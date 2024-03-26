30 трогательных фото, которые поселят добро в сердце

В мире много доброго и светлого, несмотря ни на что — и всегда можно найти лучик света даже среди самой непроглядной темноты. Фотографии из этой подборки — как раз такой лучик света, который поселяет в душе надежду на лучшее. Взглянем на вдохновляющие и добрые кадры, которыми поделились на просторах сети.