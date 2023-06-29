30 странных фото с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов

Автор:
29 июня 2023 19:23
Благодаря современным картам можно с лёгкостью посмотреть панораму любой улицы в мире. Проект Weird Google Earth собирает самые забавные, странные и даже жутковатые кадры с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов, или просто веселят. Взглянем на самые яркие примеры!
1. "Улыбаемся и машем!" Место: Феннинг-Зидлунг, Австрия
2. Робин Гуд, ты ли это? Ноттингем, Англия
3. Попались! Пиракуара, Бразилия
4. Просто кот на задних лапах. Хенндорф-ам-Валлерзе, Австрия
5. За тобой следят. Манчестер, Англия
6. Хардкорная вечеринка! Инцинг, Австрия
7. Это стиль. Штат Виктория, Австралия
8. Жуткое создание (на самом деле - это инсталляция художника). Сен-Бревен-Ле-Пен, Франция
9. Маленькая Италия. Кадр из Умбрии, Италия
10. Какой-то Сайлент Хилл.. Город Веракрус, Мексика
11. Отель в городе Самджиён, Северная Корея. Жутковато
12. Смешались в кучу ноги, люди.. Пальма, Испания
13. Сбой в матрице. Окситани, Франция
14. Какой-то ритуал с собакой. Хенндорф-ам-Валлерзее, Австрия
16. Тонущая машина. Креол, США
17. Огромный паук попал на карты в Тайнане, Тайвань
18. У ребят своя атмосфера. Дрюммонвилль, Канада
19. Страшненько. Билиран, Филиппины
21. Огромная статуя в виде ведра с рыбой. Эмилия-Романья, Италия
22. Железнодорожная станция. Киото, Япония
23. И снова жуть! Хамнаво, Шотландия
24. Там что, сокровище? Уичем, Англия
25. Феннинг-Зидлунг, Австрия. Похоже, для Австрии это обычные вещи..
26. "Глаз Сахары". Шингетти, Мавритания
28. Котик как будто изгоняет дьявола. Йонишкис, Литва
29. Затонувшая машина. Фреш-Крик, Багамы
30. Просто рыбка. Альтштадт, Германия
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама