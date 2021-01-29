"Даже курицу можно": дагестанец пожарил шашлык у Вечного огня и был пойман

В Дербенте пожилой человек радостно рассказал о возможных вариантах использования Вечного огня в качестве мангала.
Жителей Дагестана возмутил ролик, попавший в сеть. На нем неизвестный мужчина сидит около Вечного огня у бронзового монумента "Скорбящая мать" в парке "Боевой славы".
Несколько людей, которые остались за кадром, посмеиваются над мужчиной, но не делают ему замечания.
Несколько людей, которые остались за кадром, посмеиваются над мужчиной, но не делают ему замечания.
После появления ролика в сети, правоохранительные органы заинтересовались происшествием. Они быстро нашли мужчину.
На видео, снятом в отделении полиции, нарушитель говорит: "Я больше не буду. Я случайно попался".
На видео, снятом в отделении полиции, нарушитель говорит: "Я больше не буду. Я случайно попался".
Значит ли это, что в следующий раз он постарается не попасться в объектив камеры?
А ведь уже была подобная история: отморозок пожарил сосиски на Вечном огне
В Чебоксарах вызвало большой общественный резонанс видео, которое выложил на своей странице 23-летний тату-мастер.
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