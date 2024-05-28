Опасная рыбалка на огонь: умирающая традиция Азии

Потому молодежь уходит в найм на крупные рыболовные судна. Остаются только старики старше 60 лет или неуживчивые одиночки, которые согласны терпеть нестабильный заработок, лишь бы не быть ни у кого в подчинении.

Кто плывет на свет?

Рыбы, которые часто сами по себе плавают днем вблизи поверхности воды. Это анчоус, сардины, сельдь, скумбрия. Когда они видят яркий свет на поверхности, то приближаются.