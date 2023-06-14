Впервые за 90 лет на титул самой красивой жительницы Финляндии претендует трансгендер

Это 25-летняя Рими Риутта, родом из Тампере, которая/ый в возрасте 19 лет приступила к «совершенно естественному» процессу гормональной терапии. Теперь она признается, что ее цель - превратить конкурс «Мисс Финляндия» в площадку для игр транссексуалов: «Я хотела рискнуть стать первой, потому что нам все еще нужны первые, чтобы служить примером для других».

Когда я была ребенком, я помню, как куклы Барби очаровывали меня гораздо больше, чем игрушечные машинки, и я требовала, чтобы мои родители покупали мне парики и лак для ногтей.