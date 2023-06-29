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30 странных фото с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов

30 странных фото с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов

Автор:
29 июня 2023 19:23
Сообщество : Юмор
Метки: google карта   Жизнь   Кадры   Юмор   карта   карты   люди   странное   странные люди   фото   
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Благодаря современным картам можно с лёгкостью посмотреть панораму любой улицы в мире. Проект Weird Google Earth собирает самые забавные, странные и даже жутковатые кадры с Гугл-карт, которые вызывают много вопросов, или просто веселят. Взглянем на самые яркие примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: google карта   Жизнь   Кадры   Юмор   карта   карты   люди   странное   странные люди   фото   
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Mexanik79 18 минут назад
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