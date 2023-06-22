В Дагестане мужчины спасли в ущелье туриста, не дожидаясь спасателей

Жители села Куруш услышали крики о помощи и взяли дело в свои руки. Они вызвали спасателей, но решили их не ждать, так как счёт шёл на минуты.
В горах было холодно, лил дождь и стоял туман. С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего.
По данным издания, жители села Куруш услышали крик о помощи. Они выяснили, что в Докузпаринском районе на горе Шалбуздаг в ущелье упал путешественник.
Доступ к месту ЧП был затруднен. Местные жители сообщили о произошедшем в экстренные службы и сами тоже выдвинулись на помощь. Они решили не ждать спасателей, так как в горах было холодно, лил дождь и стоял туман.
С помощью веревки мужчины, рискуя своими жизнями, вытащили пострадавшего. Оказалось, что это был турист. Информации о его состоянии не поступало.
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