В Уфе четверо неизвестных похитили женщину, которая гуляла с коляской

После похищения коляску забрал мужчина с ребёнком.
Странное и жуткое похищение засняли камеры видеонаблюдения в Уфе. Женщина с пустой коляской шла по Уфимскому шоссе, как вдруг ей перегородили дорогу четверо незнакомых мужчин. После непродолжительного разговора женщину схватили и потащили в иномарку. Она истошно кричала и упиралась, но её всё же засунули в машину.
Источник:
Как видно на кадрах, в момент похищения коляска была пустой. Однако после похищения к ней подошёл мужчина с плачущим ребёнком на руках и как ни в чём не бывало пошёл дальше по шоссе. Судя по всему, это не просто вор колясок, который случайно оказался рядом. Возможно, мужчина знал о предстоящем похищении и ребёнка взял у женщины заранее.
Источник:
По сообщениям жителей, машина похитителей сейчас в розыске — по всему городу передали ориентировку, передаёт Readovka. Неизвестно, было ли случившееся, например, «заказом» бывшего мужа или это просто «пранк».
Источник:
- У автобуса, который упал в Мойку, оказались исправными тормоза
- Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице
- Португальцы пытаются продать метеорит, упавший с неба
- Остров сенбернаров в Канаде
- Уронила ребёнка и уснула: в Республике Алтай таксист спас 3-х месячную малышку от пьяной матери
Настоящие похитители НЕ РАЗГОВАРИВАЮТ ВООБЩЕ
Лица будут скрыты масками, кепками, капюшонами
А эти - ничего не боятся
Если отец с ребенком, и "не парится" - ну, знач, закладчицу "повязали", за "развозом закладок"