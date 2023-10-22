Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей

Так трефы означают крест, пики – копьё сотника Лонгина, проткнувшее Христа, бубны – камень, на который положили Иисуса, когда сняли с креста, а червы (которые раньше были не сердцами, а кубками) – Святой Грааль.

Версия, конечно, интересная, хоть и далёкая от правды. На самом деле, церковь против карт, потому что против азартных игр в целом, утверждая, что к ним нас побуждает дьявол.

А вот тема карточных мастей может послужить основанием для книги средней толщины. Я не буду вдаваться в подробности и запутывать вас, просто расскажу, что означают слова, которые мы в современном русском языке используем для обозначения мастей.