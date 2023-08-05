Ловкие рыбаки

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Рыба – штука полезная. В ней много белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3. А ещё такая еда вкусная и питательная. Об этом знают не только люди, но и птицы и звери.
Для некоторых удачная рыбалка – гарантия выживания. А другие пернатые и пушистые рыбаки посещают это мероприятие исключительно в развлекательных целях или за компанию с любимым хозяином.
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