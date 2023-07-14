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«Она должна жить»: рыбак из ХМАО поймал гигантскую щуку-альбиноса и отпустил

«Она должна жить»: рыбак из ХМАО поймал гигантскую щуку-альбиноса и отпустил

Автор:
14 июля 2023 09:29
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   альбинос   рыба   рыбак   рыбалка   фото   щека   
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Житель Нефтеюганска Константин Почевалов во время поездки на Камчатку поймал щуку-альбиноса

Свой улов он показал в соцсетях.

«Ребята, посмотрите, какая щука-альбинос. Редчайшая. Красавица. И она должна жить», – сказал рыбак и отпустил щуку на волю.

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Метки: Видео   альбинос   рыба   рыбак   рыбалка   фото   щека   
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11  комментариев
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29k
Serg2001 Час назад
Да. Красивая зверюга!...) Молодец мужик...
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71k
Пётровыч 7 минут назад
На видео все красавцы!
А щука в двойне редкая потому, что ей труднее охотится, нет маскировки.
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10k
Борис Карабанов 15 минут назад
Щука:
- Альбинос, альбинос... Чё сразу, альбинос-то? Нефиг отбеливатель сливать с целлюлозно-бумажного комбината! Альбинос...
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20k
alexis Полчаса назад
Отлично! Рыбу с не очень здоровой генетикой отпускаем а здоровую изымаем.
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5k
Vэл 37 минут назад
Рыбак здорового человека!
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6k
vasilykopkov 44 минуты назад
Если честно, щука - хороший трофей, но плохая рыба для еды (ИМХО).
Даже котлеты из неё днлать - все равно тиной отдают.
Поэтому правильно сделал - поймал, сфоткал. отпустил...
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839
Шурман 53 минуты назад
В воскресение вот так порыбачил , отпускать смысла особого нет она практически сразу подыхает .
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