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Синдром Ноя: добро и зло в одной квартире

Синдром Ноя: добро и зло в одной квартире

Автор:
08 апреля 2024 19:37
Сообщество : Факты
Метки: животные   заболевания   забота   интересное   лечение   люди   накопительство   психиатрия   
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В силу того, что каждый человек уникален и поэтому в мире существует колоссальное количество психических расстройств. И одно из них, довольно серьёзное, может причинить страдания не только заболевшему, но и его подопечным. Не говоря уж о соседях.

Коротко говоря, синдром Ноя - это патологическое накопительство... животных. При этом, человек зачастую не может о них качественно позаботиться.
Низкий поклон тем, кто спасает бездомных животных, тем, кто помогает приютам и берёт на себя ответственность взять с улицы щенка или котёнка, спасая его от голода и холода. Но редко кто осмеливается взять на себя ответственность больше чем за двух-трёх питомцев.

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Люди с синдромом Ноя не видят границ. У них нет понимания, что их жильё и финансовое состояние не пригодно для содержания десятков животных. Грязь, запахи, шум - это всё полностью игнорируется людьми с синдромом.

На сегодняшний день существует уже ряд исследований о проблеме синдрома Ноя и есть несколько вариантов работы с такими людьми.

Чаще всего возникновение синдрома связано с беззаветной любовью к животным, которая длительное время не имела выхода. Обычно это классические животные-компаньоны - кошки и собаки. Их чаще всего мы видим на улицах и с ними же проще всего наладить контакт, чтобы заманить к себе домой. И дело не в том, что человек хочет спасти как можно больше животных, а в том, что люди с синдромом Ноя никак не обеспечивают должный уход за ними и жилище превращается в концлагерь для пушистых. Именно на таких людей чаще всего поступают жалобы властям: шум, лай, невыносимый запах.

Кто чаще всего подвергается синдрому.
Чаще всего ими оказываются женщины в возрасте от 45 до 60 лет. Они могут быть вдовами/одинокими, со средним или даже низким финансовым доходом. Дома у них чаще всего беспорядок.
Синдром Ноя может также стать последствием таких серьёзных психических расстройств как: бредовое расстройство, ОКР, расстройство личности, слабоумие, деменция.

Как обнаружить начало синдрома.

Очень важно суметь различить, когда забота о животных перерастает уже в патологическую форму. Границы между добровольной заботы о животных с улицы и синдромом Ноя очень часто бывают размыты. Поэтому нужно проследить наличие следующих факторов:

  • Категорическое нежелание, чтобы другие люди проникали в его жилище;
  • Животные, которые оказываются в доме, больше его не покидают. Человек не пытается им помочь, чтобы в будущем найти им хозяев, а просто забирает себе;
  • Отрицание проблем. С точки зрения больного синдромом они помогают, просто уводя кошек и собак с улицы. А если попытаться заставить его "открыть глаза" на неспособность качественной заботы о всех подопечных, то отрицание может стать категорическим и истеричным;
  • Для животных нет места, нет денег на их лечение, нет денег на еду, нет сил и времени на своевременный выгул и обеспечение гигиены.

Что же делать.

Если все вышеперечисленные пункты соблюдены, то необходимо, во-первых, сообщить местным органам власти. Но вместе с тем, необходимо бережное обращение с людьми с синдромом Ноя, так как они действительно психически нездоровы и искренне не понимают, что делают не так. Они уверены, что хорошо заботятся о животных и считают властей и тех, кто на них "настучал" ненавистниками всего живого.

Жить рядом с таким человеком - это настоящий ад. Но прямая конфронтация только усугубит положение. Полицию и органы соцзащиты необходимо уведомить о психическом состоянии человека.

Поддаётся ли такой синдром лечению?

Когда наличие синдрома подтверждено, то первое, что нужно сделать - это удалить из дома всех животных. Реакция будет бурной.
Лечение должно быть направлено на сокращение бредовых идей, связанных с накопительством живых существ, а также на создание новых привычек. Поддержка и ещё раз поддержка - залог успеха лечения, которое будет у каждого своё, в зависимости от тяжести синдрома. Он относится к классификации "накопительство" и вредит как самому больному, так и животным.

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Метки: животные   заболевания   забота   интересное   лечение   люди   накопительство   психиатрия   
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5  комментариев
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2k
просто программист Час назад
От одного вида картинок как будто чувствую вонь. Собакам на фото даже прилечь негде! Как в сальвадорской тюрьме (((
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61k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
и украинство надо признать психическим расстройством.
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4k
poбт Час назад
у этой х*уйни оказывается даже научное название есть
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Галочка, которая умерла
  • Дата регистрации: 21.10.2021
  • 601 пост (517 в горячем)

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