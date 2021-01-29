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"Даже курицу можно": дагестанец пожарил шашлык у Вечного огня и был пойман

"Даже курицу можно": дагестанец пожарил шашлык у Вечного огня и был пойман (3 фото + 2 видео)

Автор:
29 января 2021 09:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Дербент   дагестан   полиция   правонарушение   шашлык   
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В Дербенте пожилой человек радостно рассказал о возможных вариантах использования Вечного огня в качестве мангала.

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Метки: Вечный огонь   Дербент   дагестан   полиция   правонарушение   шашлык   
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23  комментария
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777
Moon24 Час назад
Очередной грязный скот . Хватит этих животных россиянами считать
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3k
ZmeyUA 2 минуты назад
В киеве несколько раз такое было. Никого не наказали, кстати.
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472
Дмитрий 5 минут назад
Чтоб на могиле матери этого утырка каждый день курицу жарили. А лучше свинину..
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237
Обратная сторона Луны 9 минут назад
345 Дагестанская дивизия, в которой служил мой дед, в полном составе осталась в Севастополе. Почтил, так сказать, память предков

345 Дагестанская дивизия, в которой служил мой дед, в полном составе осталась в Севастополе. Почтил, так сказать, память предков
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20k
Батончик с маком 17 минут назад
даг это не национальность. это порода обезьян
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11k
KOSTELLO Полчаса назад
Я больше не буду. Я случайно попался".

Весь смысл ссыкливых чурок в одной фразе
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18k
Аня Полчаса назад
Ещё одно подтверждение того, что молодой му.дак стал не мудрецом, а старым му.даком. Он жалеет не о том, что сделал, он даже не понимает этого, а что попался. В следующий раз будет тщательнее оглядываться просто.
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7k
Alexander 43 минуты назад
Маразм и пиар не знают возрастных границ, видимо пора что-то и в ЗАКОНЕ поменять с административного на уголовное!
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418
Миша 43 минуты назад
Привлекать подонков к ответственности за грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества.
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19k
hebpat 47 минут назад
он таким образом почтил память 180 тысяч дагестанцев сражавшихся в рядах советской армии и 90 тысяч из них павших на полях сражений
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1k
German hebpat 21 минуту назад
Его родители скорее всего тоже сражались, вопрос на чьей стороне?
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22k
Е-Лена 47 минут назад
Надеюсь, он получит по заслугам.
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5k
кот базилий 50 минут назад
Каждую неделю такое, нет слов. Как за жопу берут сразу -"ми хароший,ми больше нэ будэм". Только сажать мерзавцев.
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44
Bonefacius 52 минуты назад
Старая плешивая гнида, подобные ему твари во время войны фашистам сапоги чистили или в глубоком тылу прятались. И что самое печальное, находятся подвывалы, которые этим поступком восхищаются!
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13k
Hairy. 53 минуты назад
Такие вот немцев хлебом и солью встречали. Зато Кавказ делает самую большую "кассу" на выборах за сказочного.
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17
Roman 56 минут назад
Кусок дерьма!
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1k
Степан Алкоголик 59 минут назад
Обезьяна старая
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2k
Том Сойер Час назад
Конченный ублюдок и мразь!!!
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