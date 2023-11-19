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В финале «Мисс Вселенная-2023» против россиянки выйдут два трансгедера и сторонница бодипозитива из Непала

В финале «Мисс Вселенная-2023» против россиянки выйдут два трансгедера и сторонница бодипозитива из Непала

Автор:
19 ноября 2023 00:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: transgender   Маргарита Голубева   Сан-Сальвадор   конкурс красоты   красавицы   мисс вселенная   шоу   
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В ночь с 18 на 19 ноября в Сан-Сальвадоре состоится финал 72-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная — 2023». Грандиозный праздник начнется вечером, а финал станет известен поздно ночью 19 ноября. Именно тогда объявят победительницу конкурса. В этом году 85 девушек со всей планеты будут биться за этот титул. И не девушек тоже.

Финал Мисс Вселенная 2023 пройдет уже в эту ночь, с 18 на 19 ноября.

По традиции прошлогодняя победительница Р'Бонни Габриэль, которая ранее была «Мисс США», передаст корону новой звезде.

Россию на конкурсе представляет 22-летняя Маргарита Голубева родом из Санкт-Петербурга. Она учится в Таможенной академии, занимается вокалом, знает несколько языков и работает фотомоделью. В жизни у нее все случилось как в сказке: в 15 лет решила попробовать себя в роли актрисы и записалась на кастинг в рекламу пельменей, в итоге перепутала двери и попала в модельное агентство.

Уже несколько дней идут соревнования: 85 конкурсанток представляют национальные костюмы, а также дают интервью и общаются с публикой.

Впервые за долгие годы у участниц было всего три недели на подготовку к "Мисс Вселенная". Раньше девушкам отводилось на это около полугода. За столь короткий срок нужно было отточить навыки дефиле, подтянуть английский, подобрать образы для шоу и ещё много всего. 

Самая красивая часть конкурса – шоу национальных костюмов – состоялась 16 ноября. Наша Маргарита предстала в образе Царевны Лебеди. Костюм создан из французского кружева, расшит речным жемчугом и ювелирными изделиями с цирконием, элегантный корсет дополняет многоуровневая юбка с длинным шлейфом. Кокошник, украшенный стеклянными бусинами, и прозрачная вуаль отсылают к всемирно известной работе Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь".

Я с детства восхищалась русскими сказками, и этот образ полностью отражает мой внутренний мир.

Конкуренция очень жёсткая.

Маргарите противостоят соперницы из ближнего зарубежья - Казахстана, Украины, Прибалтики и т.д:

И из дальнего зарубежья, разумеется тоже. Вот это, например, мисс Непал и сделанное из пенопласта облако в пыли от взорвавшейся бомбы и ракет в знак мира во всем мире:

Кстати, сторонница бодипозитива из Непала, 22-летняя медсестра Джейн Гаретт, станет первой женщиной на конкурсе, чьи параметры далеки от 90-60-90. Девушка уже вписала свое имя в историю, став первой бодипозитивной победительницей конкурса красоты не только в Непале, но и в странах Азии.

Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем

, — заявила Джейн.

Мисс Бразилия и ее костюм в защиту вымирающих голубых попугаев ара:

Мисс Мьянма в денежном костюме в честь сбережений, которые жертвуют в монастыри:

Мисс Ирландия в костюме из переработанных пластиковых крышек и вторичной шерсти в контексте загрязнения вод и защиты климата:

Мисс Набимия и костюм с головой антилопы – символа красоты ее народа:

Помимо бодипозитивной Джейн из Непала, к участию в «Мисс Вселенной-2023» впервые допустили двух замужних женщин с детьми.

