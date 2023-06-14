Впервые за 90 лет на титул самой красивой жительницы Финляндии претендует трансгендер

Финляндия не успев взять рубеж по вступлению в НАТО, берёт новый - по соответствию западным ценностям. На этой неделе в Хельсинки были анонсированы участницы топ-20 моделей конкурса «Мисс Финляндия 2023», включая первого за всю 90-летнюю историю конкурса трансгендерного участника - "Мисс Суоми".
Конкурс «Мисс Финляндия», который традиционно уже более 90 лет подряд собирает самых красивых финских девушек, предпринял шаги в усвоении новых европейских ценностей, допустив к участию мужчину, одетого в платье.
Это 25-летняя Рими Риутта, родом из Тампере, которая/ый в возрасте 19 лет приступила к «совершенно естественному» процессу гормональной терапии. Теперь она признается, что ее цель - превратить конкурс «Мисс Финляндия» в площадку для игр транссексуалов: «Я хотела рискнуть стать первой, потому что нам все еще нужны первые, чтобы служить примером для других».
Когда я была ребенком, я помню, как куклы Барби очаровывали меня гораздо больше, чем игрушечные машинки, и я требовала, чтобы мои родители покупали мне парики и лак для ногтей.
Местные СМИ пишут, что Риутта имеет профессиональное образование в области бизнеса и изучает уход за больными.
Кому достался в итоге титул "Мисс Финляндия", будет объявлено осенью. В конкурсе нельзя участвовать, если у вас, например, силиконовая грудь, но препарированные гениталии - это теперь нормально.
Новые стандарты нордической красоты.
Источник:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Если кто со мной солидарен ставьте или браузер Brave (вообще топчик работает с марта прошлого года) или блокировщики рекламы.
Тогда афторам не будет смысла по 5 раз в день постить это гавно.
Да и многие подобное вполне приняли хотя не говорят.
А вот результат этого принятия в чем я наверное тоже виноват как раз вот эта дерьмина всякая которые тоже хотят чтобы их приняли. Но блин. Они выглядят стремно, одеваются стремно и лезут со своей херней постоянно.
Если я когда то это приму, меня можно тупо пристрелить.