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В Уфе четверо неизвестных похитили женщину, которая гуляла с коляской

В Уфе четверо неизвестных похитили женщину, которая гуляла с коляской

Автор:
30 мая 2024 19:52
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   УФА   интересное   похитили женщину   похищение   странность   украли   фото   
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После похищения коляску забрал мужчина с ребёнком.

Странное и жуткое похищение засняли камеры видеонаблюдения в Уфе. Женщина с пустой коляской шла по Уфимскому шоссе, как вдруг ей перегородили дорогу четверо незнакомых мужчин. После непродолжительного разговора женщину схватили и потащили в иномарку. Она истошно кричала и упиралась, но её всё же засунули в машину.

Как видно на кадрах, в момент похищения коляска была пустой. Однако после похищения к ней подошёл мужчина с плачущим ребёнком на руках и как ни в чём не бывало пошёл дальше по шоссе. Судя по всему, это не просто вор колясок, который случайно оказался рядом. Возможно, мужчина знал о предстоящем похищении и ребёнка взял у женщины заранее.

По сообщениям жителей, машина похитителей сейчас в розыске — по всему городу передали ориентировку, передаёт Readovka. Неизвестно, было ли случившееся, например, «заказом» бывшего мужа или это просто «пранк».

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Метки: Видео   УФА   интересное   похитили женщину   похищение   странность   украли   фото   
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17  комментариев
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96k
Херанука Паибалу Час назад
На видео четко просматривается предъявление служебного удостоверения в самом начале общения
Настоящие похитители НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ВООБЩЕ
Лица будут скрыты масками, кепками, капюшонами
А эти - ничего не боятся
Если отец с ребенком, и "не парится" - ну, знач, закладчицу "повязали", за "развозом закладок"
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5k
РАТНИК 2 минуты назад
Набутылить похитителей - совсем берега потерли шерстяные чушпаны.
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57
Гоме́р Полчаса назад
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5074 поста (4859 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
357776



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