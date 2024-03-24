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15 эмоциональных кадров, которые не дают потерять веру в людей

15 эмоциональных кадров, которые не дают потерять веру в людей

Автор:
24 марта 2024 22:33
Сообщество : Жизнь
Метки: Веру   Кадры   Не потерять   лучшие   люди   стороны   эмоциональные   
1676
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Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые доставляют нам массу неприятных эмоций. Возможно, кто-то отнял у вас парковочное место, толкнул в метро или нагрубил. В этом посте вы увидите снимки, которые показывают лучшие стороны человечества. Взгляните!

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Метки: Веру   Кадры   Не потерять   лучшие   люди   стороны   эмоциональные   
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2  комментария
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Харон ( Χάρων) Час назад
Как минимум читай автоперевод, а как максимум - исправляй.
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Искандер 4 минуты назад
"...вдовец каждое утро приносит портрет своей жены на пристань, где они полюбили друг друга с тех пор, как она умерла семь лет назад..."
Автор, прочитай хотя бы у меня, что ты такое пишешь, очевидно не читая!
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1808 постов (1752 в горячем)

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