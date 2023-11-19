В финале «Мисс Вселенная-2023» против россиянки выйдут два трансгедера и сторонница бодипозитива из Непала

В ночь с 18 на 19 ноября в Сан-Сальвадоре состоится финал 72-го ежегодного конкурса «Мисс Вселенная — 2023». Грандиозный праздник начнется вечером, а финал станет известен поздно ночью 19 ноября. Именно тогда объявят победительницу конкурса. В этом году 85 девушек со всей планеты будут биться за этот титул. И не девушек тоже.
Финал Мисс Вселенная 2023 пройдет уже в эту ночь, с 18 на 19 ноября.
По традиции прошлогодняя победительница Р'Бонни Габриэль, которая ранее была «Мисс США», передаст корону новой звезде.
Россию на конкурсе представляет 22-летняя Маргарита Голубева родом из Санкт-Петербурга. Она учится в Таможенной академии, занимается вокалом, знает несколько языков и работает фотомоделью. В жизни у нее все случилось как в сказке: в 15 лет решила попробовать себя в роли актрисы и записалась на кастинг в рекламу пельменей, в итоге перепутала двери и попала в модельное агентство.
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Уже несколько дней идут соревнования: 85 конкурсанток представляют национальные костюмы, а также дают интервью и общаются с публикой.
Впервые за долгие годы у участниц было всего три недели на подготовку к "Мисс Вселенная". Раньше девушкам отводилось на это около полугода. За столь короткий срок нужно было отточить навыки дефиле, подтянуть английский, подобрать образы для шоу и ещё много всего.
Самая красивая часть конкурса – шоу национальных костюмов – состоялась 16 ноября. Наша Маргарита предстала в образе Царевны Лебеди. Костюм создан из французского кружева, расшит речным жемчугом и ювелирными изделиями с цирконием, элегантный корсет дополняет многоуровневая юбка с длинным шлейфом. Кокошник, украшенный стеклянными бусинами, и прозрачная вуаль отсылают к всемирно известной работе Михаила Врубеля "Царевна-Лебедь".
Я с детства восхищалась русскими сказками, и этот образ полностью отражает мой внутренний мир.
Конкуренция очень жёсткая.
Маргарите противостоят соперницы из ближнего зарубежья - Казахстана, Украины, Прибалтики и т.д:
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И из дальнего зарубежья, разумеется тоже. Вот это, например, мисс Непал и сделанное из пенопласта облако в пыли от взорвавшейся бомбы и ракет в знак мира во всем мире:
Кстати, сторонница бодипозитива из Непала, 22-летняя медсестра Джейн Гаретт, станет первой женщиной на конкурсе, чьи параметры далеки от 90-60-90. Девушка уже вписала свое имя в историю, став первой бодипозитивной победительницей конкурса красоты не только в Непале, но и в странах Азии.
Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем
, — заявила Джейн.
Мисс Бразилия и ее костюм в защиту вымирающих голубых попугаев ара:
Мисс Мьянма в денежном костюме в честь сбережений, которые жертвуют в монастыри:
Мисс Ирландия в костюме из переработанных пластиковых крышек и вторичной шерсти в контексте загрязнения вод и защиты климата:
Мисс Набимия и костюм с головой антилопы – символа красоты ее народа:
Помимо бодипозитивной Джейн из Непала, к участию в «Мисс Вселенной-2023» впервые допустили двух замужних женщин с детьми.
Также в конкурсе участвуют аж два трансгендера — Марина Мачете из Португалии:
Это она же в образе Португальской республики:
и Рикки Колле из Нидерландов:
Она/оно предстало в костюме тюльпана с радужными лепестками, чтобы никто не сомневался:
Размер костюма имеет значение: Мисс Гайана на конкурсе «Мисс Вселенная-2023» вывезла на сцену костюм, «олицетворяющий дикую природу и листву ее дома и состоящий из реквизитных животных, листьев и гигантских кувшинок»:
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Мисс Америка даже представлять не надо:
В общем, шлём много пожеланий победы нашей Маргарите. Но в то же время помним, что россиянка становилась победительницей конкурса «Мисс Вселенная» всего один раз. В 2002 году корону завоевала Оксана Федорова. Однако Оксана впоследствии отказалась от титула, так как вместокомандировок, обязательных для обладательницы звания «Мисс Вселенная» она решила закончить учебу в институте.
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А первое место захапают либо полуπидор либо жиробасина.
Сколько говорили про П**оровидение - не трогай руками! Ничего тебя не учит...
Наши девушки не нуждаются в подтверждении своей красоты от всяких транспедиков. Пусть в этом говнище без нас тусят.