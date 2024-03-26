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30 трогательных фото, которые поселят добро в сердце

30 трогательных фото, которые поселят добро в сердце

Автор:
26 марта 2024 15:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: Добрые дела   Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   добро   интересное   люди   разные фото   фото   
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В мире много доброго и светлого, несмотря ни на что — и всегда можно найти лучик света даже среди самой непроглядной темноты. Фотографии из этой подборки — как раз такой лучик света, который поселяет в душе надежду на лучшее. Взглянем на вдохновляющие и добрые кадры, которыми поделились на просторах сети.

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"Жена попросила вернуть их в магазин, потому что это кольцо 7-летней давности за 500 долларов (46 тыс рублей) значит для неё гораздо больше. Поэтому возвращаю кольца за 8000 долларов (740 тыс рублей), и вместо этого мы едем в путешествие по Корее и Японии".


"Когда её поймали, она подписала документы и отказалась от услуг центра. Моя мама дала мне жизнь дважды".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Добрые дела   Жизнь   Кадры   Разное   Фотографии   добро   интересное   люди   разные фото   фото   
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1  комментарий
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Игорь Час назад
Душа радуется, глядя на такие снимки! Приятно ощущать радость , доброту и благополучие других людей....
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1641 пост (1582 в горячем)

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