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Впервые за 90 лет на титул самой красивой жительницы Финляндии претендует трансгендер

Впервые за 90 лет на титул самой красивой жительницы Финляндии претендует трансгендер

Автор:
14 июня 2023 22:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   конкурс красоты   мисс Суоми   претендент   финляндия   ценности   шоу   
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Финляндия не успев взять рубеж по вступлению в НАТО, берёт новый - по соответствию западным ценностям. На этой неделе в Хельсинки были анонсированы участницы топ-20 моделей конкурса «Мисс Финляндия 2023», включая первого за всю 90-летнюю историю конкурса трансгендерного участника - "Мисс Суоми".

Конкурс «Мисс Финляндия», который традиционно уже более 90 лет подряд собирает самых красивых финских девушек, предпринял шаги в усвоении новых европейских ценностей, допустив к участию мужчину, одетого в платье.

Это 25-летняя Рими Риутта, родом из Тампере, которая/ый в возрасте 19 лет приступила к «совершенно естественному» процессу гормональной терапии. Теперь она признается, что ее цель - превратить конкурс «Мисс Финляндия» в площадку для игр транссексуалов: «Я хотела рискнуть стать первой, потому что нам все еще нужны первые, чтобы служить примером для других».

Когда я была ребенком, я помню, как куклы Барби очаровывали меня гораздо больше, чем игрушечные машинки, и я требовала, чтобы мои родители покупали мне парики и лак для ногтей.

Местные СМИ пишут, что Риутта имеет профессиональное образование в области бизнеса и изучает уход за больными.

Кому достался в итоге титул "Мисс Финляндия", будет объявлено осенью. В конкурсе нельзя участвовать, если у вас, например, силиконовая грудь, но препарированные гениталии - это теперь нормально.

Новые стандарты нордической красоты.

Источник:

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Метки: transgender   конкурс красоты   мисс Суоми   претендент   финляндия   ценности   шоу   
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7  комментариев
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10k
Владимир 51 минуту назад
И победит же, как Украина на Гомовидение!
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5k
мемфрид 5 минут назад
Скоро будем в Карелию ездить, чтобы через их дурацкий забор на этот сброд разноцветный посмотреть. Яблочка подкинуть, или с ружья пальнуть)
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1k
Николай 13 минут назад
Да задолбали. Ну хорош. Ну серьезно. У меня правда портится настроение из-за этого и не у одного меня я уверен.
Если кто со мной солидарен ставьте или браузер Brave (вообще топчик работает с марта прошлого года) или блокировщики рекламы.
Тогда афторам не будет смысла по 5 раз в день постить это гавно.
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6k
Умница-красавица 18 минут назад
Красота, которую они заслужили
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81k
Андрей Старосельский Полчаса назад
С чем мы финнов и поздравляем! Сначала вступили в говн... то есть в нато, теперь будут любоваться трансгендером.
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1k
Rom 48 минут назад
Фу, как прекрасно!
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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