30 ретро-снимков рыбаков с крупными уловами

Рыбалка — древняя практика. Когда-то она была важнейшей частью выживания и культуры человечества, а много лет назад превратилась в одно из самых популярных хобби в мире. В ней важны мастерство, терпение, а иногда и просто удача. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-снимков с уловами рыбаков из разных эпох!
Люди рыбачили всегда — и у рыбалки богатая история. О ней рассказывали в записях из Древнего Египта, Греции и Рима: тогда она была и необходимостью, и развлечением. А в средневековой Европе, например, рыбалка была почитаемым занятием, часто доступным только для знати. В XVII и XVIII веках развивалось спортивное рыболовство: появлялись специальные рыболовные снасти и книги по искусству рыбной ловли. Конец XIX и начало XX века — период зарождения современной спортивной рыбалки. В эту эпоху было зафиксировано несколько рекордных уловов: например, поимка гигантских тунцов и марлинов в Атлантическом и Тихом океанах.
В XX веке в рыболовстве произошёл значительный прогресс: разработали прочные и лёгкие удилища, лески и различные приманки. По мере роста популярности рыбалки на крупную рыбу, росло и осознание необходимости сохранения природы: из-за сокращения некоторых видов, рыбаки стали чаще отпускать редких рыб, и подходить к рыбалке рациональнее. Во второй половине XX века зарегистрировано несколько самых крупных уловов за всю историю.
1. Эдвард Ллевеллен с чёрным морским окунем весом 193 кг. Остров Каталина, Калифорния, США, 26 августа 1903 года
2. 175-килограммовый чёрный морской окунь, которого поймал Франклин Шенк, остров Каталина, Калифорния, 17 августа 1900 года
5. А. В. Баррет поймала чёрного морского окуня весом 189 кг. И снова остров Санта-Каталина, 1901 год
9. Писатель Эрнест Хемингуэй с семьёй, и пойманные марлины. Бимини, Багамские острова, 1935 год
11. Писатель Эрнест Хемингуэй и художник Генри Стратер поймали 226-килограммового марлина. Багамы, 1935 год
https://www.bygonely.com/wp-content/uploads/2023/12/Fishermen_Catches_historical_photos_17.webp?ezimgfmt=rs:758x588/rscb66/ng:webp/ngcb65
22. Писатели Эрнест Хемингуэй и Джон Дос Пассос с рыбами-тарпонами, Ки-Уэст, Флорида, 1928 год
23. Мужчины поймали двух австралийских серебристых горбылей, остров Каталина, около 1910 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
- 40 винтажных снимков, которые дают новый взгляд на прошлое
- 30 снимков из прошлого, которые переносят в разные эпохи
- 40 любопытных ретро-снимков с кошками
- Американец поймал акулу, которую укусила рыба покрупнее
- Винтажные кадры с кошками, которые окутаны особой атмосферой
Просто удовлетворить свое ЭГО?