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В Дагестане мужчины спасли в ущелье туриста, не дожидаясь спасателей

В Дагестане мужчины спасли в ущелье туриста, не дожидаясь спасателей

Автор:
22 июня 2023 08:43
Метки: Видео   Дагестан   герои   люди   помощь   турист   
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Жители села Куруш услышали крики о помощи и взяли дело в свои руки. Они вызвали спасателей, но решили их не ждать, так как счёт шёл на минуты.

В горах было холодно, лил дождь и стоял туман. С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего.

По данным издания, жители села Куруш услышали крик о помощи. Они выяснили, что в Докузпаринском районе на горе Шалбуздаг в ущелье упал путешественник.

Доступ к месту ЧП был затруднен. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы и сами тоже выдвинулись на помощь. Они решили не ждать спасателей, так как в горах было холодно, лил дождь и стоял туман.


С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего. Оказалось, что это был турист. Информации о его состоянии не поступало.

Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   герои   люди   помощь   турист   
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