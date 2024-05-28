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Опасная рыбалка на огонь: умирающая традиция Азии

Опасная рыбалка на огонь: умирающая традиция Азии

Автор:
28 мая 2024 08:19
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Традиция   азия   интересно   рыба   рыбалка   фото   
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Ночью рыба может приплыть на яркий свет, это знают многие рыбаки, особенно в Азии. Потому они покупают лампы и мощные фонари, но все это – лишь осовременивание древней традиции, когда рыбаки Тайваня выходили на лодках на воду ночью с огромными факелами и масляными лампами.

С мая по июль, всего три месяца идет такой лов. Потому рыбаки остаются в море с начала темноты до утра, около 6 часов. При должной удаче они могут выловить до 4 тонн сардин (в общей сложности, а не в одиночку). Это будет около 5 тысяч долларов на всех, а их там более 300.

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Потому молодежь уходит в найм на крупные рыболовные судна. Остаются только старики старше 60 лет или неуживчивые одиночки, которые согласны терпеть нестабильный заработок, лишь бы не быть ни у кого в подчинении.

Кто плывет на свет?

Рыбы, которые часто сами по себе плавают днем вблизи поверхности воды. Это анчоус, сардины, сельдь, скумбрия. Когда они видят яркий свет на поверхности, то приближаются.

Почему культура отмирает

По ночам рыбачат со светом и сейчас, но уже с лампами. Потому что факелы нередко смертельно опасны. Чтобы факел долго горел, его нужно хорошо пропитать маслом. И такой мощный пылающий факел при неосторожности может спалить лодку.

Такие рыбаки получали ожоги, либо погибали в море, если уходили слишком далеко. И даже если ты выжил и выплыл, то в конечном итоге ты лишился главного для заработка рыбака – лодки.

То есть стал нищим.Мало кому нравится такая нервная рискованная работа.

Потому рыбаки для пропитания берут фонари, а те, кто хочет показать туристам и местным жителям старинную культуру китайского народа – упрямо зажигают факелы по ночам.

Сегодня из 300 лодок для ночной рыбалки на северо-восточном побережье Тайваня только 3 выплывают в море с факелами, чаще всего сделанными из серы. Потому что при соприкосновении серы с водой случается зрелищная вспышка.

Довольно новый фестиваль

Правительство опомнилось, когда таких лодки осталось только три. В спешке Таивань установил ежегодный фестиваль рыбной ловли. В нем может принять участие любой рыбак, которого научили такому ремеслу.

Раз в год они все разом выйдут на воду, чтобы очаровать зевак на берегу красочным зрелищем танца огня и воды, а еще почти первобытной охоты.

Есть надежда, что так традиция не умрет.

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Метки: Традиция   азия   интересно   рыба   рыбалка   фото   
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Miralanim
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