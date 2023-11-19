В финале «Мисс Вселенная-2023» против россиянки выйдут два трансгедера и сторонница бодипозитива из Непала

Уже несколько дней идут соревнования: 85 конкурсанток представляют национальные костюмы, а также дают интервью и общаются с публикой.

Впервые за долгие годы у участниц было всего три недели на подготовку к "Мисс Вселенная". Раньше девушкам отводилось на это около полугода. За столь короткий срок нужно было отточить навыки дефиле, подтянуть английский, подобрать образы для шоу и ещё много всего.

Самая красивая часть конкурса – шоу национальных костюмов – состоялась 16 ноября. Наша Маргарита предстала в образе Царевны Лебеди. Костюм создан из французского кружева, расшит речным жемчугом и ювелирными изделиями с цирконием, элегантный корсет дополняет многоуровневая юбка с длинным шлейфом. Кокошник, украшенный стеклянными бусинами, и прозрачная вуаль отсылают к всемирно известной работе Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь".