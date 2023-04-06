Это что ещё за инопланетный монстр?

Нормальный человек уже орал бы от ужаса и стряхивал с себя эту гадость, но герой ролика даже не дёрнулся.

Видео недавно было опубликовано в Твиттере на канале Interesting Channel и набрало там более 4,3 млн просмотров. Естественно, было много эмоций и комментариев вроде «Вдарьте по нему с орбиты», «Это что-то из "Звездного пути"», «Так, всё, хватит с меня на сегодня».