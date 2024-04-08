Синдром Ноя: добро и зло в одной квартире

Люди с синдромом Ноя не видят границ. У них нет понимания, что их жильё и финансовое состояние не пригодно для содержания десятков животных. Грязь, запахи, шум - это всё полностью игнорируется людьми с синдромом.

На сегодняшний день существует уже ряд исследований о проблеме синдрома Ноя и есть несколько вариантов работы с такими людьми.