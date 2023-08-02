Интересные факты о фильме "Восставшие из ада"

При просмотре данного фильма у зрителей возникало лишь одно желание - никогда не встретиться с Пинхэдом и другими сенобитами.

1. Изначально, фильм хотели назвать "Сердце ада", как и роман, по которому он был снят, но студии данный вариант не понравился, так как по их мнению такое название подходит лишь для книги, а не для фильма. Немного подумав, фильм назвали "Садомазохисты из потустороннего мира", но позже решили, что это перебор и сделали более устрашающее и серьезное название.