Червы, бубны, трефы и пики: что означают названия мастей

В древние времена, когда христианство подвергалось гонениям, христиане придумали символы, понятные посвящённым.
Так трефы означают крест, пики – копьё сотника Лонгина, проткнувшее Христа, бубны – камень, на который положили Иисуса, когда сняли с креста, а червы (которые раньше были не сердцами, а кубками) – Святой Грааль.
Версия, конечно, интересная, хоть и далёкая от правды. На самом деле, церковь против карт, потому что против азартных игр в целом, утверждая, что к ним нас побуждает дьявол.
А вот тема карточных мастей может послужить основанием для книги средней толщины. Я не буду вдаваться в подробности и запутывать вас, просто расскажу, что означают слова, которые мы в современном русском языке используем для обозначения мастей.
Небольшая справка: это в принципе не христианские символы, т.к. игральные карты были придуманы в Китае, оттуда попали в Индию, оттуда к арабам, и лишь от них – к европейцам. Естественно это были испанцы, и случилось это не позднее XIV века, когда учёные находят первые свидетельства существования карт в Европе. Итак, поехали:
Пики – самое понятное слово. Собственно оно обозначает то, что обозначает: оружие.
Трефы – в русском языке эту масть у нас ещё называют "крести", то есть кресты. Оно и понятно. И мне в детстве, это казалось логичным, так как значок масти напоминает стилизованный крест. Но это, на самом деле, не крест. Видимо "крести" пошло от таких же людей как я, которые не знали, что такое трефы, но видели значок креста. На самом же деле значок этот изображает лист клевера. И пришёл и французской колоды, и как вы можете догадаться, клевер на французском языке – "trèfle"
Бубны – тоже интересная история. В английском языке, например, они называются "diamonds", т.е. бриллианты. И в самом деле, значок является двухмерным изображением кристалла. Но! Как я уже упоминал, самые первые колоды в Европе были испанскими, от них карты попали в Германию, а оттуда во Францию. Французские масти переняли англичане, и значки и цвета (раньше их было 4, а не 2), которые мы знаем во всём мире используются во французской колоде (появилась примерно 1480 году). Но! До неё в немецкой колоде масть называлась "бубенцы", и в русском языке (как, кстати и в украинском дзвінка" и белорусском "звонкi") это значение сохранилось, хоть значок используется французский, не похожий на бубен.
Черви – ещё одна забавная история. Название масти "черви" происходит от червей. В смысле животных. Но! Не спешите спорить, и говорить, что это французского "coeur" – сердце. Действительно, до XVIII века масть в России называлась "керы" и происходила от французского слова. Но! Позже, масть начали называть "черви" от слова "червлёные" – то есть окрашенные в красный цвет. От этого же слова происходит и слово "червонец", например. Слово это произошло от древнерусского глагола "чьрвити" – красить в красный цвет.
"А при чём тут черви, в смысле "животные"?" – спросите вы.
Это самое интересное. Глагол "червить" возник от слова червь. То есть "червить" – натирать червями. Всё потому, что красную краску добывали из самок кошенили, насекомого, которой, если его раздавить, выделял красный (карминовый) пигмент. В старые времена его называли "червецом" – то есть червяком. Хотя черви не являются насекомыми, но, как показывает история, наши предки тогда об этом не знали.
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