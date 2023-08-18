Палтус: симметрия для неудачников!

Если наши родители во всех бедах со здоровьем винят компьютер, то в случае палтуса перекос глаз — результат жизни на самом дне. Рыб плавает не брюхом вниз, а бочком. Если бы не анатомические приколы, один глаз всегда бы смотрел в песок. А зачем лишать себя органа зрения? Вот палтус и придумал: а почему бы одному глазу не переехать жить к другому?