Также в конкурсе участвуют аж два трансгендера — Марина Мачете из Португалии:

Это она же в образе Португальской республики:

и Рикки Колле из Нидерландов:

Она/оно предстало в костюме тюльпана с радужными лепестками, чтобы никто не сомневался:

Размер костюма имеет значение: Мисс Гайана на конкурсе «Мисс Вселенная-2023» вывезла на сцену костюм, «олицетворяющий дикую природу и листву ее дома и состоящий из реквизитных животных, листьев и гигантских кувшинок»:

Мисс Америка даже представлять не надо:

В общем, шлём много пожеланий победы нашей Маргарите. Но в то же время помним, что россиянка становилась победительницей конкурса «Мисс Вселенная» всего один раз. В 2002 году корону завоевала Оксана Федорова. Однако Оксана впоследствии отказалась от титула, так как вместокомандировок, обязательных для обладательницы звания «Мисс Вселенная» она решила закончить учебу в институте.

Источник:

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Метки: transgender   Маргарита Голубева   Сан-Сальвадор   конкурс красоты   красавицы   мисс вселенная   шоу   
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20  комментариев
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11k
Sasa 2 часа назад
Удачи нашей девушки! Но результаты в их безумном мире - предсказуемы и не в нашу пользу! К сожалению!
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4
Azamat 8 минут назад
Мда .у нашей шансов.Не уверен
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16k
ss Полчаса назад
Да, Ритка. Не видать тебе первого места. Уж больно ты красива...
А первое место захапают либо полуπидор либо жиробасина.
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2k
просто программист 36 минут назад
Автор, почему про извращенцев "она"? Он или оно, в лучшем случае
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31k
Григорий 42 минуты назад
"защиту вымирающих голубых попугаев ара". Россия довольно далека от родины этих птиц, но у меня ощущение, что если моим знакомым скажут восстановить популяцию, то только их 10-ка птах сдюжит с проблемой. Кому нужны попугаи? Шубу не сшить., а на шляпу надо пару перьев.
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301
zu4ara 46 минут назад
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31k
Григорий 47 минут назад
Я старомоден, предпочитаю баб без х.уя. Уж и говорили мне, уж и ругали за мещанство, а я приверженец скрепов отца-дедов. Ребята с Европы мне соболезнуют, а я, э-э-эхх я.
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10k
Пётр 53 минуты назад
Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем.....Интересное умозаключение, то есть мы не будем бороться с излишним весом принимать хоть какие то усилия, мы не будем бороться с гормональными проблемами итд итп....просто я такая в дольче габбана...люби меня милый...тьфу сучье племя...
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13k
Denissg 55 минут назад
Россия, Россия, куда ты лезешь? Ты понимаешь, что у тебя нет ни малейшего шанса против п*дарасов и свиной туши, к тому же, ты мировой агрессор?

Сколько говорили про П**оровидение - не трогай руками! Ничего тебя не учит...
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20k
Bill Час назад
Ставлю на бодипозитивную трансгендершу. Конечно, если она будет негро-американкой. Или, афто-негритоской? Б**ть, запутался, как там полуткорректно.
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18k
Михаил Гривин Час назад
Непалка норм, я б ей палок накидал ))) В меру пухленькая, сиськи объемные - самое оно.
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1k
Moon24 Час назад
Совсем ополоумели - соревноваться с биомусором вроде трансов
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15k
info-kozirev Час назад
Шалашовки епт,кто и где там видел двушку красивей нашей,а?А что там ущербные из лгбт делают вообще непонятно.
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301
zu4ara Час назад
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12k
Летучий Мыш Час назад
Красивые
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492
Уверенный пользователь Час назад
нет нужды нашей стране принимать участие в таких мерзостных, богопротивных мероприятиях
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1k
Тордион 2 часа назад
Вот и не нужно нашим лезть в этот гадюшник.
Наши девушки не нуждаются в подтверждении своей красоты от всяких транспедиков. Пусть в этом говнище без нас тусят.
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1k
Dwarf61 2 часа назад
Да как-то все не фонтан. Даже наша. Или снимки такие подобраны(видео не смотрел), или реально миссы вселенной выглядят хуже некоторых продавщиц в пятёрочке))
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7k
Умница-красавица 2 часа назад
Бодипозитивная - явно не палка))
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9k
Бритва 2 часа назад
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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