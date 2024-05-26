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16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей

16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей

Автор:
26 мая 2024 21:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Душевные   Кадры   герои   добрые   забота   люди   поддержка   
956
17

Мы так заняты своими делами, что часто забываем, как важно для нас и окружающих чувствовать поддержку, даже от незнакомца. И что самое приятное, чтобы совершить доброе дело, не нужно быть героем сказки. В этом посте вы увидите кадры, которые доказывают, что на свете ещё есть люди, которые могут сопереживать и заботиться о ближнем.

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Метки: Душевные   Кадры   герои   добрые   забота   люди   поддержка   
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3  комментария
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33k
Владимир Полчаса назад
Комментарий к фото
Вообще это больше похоже на процесс приготовления копальхельма.
Ага, оленя, предварительно хорошо поголодавшего, заводят в болото и там придушивают. Насмерть. Тушку там и оставляют. Через пол года-год приходят и кушают. Им вкусно. Традиции у них такие, что сделать.
Придушивают что бы шкуру не повредить, резать нельзя.
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39k
Dobry vojak Svejk 20 минут назад
побольше таких постов!
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15k
Ничоси 50 минут назад
Комментарий к фото
Ну [мат] же
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1880 постов (1823 в горячем)

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