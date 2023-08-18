FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 463 поста • 238 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Палтус: симметрия для неудачников!

Палтус: симметрия для неудачников!

Автор:
18 августа 2023 11:35
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: интересно   палтус   под водой   рыба   рыбалка   факты   фото   
1549
7

Настоящая элита морского дна — палтусы — не ограничивают себя типичными формами и скучными правилами.

Палтусы — это воротилы придонного мира. Рыб неуязвим снизу, отлично защищён с боков частоколом из шипованных плавников, а сверху выглядит как кучка песка посреди таких же кучек песка. Почти безупречная маскировка. Его не видят ни хищники, ни добыча. Поэтому палтус снится в кошмарах у лангустов, крабов и осьминогов. Ведь рыб может настигнуть тебя в самый неожиданный момент!

×
×

Но иногда палтусы поднимаются со дна морского, покидая свою зону влияния. Впрочем, не сказать, что рыб станет беззащитен. Врагов у взрослых палтусов немного: акулы, морские львы и косатки. Остальным морским обитателям рыба не по зубам. Одних отпугнут размеры — взрослые палтусы достигают длины в 2 метра, а неподтверждённые свидетельства увеличивают эту цифру в 2 раза. На рыбу таких размеров очень сложно охотиться. А вот неподготовленного к трешу рыбака отпугнёт внешний вид. Вы вообще видели, как палтус выглядит?

Если наши родители во всех бедах со здоровьем винят компьютер, то в случае палтуса перекос глаз — результат жизни на самом дне. Рыб плавает не брюхом вниз, а бочком. Если бы не анатомические приколы, один глаз всегда бы смотрел в песок. А зачем лишать себя органа зрения? Вот палтус и придумал: а почему бы одному глазу не переехать жить к другому?

При этом рождается палтус вполне себе нормальной рыбой. Самка, кстати, на потомство не скупится: в зависимости от размеров она откладывает от 400 тысяч до 4 миллионов икринок. Вылупившиеся палтусята — вполне себе обычные мальки. Свою мутацию они начинают, когда достигнут длины в 4-5 см.

Левая половина черепа начинает расти в несколько раз быстрее правой. Именно из-за таких анатомических извращений создаётся ощущение, будто левый глаз «переползает» поближе к правому, хотя расстояние между ними не меняется. Но если малек будет питаться неправильно, метаморфозы может и не случиться. Исследователи кормили мальков камбалы и палтуса артемиями — маленькими веслоногими рачками. Их чаще всего используют для корма рыб в аквариумах. На такой диете косоглазие произошло лишь у 10% рыб!

Но если рыбак не испугается внешнего вида рыбины, то получит целый клад из витаминов и минералов. 20 грамм белка на 100 грамм веса — почти как в куриной грудке! А 300 грамм мяса в день полностью закрывают потребности в селене, фосфоре, витаминах D, B6 и B12. Кроме того, палтусятина содержит в себе ещё 6 разных витаминов, 7 минералов, а так же целую пачку жирных кислот. Судя по количеству полезностей, оно должно помогать даже при прикладывании к коже.

Именно характеристики мяса стали главной слабостью палтуса. Если бы рыба была непригодна к промысловой ловле, её численность не упала бы до критических значений полтора столетия назад. С тех пор правительства начали регулировать вылов палтуса, а кризисы прошлого века позволили виду частично восстановить популяцию. Однако численность рыбы всё ещё далека от значений начала 19 века.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: интересно   палтус   под водой   рыба   рыбалка   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Lehoia 2 часа назад
"А вот неподготовленного к трешу рыбака отпугнёт внешний вид."
С чего бы это? Камбала как камбала, ну, на максималках, разве что.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Serg2001 19 минут назад
У меня сосед бывший был после перепою... ну вылитый палтус!..)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ваня Час назад
раньше при союзе палтус продавали как семечки на каждом углу, а щас цены конские...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Палтус рыба вкусная.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

902166



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал новое "селфи" аппарата
"Роскосмос" сообщил о выходе станции "Луна-25" на орбиту спутника Земли и показал...
"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг
"Линия Сталина": сохранившийся артиллерийский полукапонир "Слон" 1930-х гг
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Намешалось
Намешалось
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#ДТП#Прикол#интересно#история#Россия#Москва#кино#мигранты
#автомобили#интересное#аварии#люди#Китай#забавно#в мире#животные#сарказм#милота
#автомир#Юмор#авто аварии#Автовсячина#новости#факты#подборка#истории#дети#позитив
Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана Почему моряки в старину предпочитали голодать, но не есть рыбу из океана Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не&nbsp;могли себе представить Троглобионты: самые необычные обитатели пещер, каких вы даже не могли себе представить Рыба-луна: шансы выжить меньше 1% Рыба-луна: шансы выжить меньше 1% Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой Старое заброшенное круглое убежище редкого проекта. 30 лет оно было под водой Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса Рыбаки в Шотландии поймали огромного палтуса

На что жалуетесь?

Вернуться