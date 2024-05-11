Пухлый мир Фернандо Ботеро

В юности Ботеро несколько лет посещал школу для матадоров, но его истинным призвание было искусство. Ещё подростком он начал рисовать, вдохновляясь окружавшим его доколумбовым и испанским колониальным искусством, а также политическими работами мексиканского художника-монументалиста Диего Риверы.

Его собственные картины впервые были выставлены в 1948 году, а два года спустя в Боготе состоялась его первая персональная выставка. Изучая живопись в Мадриде в начале 1950-х годов, он зарабатывал на жизнь тем, что копировал картины своих кумиров того времени, Франсиско де Гойи и Диего Веласкеса, и продавал их туристам.