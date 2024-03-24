15 эмоциональных кадров, которые не дают потерять веру в людей

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Иногда мы сталкиваемся с людьми, которые доставляют нам массу неприятных эмоций. Возможно, кто-то отнял у вас парковочное место, толкнул в метро или нагрубил. В этом посте вы увидите снимки, которые показывают лучшие стороны человечества. Взгляните!
1. Эта фермерша потеряла свою рисовую плантацию, во время спасательной операции детей из тайской пещеры. Она сказала, что рис можно снова посадить, а детей - нет
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3. Этот 72-летний вдовец каждое утро приносит портрет своей жены на пристань, где они полюбили друг друга с тех пор, как она умерла семь лет назад
5. Мой отец несколько лет работал в такси по 15 часов в день, чтобы осуществить свою мечту - открыть ресторан. Вот и кулинарный диплом
6. Упало дерево, а внутри было гнездо дятлов. Часть с гнездом была отрезана и прикреплена к другому ближайшему дереву, в результате чего птицы вернулись
7. Когда мне было 5 лет, дедушка сделал мне мини-гантели, чтобы я мог тренироваться вместе с отцом
8. Тэмми Уодделл была учителем 25 лет. Чтобы почтить его память ученики вместо цветов принесли свои рюкзаки
11. Молодой человек пришел в кафе, и увидел пожилую женщину, которая ела одна, и попросил разрешения сесть с ней
12. Мы были обеспокоены тем, что у нашей дочери могут возникнуть проблемы с поиском друзей в детском саду из-за того, что она прикована к инвалидной коляске
14. Лука Модрич вырос в лагере беженцев в зоне боевых действий. Ему сказали, что он слишком мал и слаб, чтобы быть футболистом. Но он стал одним из лучших полузащитников современности
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Автор, прочитай хотя бы у меня, что ты такое пишешь, очевидно не читая!