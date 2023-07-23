Редкую рыбу с «человечьими» зубами выловили в США

Юный рыбак из штата Оклахома поймал редкую рыбу с «человеческими зубами», похожую на пиранью. Это бурый паку — инвазивный вид проник в США из Южной Америки.
Бурый паку — род рыб семейства Serrasalmidae. Близкие родственники пираний обитают в Южной Америке, и попадают пресноводные водоемы США, когда люди содержат их в качестве домашних животных, но выпускают в близлежащие пруды и реки.
По всей видимости, так произошло и с экземпляром из Оклахомы. Ребенок вытащил из соседнего пруда рыбу с серо-оранжевой чешуей и широко раскрытым ртом, обнажающим ряд зубов, похожих на человеческие. Трофей показали сотрудникам Департамента охраны дикой природы, которые и подтвердили необычный улов. Вид паку, пойманного мальчиком по имени Чарли, пока неизвестен.
Представители рода могут вырастать до 1 м в длину и весить 40 кг. Несмотря на внешнее сходство с пираньями, паку безвредны для человека. Их зубы, похожие на человеческие, скорее всего, стали результатом разнообразной всеядной диеты, включающей мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, а также плоды и орехи пресноводных растений.
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В башкирии один врач делал так . но он брал зубы у трупов , и хранил их в башкирском меду , до операции . Сейчас про него тишина .