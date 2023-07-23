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Редкую рыбу с «человечьими» зубами выловили в США

Редкую рыбу с «человечьими» зубами выловили в США

Автор:
23 июля 2023 11:32
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: США   зубы   рыба   рыба с человечьими зубами   рыбак   рыбалка   фото   
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Юный рыбак из штата Оклахома поймал редкую рыбу с «человеческими зубами», похожую на пиранью. Это бурый паку — инвазивный вид проник в США из Южной Америки.

Бурый паку — род рыб семейства Serrasalmidae. Близкие родственники пираний обитают в Южной Америке, и попадают пресноводные водоемы США, когда люди содержат их в качестве домашних животных, но выпускают в близлежащие пруды и реки.

По всей видимости, так произошло и с экземпляром из Оклахомы. Ребенок вытащил из соседнего пруда рыбу с серо-оранжевой чешуей и широко раскрытым ртом, обнажающим ряд зубов, похожих на человеческие. Трофей показали сотрудникам Департамента охраны дикой природы, которые и подтвердили необычный улов. Вид паку, пойманного мальчиком по имени Чарли, пока неизвестен.

Представители рода могут вырастать до 1 м в длину и весить 40 кг. Несмотря на внешнее сходство с пираньями, паку безвредны для человека. Их зубы, похожие на человеческие, скорее всего, стали результатом разнообразной всеядной диеты, включающей мелкую рыбу, ракообразных с твердой оболочкой, а также плоды и орехи пресноводных растений.

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Метки: США   зубы   рыба   рыба с человечьими зубами   рыбак   рыбалка   фото   
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3  комментария
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1k
Виктор Глущенко Час назад
Еще никто не додумался делать импланты из этих зубов ? Просто пересаживать их людям .
В башкирии один врач делал так . но он брал зубы у трупов , и хранил их в башкирском меду , до операции . Сейчас про него тишина .
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11k
Copycat 2 часа назад
Рыба-каторжник, как раз водится в центральной америке и у неё действительно зубы похожи на человеческие , по правде говоря в школе нам про них тоже не рассказывали
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51
павел луханин 2 часа назад
После стольких ж/д аварий с химикатами ,не удивительно.
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