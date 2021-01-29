"Даже курицу можно": дагестанец пожарил шашлык у Вечного огня и был пойман

Жителей Дагестана возмутил ролик, попавший в сеть. На нем неизвестный мужчина сидит около Вечного огня у бронзового монумента "Скорбящая мать" в парке "Боевой славы".



Несколько людей, которые остались за кадром, посмеиваются над мужчиной, но не делают ему замечания.