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В Аргентине один пляж завалило вот этим

В Аргентине один пляж завалило вот этим

Автор:
20 июля 2023 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Urechis unicinctus   Видео   берег   в мире   новости   пляж   фото   черви   
1690
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Там прошёл сильнейший шторм, который вынес на берег Рио-Гранде тысячи морских червей Urechis unicinctus, которые напоминают мужское достоинство.

Этих червей употребляет в пищу население Восточной Азии (Японии и Кореи), которое считает их деликатесом.

Зачастую Urechis unicinctus подают на стол с сыром, солью и кунжутным маслом, обжаривают его либо с овощами, либо на гриле. Также это животное используется во время рыбалки (для приманки) и в китайской традиционной народной медицине.

Эксперты же заявляют, что "фаллические" существа были вымыты из нор и оказались на берегу пляжа Дрейкс в результате недавних штормов. Сейчас этот пляж практически полностью покрыт розовыми червями. В длину диковинные существа могут достигать 25 сантиметров.

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Метки: Urechis unicinctus   Видео   берег   в мире   новости   пляж   фото   черви   
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12  комментариев
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1k
naf-naf 2 часа назад
Какой то у вас х..йовый пляж
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11k
DumDum 5 минут назад
Как-то считал, что мужское достоинство (когда без кавычек) - немножко другое...
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33k
ACU900 Полчаса назад
А чего это цензоры спят, картинку не замазали? Что это за ху#ня? :))
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3k
zloikrot 43 минуты назад
чайки и прочие с ними отожрутся на славу. да и крабам останется.
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46k
Aleksandr 45 минут назад
Зато можно ходить и пинать!
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29k
Aqueronte Час назад
Да, на такого червячка мелочь ловить неинтересно.
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21k
Davy Jones Час назад
Весь пляж к куям!
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1k
liveevil Час назад
А есть что-то, что в Восточной Азии не употребляют в пищу?
Там этими червями девочек к взрослой жизни готовят?
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908
ruslan d Час назад
Повезло гурманам )))
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Ху*вый пляж какой-то!
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297
Просто Волшебник 2 часа назад
Карася конечно жало…но рыбалка, есть рыбалка)
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