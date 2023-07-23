Редкую рыбу с «человечьими» зубами выловили в США

Представители рода могут вырастать до 1 м в длину и весить 40 кг. Несмотря на внешнее сходство с пираньями, паку безвредны для человека. Их зубы, похожие на человеческие, скорее всего, стали результатом разнообразной всеядной диеты, включающей мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, а также плоды и орехи пресноводных растений.