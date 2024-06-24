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Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района

Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района

Автор:
24 июня 2024 08:27
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Дагестан   Дербент   Махачкала   Троица   боевики   нападение на церковь   расстрел полицейских   синагога   теракт   
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Как высокопоставленный чиновник мог проморгать образовавшуюся под боком ячейку радикалов, совершенно непонятно.

Вчера, в день, когда отмечался праздник православной Троицы, в Дагестане террористы расправились со священником отцом Николаем, застрелили охранника церкви, подожгли православный храм и синагогу и расстреляли полицейских в двух городах.


Вся страна скорбит по погибшим и недоумевает: как могло случиться, что среди боевиков оказались два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а еще один террорист был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA. Гаджимурад Кагиров - мастер спорта по вольной борьбе - был также ликвидирован вместе с другими боевиками.


Самого Магомеда Омарова спешно исключили из партии "Единая Россия" и уже допрашивают, но возникает вопрос: как такой влиятельный человек мог не заметить создание банды - и не где-то, а у себя под боком - в семье? Все террористы были уроженцами Серкогалинского района, все были знакомы друг с другом, и наверняка желание расправиться с неверными не возникло на пустом месте.




А поджог храма, синагоги и расправа с отцом Николаем, 40 лет служившим в храме Дербента, - это не случайность, а чётко спланированная (и вряд ли за один день) операция.


Убитый террористами батюшка — протоиерей Николай Котельников — был символом межрелигиозного мира в Дагестане. В центре Дербента находится памятник братству трех религий. Он изображает сидящих рядом раввина, православного священника и муллу. Для скульптуры позировали реальные представители местного духовенства, в центре — погибший отец Николай Котельников. Поэтому его убийство нельзя назвать случайностью.


Да и вообще все действия боевиков были чётко синхронизированы:

  • Первые заявления о стрельбе начали поступать около 18 часов вечера. Сначала начали стрелять в Дербенте - в 17:51 в полицию поступило первое сообщение о ранении сотрудника. Предварительно, после этого стрелки приехали к зданию православной церкви на улице Ленина, убили священнослужителя,после чего переместились к синагоге. Там они подожгли здание и продолжили перестрелку с полицией. Весь состав полиции Дербента был поднят по тревоге. Предварительно, стрелки передвигались на белом «Фольксваген Поло».

Боевики не только подожгли синагогу - они оставили на ней указатели на суры и аяты из Корана. На видео с телефона одного из террористов он объясняет, что это месть неверным.




  • После поджога боевики начали расстреливать машины с подоспевшими правоохранителями. Все это происходило на улице Ермошкина.
  • В церкви Махачкалы другая часть боевиков убила охранника и начала стрелять по правоохранителям. Священники могли закрыться в храме - там же укрылись около 19 человек.



  • Задержания и перестрелки продолжались даже на пляже Махачкалы и, конечно, в городе.




В ходе операции ликвидированы 5 боевиков: двое в Дербенте и трое в Махачкале. Активная часть контроперации завершена, но продолжаются поиски пособников террористов, а их, наверняка, в Республике, еще немало.


По последним данным погибли более 15 сотрудников полиции и несколько гражданских лиц. Есть множество пострадавших. После терактов в республике объявлен 3-дневный траур.

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Метки: Дагестан   Дербент   Махачкала   Троица   боевики   нападение на церковь   расстрел полицейских   синагога   теракт   
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5  комментариев
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Radugananebe Полчаса назад
Да там все спортшколы надо трясти и всех поголовно проверять. Не он сам, так родственник окажется сочувствующим радикалам.
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29k
Matrosskin 10 минут назад
"как такой влиятельный человек мог не заметить" - а вот легко, кстати, я поверю что и не заметил. Привыкли к безнаказанности потому что. "Вчера" на свадьбе палили , "сегодня" по церквям - долго ли ? Вот только если бы "вчера" взяли за яйца и сынишек и батю - и на цугундер, то "сегодня" ничего бы этого не было.
Им же насрать на законы. Даже в Москве, Питере и других цивилизованных городах, а уж у себя - если и слышали что-то про УК РФ , то совсем не многие.
Ну уж а про " был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба" - это только зумеров хоть как-то может удивлять. Кто жил в 90х - помнит "люберов" и прочее, и где они тусовались. Счас всё тоже самое, вообще не новость.
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3k
Ультратрахуил 11 минут назад
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iovan2011 20 минут назад
Два года езжу в командировки на Кавказ, там прослеживается такая ситуация, большинство местных жителей абсолютно адекватные, и сильно возмущаются, что им навязывают радикальный ислам. Они крайне удивлены, почему власти не реагируют. Сами они мусульмане.
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Schreibikus
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