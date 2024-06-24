Террористами в Дагестане оказались сыновья и племянник главы Серколинского района

Вчера, в день, когда отмечался праздник православной Троицы, в Дагестане террористы расправились со священником отцом Николаем, застрелили охранника церкви, подожгли православный храм и синагогу и расстреляли полицейских в двух городах.





Вся страна скорбит по погибшим и недоумевает: как могло случиться, что среди боевиков оказались два сына и племянник главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, а еще один террорист был воспитанником школы Абдулманапа Нурмагомедова и бойцом клуба его сына Хабиба Нурмагомедова Eagles MMA. Гаджимурад Кагиров - мастер спорта по вольной борьбе - был также ликвидирован вместе с другими боевиками.



