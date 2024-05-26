16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей

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Мы так заняты своими делами, что часто забываем, как важно для нас и окружающих чувствовать поддержку, даже от незнакомца. И что самое приятное, чтобы совершить доброе дело, не нужно быть героем сказки. В этом посте вы увидите кадры, которые доказывают, что на свете ещё есть люди, которые могут сопереживать и заботиться о ближнем.
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2. Я праздновал свой день рождения с женой и сыном. Больше никто не знал, но, похоже, мужчина рядом слышал, как мы разговаривали
“Полностью оплачено кем-то другим”.
3. Каждый день в течение года мальчик парковал свой велосипед без педалей на одном и том же месте. В какой-то момент кто-то поставил ему личный знак парковки
8. Кто-то развесил эти сумки по всему городу
Я не потерялся. Возьми меня с собой, если тебе это нужно.
11. Эта бабушка ходит в магазин за книгами уже 15 лет. Владельцы поставили этот специальный диван так, чтобы ей было удобно
12. Дедушка и бабушка помогают приюту в сборе средств, фотографируя спящих кошек и публикуя их в социальных сетях
15. Человек на мосту хотел совершить самоубийство, водители фур придумали как ему помешать, пока не приедут спасатели
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Ага, оленя, предварительно хорошо поголодавшего, заводят в болото и там придушивают. Насмерть. Тушку там и оставляют. Через пол года-год приходят и кушают. Им вкусно. Традиции у них такие, что сделать.
Придушивают что бы шкуру не повредить, резать нельзя.