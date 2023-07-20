В Аргентине один пляж завалило вот этим

Там прошёл сильнейший шторм, который вынес на берег Рио-Гранде тысячи морских червей Urechis unicinctus, которые напоминают мужское достоинство.
Этих червей употребляет в пищу население Восточной Азии (Японии и Кореи), которое считает их деликатесом.
Зачастую Urechis unicinctus подают на стол с сыром, солью и кунжутным маслом, обжаривают его либо с овощами, либо на гриле. Также это животное используется во время рыбалки (для приманки) и в китайской традиционной народной медицине.
Эксперты же заявляют, что "фаллические" существа были вымыты из нор и оказались на берегу пляжа Дрейкс в результате недавних штормов. Сейчас этот пляж практически полностью покрыт розовыми червями. В длину диковинные существа могут достигать 25 сантиметров.
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Там этими червями девочек к взрослой жизни готовят?