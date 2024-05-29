Супруга новосибирского депутата прилюдно оскорбила родной город

А позже выяснилось, что её сын учится во Франции.
Жена депутата городского совета Новосибирска Александра Тарасова оказалась в центре скандала из-за того, что в соцсетях назвала город «Мухосранском».
В сети этим возмутились и указали Марии Тарасовой, что супруге депутата, у которой в Новосибирске несколько бизнесов, так говорить бы не стоило. Ещё и выяснилось, что её сын живёт во Франции. Так что Тарасовой пришлось оправдываться.
У меня аллергия на пыль, и когда город начали посыпать отсевом, я стала задыхаться. Казалось, что усугубить у нас ситуацию с воздухом невозможно, но она каждый год становилась всё хуже и хуже. И вот в тот день, когда был оставлен комментарий этот про Мухосранск, я пробежала забег в Академгородке, села в машину и начала рыдать, пылища такая, что дальше я дышать не могла. Безусловно, это было гневно, резко, некрасиво, но я делилась со своими друзьями и столкнулась с каким-то сталкерингом.
Защитила и сына, живущего на чужбине:
Сын поступил (в École Polytechnique, прим.) в 21-м году, в НГУ была программа, предусматривающая получение двойных дипломов. Он окончил мехмат с красным дипломом (бакалавра, прим.) - там очень сильная школа математики - и поступил во Францию бесплатно, на общих основаниях. Мы не платим за это ни рубля. Сейчас он оканчивает университет там и магистратуру в Новосибирске, а ещё и сам зарабатывает - в сфере искусственного интеллекта.
Мария Тарасова владеет в «Мухосранске» Новосибирске долями в нескольких компаниях города - по продаже недвижимости, бытовой техники и микрокредитной организации. Даже не в самом простом 2020 году она по налоговой декларации заработала 16 миллионов рублей.
Источник:
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И ведь не солгала, зараза! Кто ж во Франции берет рубли?
У них там городской спорт посыпать все подряд песком, якобы без него очень скользко. А город миллионник, поэтому этот песок машины тут же перемалывают в пыль, которая летает потом по всему городу. У кого открытые окна, у тех потом все рамы вокруг в пыли. Мыть-убирать бесполезно. Эта же пыль постоянно появляется на люстрах, на шкафах - повсюду. На балконы вообще лучше не выходить, независимо от этажа.
Все газоны пыльные, пока трава не появилась, любой даже самый слабый ветер ее поднимает и разносит
Черный снег я впервые именно в этом городе увидел.
Чистота, крЫсота
Загаженная Сена
Нигеры с арабами.
Цивилизация, куле
а так я бы рекомендовал проверить просто для профилактике что там за бизнес у неё, откуда, исправно ли платят налоги и т.д.
назвать город который тебя кормит мухосранском, ну это как руку кусать которая тебе воздает благо
Это тем, который не своим горбом поднялся, а на рельсах, родители уже состоятельные и он как на лыжах въехал в этот чудный мир. Образование, престижная работа и все такое прилагается.
Он реально не понимает.
100 тыс для него месячная зарплата, это за один поход в средний бар.
И искренне удивился, когда я ему сказал что многие и этого не получают.
Он реально в другом мире живет и вертится.
Хотя по своему парень неплохой.
Просто у него мерило другое.
Может пробашлять собачке ( где и столкнулись, не моей, я в ветклинике со своей сидел, языками зацепились, а я его родителей знал)
Тупо дворняге из сострадания поднял сбитую на трассе, привез и 22 к отдал на лечение и операцию.
вон на фото костюм с буквами СССР.