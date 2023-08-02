Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"

Фильм "Восставшие из ада" (1987) является одним из самых культовых фильмов ужасов прошлого века. Перед вами фотографии со съёмок и несколько интересных фактов о нём.
При просмотре данного фильма у зрителей возникало лишь одно желание - никогда не встретиться с Пинхэдом и другими сенобитами.
1. Изначально, фильм хотели назвать "Сердце ада", как и роман, по которому он был снят, но студии данный вариант не понравился, так как по их мнению такое название подходит лишь для книги, а не для фильма. Немного подумав, фильм назвали "Садомазохисты из потустороннего мира", но позже решили, что это перебор и сделали более устрашающее и серьезное название.
2. Дагу Брэдли предложили сыграть либо переносчика мебели, либо главного сенобита Пинхэда. В итоге актер выбрал второй вариант, благодаря чему он стал известным, благодаря чему он смог надолго закрепиться во франшизе.
3. Для того, чтобы нанести грим, актеру Дагу Брэдли приходилось проводить в гримерке по 6 часов. Но это того стоило.
4. Чтобы сэкономить на съемке, фильм решено было снимать не в павильонах, а в реальном доме, в котором когда-то хозяин покончил с собой. Из-за дурной славы этот дом не удавалось продать, поэтому со временем он потерял свой товарный вид и стал таким, каким мы его и увидели в фильме.
В итоге, фильм оказался коммерчески успешным и собрал 14,5 миллионов долларов при бюджете в 1 миллион.
5. Изначально у двух сенобитов Баттербола и Чейтера должны были быть свои реплики, но из-за сложного грима сделать это было невозможно. Поэтому все реплики достались Пинхэду и женщине-сенобиту.
6. Актриса Клэр Хиггинс, сыгравшая Джулию, очень боялась смотреть фильмы ужасов. Она даже не смогла посмотреть фильм "Восставшие из ада" и вышла через 10 минут после начала фильма во время премьерного показа.
7. Продюсерам изначально не очень понравилась идея сделать злодея в виде умного и рассудительного персонажа, так как все привыкли видеть в качестве злодеев откровенных не блещущих умом маньяков как в фильме "Кошмар на улице вязов", "Пятница 13" и "Хэллоуин".
8. Фрэнка Коттона в человеческом обличье и в форме монстра играют два разных актера - Шон Чапмен и Оливер Смит.
9. После окончания съемок съемочная группа праздновала это событие на широкую ногу. На этой вечеринке присутствовал и исполнитель роли Пинхэда - Даг Брэдли. В одном из интервью он признался, что ему было немного обидно из-за того, что все его игнорировали, несмотря на то, что на съемочной площадке он со всеми наладил дружеские отношения. Но как выяснилось позже, его просто никто не узнал без его культового грима.
10. Изначально главного сенобита должны были звать "Священником", но в итоге его имя было изменено на "пинхэд" (гвоздеголовый), что очень не понравилось самому автору Клайву Баркеру. Поэтому, в своих последующих выпускаемых им комиксах он именовал гвоздеголового именно Священником.
11. Планировалось даже создать игру "Восставшие из ада" на приставке NES (Dendy), где игроки могли сохранять свой игровой процесс. Но из-за недостатка возможностей 8-битной приставки, разработку пришлось отменить. В итоге, мы так и не увидели игру по этому фильму.
12. Самой первой отснятой сценой была сцена, где Фрэнка крутят по всей комнате. Как признавался сам актер Шон Чепмэн, во время съемки данной сцены его чуть не вырвало.
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10. не "Священником", а "Жрецом". Хотя Priest можно перевести и так и так, но жрец больше подходит по контексту
Потом все скатилось...
"Агония"
В Agony игроки просыпаются потерянной душой, пойманной в ловушку в аду. Это естественный выбор для поклонников «Восставшего из ада », поскольку серия фильмов также исследует пытки преисподней. И « Восставший из ада», и « Агония » также содержат тонны боди-хоррора. В фильмах сенобиты часто цепляют своих жертв, растягивая их, как болезненную форму подвешивания тела… до тех пор, пока человек не будет полностью разорван на части. В Agony ад представлен как пещерное логово со стенами из сожженной плоти, костей и обнаженных мышц. Кровь сочится практически из каждого уголка игры. Многие персонажи в Agony даже выглядят так, будто пришли прямо из «Восставшего из ада » (Красную богиню в игре можно легко принять за сенобита).
Тем не менее, Agony немного противоречива. Прежде всего, это была критическая и коммерческая катастрофа. После выпуска игра подверглась резкой критике за то, что она казалась утомительной и в ней нечего было делать… хотя за годы, прошедшие после ее выпуска, она стала культовой. Это также вызывает споры, потому что изначально у нее был рейтинг AO (только для взрослых) , одна из очень немногих игр, когда-либо получивших рейтинг. Чтобы опустить игру до рейтинга M, создателям пришлось убрать некоторые сцены демонического секса, наготы и запекшейся крови. Но не волнуйтесь, многое еще вошло в конечный продукт. Кроме того, неразрезанную версию можно загрузить для ПК, что дает геймерам полный опыт AO (что, вероятно, предпочтут поклонники « Восставшего из ада»)."
Один из первых ужастиков, смотреть который действительно было страшно...