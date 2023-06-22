В Дагестане мужчины спасли в ущелье туриста, не дожидаясь спасателей

Доступ к месту ЧП был затруднен. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы и сами тоже выдвинулись на помощь. Они решили не ждать спасателей, так как в горах было холодно, лил дождь и стоял туман.

С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего. Оказалось, что это был турист. Информации о его состоянии не поступало.