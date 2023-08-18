Палтус: симметрия для неудачников!

Настоящая элита морского дна — палтусы — не ограничивают себя типичными формами и скучными правилами.
Палтусы — это воротилы придонного мира. Рыб неуязвим снизу, отлично защищён с боков частоколом из шипованных плавников, а сверху выглядит как кучка песка посреди таких же кучек песка. Почти безупречная маскировка. Его не видят ни хищники, ни добыча. Поэтому палтус снится в кошмарах у лангустов, крабов и осьминогов. Ведь рыб может настигнуть тебя в самый неожиданный момент!
Но иногда палтусы поднимаются со дна морского, покидая свою зону влияния. Впрочем, не сказать, что рыб станет беззащитен. Врагов у взрослых палтусов немного: акулы, морские львы и косатки. Остальным морским обитателям рыба не по зубам. Одних отпугнут размеры — взрослые палтусы достигают длины в 2 метра, а неподтверждённые свидетельства увеличивают эту цифру в 2 раза. На рыбу таких размеров очень сложно охотиться. А вот неподготовленного к трешу рыбака отпугнёт внешний вид. Вы вообще видели, как палтус выглядит?
Если наши родители во всех бедах со здоровьем винят компьютер, то в случае палтуса перекос глаз — результат жизни на самом дне. Рыб плавает не брюхом вниз, а бочком. Если бы не анатомические приколы, один глаз всегда бы смотрел в песок. А зачем лишать себя органа зрения? Вот палтус и придумал: а почему бы одному глазу не переехать жить к другому?
При этом рождается палтус вполне себе нормальной рыбой. Самка, кстати, на потомство не скупится: в зависимости от размеров она откладывает от 400 тысяч до 4 миллионов икринок. Вылупившиеся палтусята — вполне себе обычные мальки. Свою мутацию они начинают, когда достигнут длины в 4-5 см.
Левая половина черепа начинает расти в несколько раз быстрее правой. Именно из-за таких анатомических извращений создаётся ощущение, будто левый глаз «переползает» поближе к правому, хотя расстояние между ними не меняется. Но если малек будет питаться неправильно, метаморфозы может и не случиться. Исследователи кормили мальков камбалы и палтуса артемиями — маленькими веслоногими рачками. Их чаще всего используют для корма рыб в аквариумах. На такой диете косоглазие произошло лишь у 10% рыб!
Но если рыбак не испугается внешнего вида рыбины, то получит целый клад из витаминов и минералов. 20 грамм белка на 100 грамм веса — почти как в куриной грудке! А 300 грамм мяса в день полностью закрывают потребности в селене, фосфоре, витаминах D, B6 и B12. Кроме того, палтусятина содержит в себе ещё 6 разных витаминов, 7 минералов, а так же целую пачку жирных кислот. Судя по количеству полезностей, оно должно помогать даже при прикладывании к коже.
Именно характеристики мяса стали главной слабостью палтуса. Если бы рыба была непригодна к промысловой ловле, её численность не упала бы до критических значений полтора столетия назад. С тех пор правительства начали регулировать вылов палтуса, а кризисы прошлого века позволили виду частично восстановить популяцию. Однако численность рыбы всё ещё далека от значений начала 19 века.
Источник:
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С чего бы это? Камбала как камбала, ну, на максималках, разве что.