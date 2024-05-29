FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8917 постов • 1067 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Супруга новосибирского депутата прилюдно оскорбила родной город

Супруга новосибирского депутата прилюдно оскорбила родной город

Автор:
29 мая 2024 18:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Мария Тарасова   Новсибисрк   депутат   жена   оправдания   оскорбление   супруга   
1012
3

А позже выяснилось, что её сын учится во Франции.

Жена депутата городского совета Новосибирска Александра Тарасова оказалась в центре скандала из-за того, что в соцсетях назвала город «Мухосранском».

В сети этим возмутились и указали Марии Тарасовой, что супруге депутата, у которой в Новосибирске несколько бизнесов, так говорить бы не стоило. Ещё и выяснилось, что её сын живёт во Франции. Так что Тарасовой пришлось оправдываться.

У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась всё хуже и хуже. И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом.

Защитила и сына, живущего на чужбине:

Сын поступил (в École Polytechnique, прим.) в 21-м году, в НГУ была программа, предусматривающая получение двойных дипломов. Он окончил мехмат с красным дипломом (бакалавра, прим.) - там очень сильная школа математики - и поступил во Францию бесплатно, на общих основаниях. Мы не платим за это ни рубля. Сейчас он оканчивает университет там и магистратуру в Новосибирске, а ещё и сам зарабатывает - в сфере искусственного интеллекта.

Мария Тарасова владеет в «Мухосранске» Новосибирске долями в нескольких компаниях города - по продаже недвижимости, бытовой техники и микрокредитной организации. Даже не в самом простом 2020 году она по налоговой декларации заработала 16 миллионов рублей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Мария Тарасова   Новсибисрк   депутат   жена   оправдания   оскорбление   супруга   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Харон ( Χάρων) 52 минуты назад
Зарвавшаяся шаболда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
18k
ron Минуту назад
Мы не платим за это ни рубля.
===
И ведь не солгала, зараза! Кто ж во Франции берет рубли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Максим Т. 3 минуты назад
"Он окончил мехмат с красным дипломом" - а сынок депутата и бизнесменши может с другим закончить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 3 минуты назад
Вот вы зря ее обхаиваете. Регулярно бываю в этом Пылесибирске, по другому его никак нельзя назвать. Это просто ППЦ, особенно весной, когда снега уже почти нет, а трава еще не появилась.

У них там городской спорт посыпать все подряд песком, якобы без него очень скользко. А город миллионник, поэтому этот песок машины тут же перемалывают в пыль, которая летает потом по всему городу. У кого открытые окна, у тех потом все рамы вокруг в пыли. Мыть-убирать бесполезно. Эта же пыль постоянно появляется на люстрах, на шкафах - повсюду. На балконы вообще лучше не выходить, независимо от этажа.

Все газоны пыльные, пока трава не появилась, любой даже самый слабый ветер ее поднимает и разносит

Черный снег я впервые именно в этом городе увидел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Уходим отсюда 8 минут назад
Классики много про таких писали)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
GROMOZEKA 11 минут назад
То ли дело Париж.
Чистота, крЫсота
Загаженная Сена
Нигеры с арабами.
Цивилизация, куле
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Copycat 15 минут назад
Вот этой всей родне депутатов, мэров, чиновников и прочей сволочи, лучше бы хлеборезки свои завалить и не мешать их родственнику на должности воровать втихую.

а так я бы рекомендовал проверить просто для профилактике что там за бизнес у неё, откуда, исправно ли платят налоги и т.д.

назвать город который тебя кормит мухосранском, ну это как руку кусать которая тебе воздает благо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Allmaster 17 минут назад
Довелось как то пообщаться с небожителем.
Это тем, который не своим горбом поднялся, а на рельсах, родители уже состоятельные и он как на лыжах въехал в этот чудный мир. Образование, престижная работа и все такое прилагается.
Он реально не понимает.
100 тыс для него месячная зарплата, это за один поход в средний бар.
И искренне удивился, когда я ему сказал что многие и этого не получают.
Он реально в другом мире живет и вертится.
Хотя по своему парень неплохой.
Просто у него мерило другое.
Может пробашлять собачке ( где и столкнулись, не моей, я в ветклинике со своей сидел, языками зацепились, а я его родителей знал)
Тупо дворняге из сострадания поднял сбитую на трассе, привез и 22 к отдал на лечение и операцию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Опиум для народа Полчаса назад
Не удивлён. Они все там, наверху, одинаковы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
716
Игорь Полчаса назад
Ну что же мнение жены депутата услышано... ну а на счет Франции - так у большинства из наших власть имущих, дети ТАМ, пока они зарабатывают ЗДЕСЬ. Я их не осуждаю, но замечу, что большинство из получивших образование ТАМ, не горит желанием работать ЗДЕСЬ. Да и взгляды их весьма далеки от патриотических...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67
Владимир . 42 минуты назад
эти людишки живут в России только для выкачивания из неё ресурсов и их вывоза за рубеж. Больше их ничего в этой стране не интересует
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2987 постов (2939 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309320



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств
Когда уже нагулялись: обзор неожиданных женских анкет с сайтов знакомств
30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку
30 фото "одухотворённых" котов, которые вызывают улыбку
Набирающие популярность в сообществах
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
«Милиция — не знаю, вернется ли». ГИБДД России вновь переименовали в ГАИ
Китай вложит ещё $47,5 млрд в собственные процессоры
Китай вложит ещё $47,5 млрд в собственные процессоры
Почекань за знаменитостей и забери призы
Почекань за знаменитостей и забери призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Поскорей бы уже

Лучшие демотиваторы
Обед!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомир#животные#история#Автовсячина#позитив#собака#кот#Реакция#Еда
#фото#машина#Юмор#ДТП#авто аварии#США#новости#Пёс#кошка#факты
#люди#автомобили#Прикол#аварии#интересное#интересно#кино#фильм#Разное#забавно
Почекань за знаменитостей и забери призы Почекань за знаменитостей и забери призы «Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией «Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна... «Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих «Не пора ли им всем дать пинка?»: депутат Госдумы рассказал о «борзости» приезжих «Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за то, что та заняла место чиновника в зале «Её назад надо было, эту курицу»: в Карелии депутат заксобрания прилюдно оскорбила активистку за... Депутат Госдумы захотела запретить продажу «дьявольских» икон и прочей атрибутики сатанизма Депутат Госдумы захотела запретить продажу «дьявольских» икон и прочей атрибутики сатанизма «Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы призвал МВД вернуть милицию «Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы...

На что жалуетесь?

Вернуться