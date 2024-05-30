В Уфе четверо неизвестных похитили женщину, которая гуляла с коляской

Как видно на кадрах, в момент похищения коляска была пустой. Однако после похищения к ней подошёл мужчина с плачущим ребёнком на руках и как ни в чём не бывало пошёл дальше по шоссе. Судя по всему, это не просто вор колясок, который случайно оказался рядом. Возможно, мужчина знал о предстоящем похищении и ребёнка взял у женщины заранее.