16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей

Мы так заняты своими делами, что часто забываем, как важно для нас и окружающих чувствовать поддержку, даже от незнакомца. И что самое приятное, чтобы совершить доброе дело, не нужно быть героем сказки. В этом посте вы увидите кадры, которые доказывают, что на свете ещё есть люди, которые могут сопереживать и заботиться о ближнем.