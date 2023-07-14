«Она должна жить»: рыбак из ХМАО поймал гигантскую щуку-альбиноса и отпустил

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Житель Нефтеюганска Константин Почевалов во время поездки на Камчатку поймал щуку-альбиноса
Свой улов он показал в соцсетях.
«Ребята, посмотрите, какая щука-альбинос. Редчайшая. Красавица. И она должна жить», – сказал рыбак и отпустил щуку на волю.
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А щука в двойне редкая потому, что ей труднее охотится, нет маскировки.
- Альбинос, альбинос... Чё сразу, альбинос-то? Нефиг отбеливатель сливать с целлюлозно-бумажного комбината! Альбинос...
Тебя же отпустили, вот и радуйся.
Даже котлеты из неё днлать - все равно тиной отдают.
Поэтому правильно сделал - поймал, сфоткал. отпустил...