу.
Затем он обратился к более лёгкой тематике, создав серию красочных работ с изображением цирковых артистов, которая впервые была выставлена в 2008 году.
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или нет.