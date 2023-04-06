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Это что ещё за инопланетный монстр?

Это что ещё за инопланетный монстр?

Автор:
06 апреля 2023 15:11
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересное   мир животных   немертина   поведение животных   познавательно   черви   червь   
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Создания природы могут быть чертовски страшными, но некоторые из них — просто за гранью. Знакомьтесь: морской червь немертина, безжалостный убийца, плюющийся клейкой паутиной.

Судя по видео, какой-то бесстрашный человек отринул инстинкт самосохранения и позволил противной скользкой твари ползать по своей руке. И ладно бы просто ползать. Красный червь, как в фильме ужасов, выпускает огромную ветвистую паутину и она облепляет руку!

Нормальный человек уже орал бы от ужаса и стряхивал с себя эту гадость, но герой ролика даже не дёрнулся.


Видео недавно было опубликовано в Твиттере на канале Interesting Channel и набрало там более 4,3 млн просмотров. Естественно, было много эмоций и комментариев вроде «Вдарьте по нему с орбиты», «Это что-то из "Звездного пути"», «Так, всё, хватит с меня на сегодня».


Итак, червь на видео — это немертина, лентовидный червь семейства Nemertea. Немертин в мире более тысячи видов, и если узнать о них побольше, то образ вырисовывается довольно жуткий.


Это хищники. Липкая паутина, которую они изрыгают из себя, называется хоботком. На самом деле это мышечная структура, которая скрывается внутри. Они используют этот хоботок для охоты на моллюсков и улиток, а также в целях самозащиты. У некоторых видов хоботок ядовитый.


По словам биолога и специалиста по немертинам Себастьяна Квиста, на этом видео червь очень напряжен и делает всё возможное, чтобы выбраться из ситуации, в которой он оказался. Его гидростатический скелет означает, что он может «развалиться» без давления воды океана; однако учёные полагают, что это его не убивает. Как недавно было доказано, немертины способны к регенерации. А ещё от них практически не остаётся окаменелостей, поэтому мы мало что о них знаем. «Вот почему довольно трудно установить, насколько эти ребята древние», — объяснил Квист.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: животные   интересное   мир животных   немертина   поведение животных   познавательно   черви   червь   
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3  комментария
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29k
Ego sum qui sum 47 минут назад
секрет спокойствия открыт - еще до начала ролика руку отпилили
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19k
alexis Минуту назад
Скоро на экранах- «Человек немертина«
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26k
Serg2001 13 минут назад
Отличная наживка для рыбалки! Многоразовый самонаводящийся червяк... И крючок не нужен. Опустил его в воду... побултыхал, а дальше он сам найдет, кого прицепить. Главное, это научить его цеплять рыбу покрупнее. Ну и потом чтобы по команде отпускал добычу.
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