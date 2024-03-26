30 трогательных фото, которые поселят добро в сердце

В мире много доброго и светлого, несмотря ни на что — и всегда можно найти лучик света даже среди самой непроглядной темноты. Фотографии из этой подборки — как раз такой лучик света, который поселяет в душе надежду на лучшее. Взглянем на вдохновляющие и добрые кадры, которыми поделились на просторах сети.
2. "Когда мне было 2 года, наш дом загорелся и я не мог выбраться и потерял сознание. Этот пожарный, Джефф Оус, спас меня и вернул к жизни. 23 года спустя он встретился со мной и моим 2-летним сыном"
4. "Сегодня, спустя 841 день лечения, мой сын полностью вылечился от рака, и позвонил в этот колокольчик"
5. "Сделал жене предложение 7 лет с этим недорогим кольцом с маленьким камушком. Ниже - два кольца с бриллиантами, которые подарил ей недавно. Но она попросила их вернуть в магазин"
"Жена попросила вернуть их в магазин, потому что это кольцо 7-летней давности за 500 долларов (46 тыс рублей) значит для неё гораздо больше. Поэтому возвращаю кольца за 8000 долларов (740 тыс рублей), и вместо этого мы едем в путешествие по Корее и Японии".
6. "Моя мама умерла, когда мне было 11. Недавно мне передали случайно найденную кассету с записью её интервью перед диссертацией. Я услышала её голос впервые за 25 лет"
8. "Я 10 лет был бездомным. Наконец, держу в руках ключи от моей первой арендованной квартиры"
10. "Прошло почти 4 года с тех пор, как мне поставили диагноз "рак IV стадии". С 22 февраля 2023 года я полностью здоров!"
13. "5 лет назад мой брат стал донором костного мозга, чтобы вылечить мою лейкемию. Теперь, благодаря этому, мы сможем расти вместе"
15. "Милая реакция моего сына на нашей свадьбе с девушкой, с которой мы много лет были в отношениях"
18. "Моя дочь забыла свою любимую игрушку. Я взяла её с собой на работу, и отправила эти фото дочке - чтобы она знала, что с игрушкой все хорошо"
20. "После рождения мне ложно диагностировали повреждение мозга, и забрали у мамы, чтобы отдать в специальный центр. Мама пробралась в здание и украла меня"
"Когда её поймали, она подписала документы и отказалась от услуг центра. Моя мама дала мне жизнь дважды".
24. "Мы думали, что у нашей собаки родилось 4 щенка, а потом оказалось 8. Она сама в шоке!"
28. "Полгода назад меня отвезли в больницу при весе 32 кг, и сказали, что через неделю я умру. Сегодня меня выписали из стационара с весом 52 кг"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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