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Ловкие рыбаки

Ловкие рыбаки

Автор:
05 августа 2023 20:57
Сообщество : Животные
Метки: Животное   зверь   кот   птица   рыба   рыбак   рыбалка   собака   улов   фото   
777
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Рыба – штука полезная. В ней много белка, витаминов, минералов и жирных кислот омега-3. А ещё такая еда вкусная и питательная. Об этом знают не только люди, но и птицы и звери.

Для некоторых удачная рыбалка – гарантия выживания. А другие пернатые и пушистые рыбаки посещают это мероприятие исключительно в развлекательных целях или за компанию с любимым хозяином.

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Метки: Животное   зверь   кот   птица   рыба   рыбак   рыбалка   собака   улов   фото   
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1  комментарий
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MPEG-8 Полчаса назад
Орлан ловит рыбу.
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