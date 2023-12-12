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30 ретро-снимков рыбаков с крупными уловами

30 ретро-снимков рыбаков с крупными уловами

Автор:
12 декабря 2023 08:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   винтажные фото   интересное   ретро фото   рыба   рыбаки   рыбалка   старые фото   старыефото   фото   
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Рыбалка — древняя практика. Когда-то она была важнейшей частью выживания и культуры человечества, а много лет назад превратилась в одно из самых популярных хобби в мире. В ней важны мастерство, терпение, а иногда и просто удача. Взглянем на небольшую коллекцию ретро-снимков с уловами рыбаков из разных эпох!

Люди рыбачили всегда — и у рыбалки богатая история. О ней рассказывали в записях из Древнего Египта, Греции и Рима: тогда она была и необходимостью, и развлечением. А в средневековой Европе, например, рыбалка была почитаемым занятием, часто доступным только для знати. В XVII и XVIII веках развивалось спортивное рыболовство: появлялись специальные рыболовные снасти и книги по искусству рыбной ловли. Конец XIX и начало XX века — период зарождения современной спортивной рыбалки. В эту эпоху было зафиксировано несколько рекордных уловов: например, поимка гигантских тунцов и марлинов в Атлантическом и Тихом океанах.


В XX веке в рыболовстве произошёл значительный прогресс: разработали прочные и лёгкие удилища, лески и различные приманки. По мере роста популярности рыбалки на крупную рыбу, росло и осознание необходимости сохранения природы: из-за сокращения некоторых видов, рыбаки стали чаще отпускать редких рыб, и подходить к рыбалке рациональнее. Во второй половине XX века зарегистрировано несколько самых крупных уловов за всю историю.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   винтажные фото   интересное   ретро фото   рыба   рыбаки   рыбалка   старые фото   старыефото   фото   
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7  комментариев
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1k
Андрей Кузнецов 2 часа назад
А мы, тута, за зимнюю рыбалку ! Снимочку 100 лет, 1922 год, но тем не менее : у в устье Волги была выловлена белуга, 1224 кг( и две поменьше), а черной икры в ней было почти 150 кг. не знаю , кому досталась, но знатная зверюга ))))
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Ivan 46 минут назад
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3k
Дмитрий 2 часа назад
вот так с каждым годом выбивали рыбу, при этом судя по разложению, даже не всегда ели, а просто пофоткаться оставляли висеть...
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