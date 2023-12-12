30 ретро-снимков рыбаков с крупными уловами

Люди рыбачили всегда — и у рыбалки богатая история. О ней рассказывали в записях из Древнего Египта, Греции и Рима: тогда она была и необходимостью, и развлечением. А в средневековой Европе, например, рыбалка была почитаемым занятием, часто доступным только для знати. В XVII и XVIII веках развивалось спортивное рыболовство: появлялись специальные рыболовные снасти и книги по искусству рыбной ловли. Конец XIX и начало XX века — период зарождения современной спортивной рыбалки. В эту эпоху было зафиксировано несколько рекордных уловов: например, поимка гигантских тунцов и марлинов в Атлантическом и Тихом океанах.

В XX веке в рыболовстве произошёл значительный прогресс: разработали прочные и лёгкие удилища, лески и различные приманки. По мере роста популярности рыбалки на крупную рыбу, росло и осознание необходимости сохранения природы: из-за сокращения некоторых видов, рыбаки стали чаще отпускать редких рыб, и подходить к рыбалке рациональнее. Во второй половине XX века зарегистрировано несколько самых крупных уловов за всю историю.