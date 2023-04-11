Что за цепочку странных дыр можно увидеть в иранской пустыне

В конце 2022-го года награду за "сохранение культурного наследия" от ЮНЕСКО получил иранский Zarch Qanat, который ещё в 2016-м году был назван объектом всемирного наследия. Очевидно, тогда же были выделены какие-то деньги, а по окончанию определённых работ Zarch Qanat и получил награду от ЮНЕСКО.

Новостной повод стал и поводом для рекламы достопримечательности, а многие вообще впервые узнали о существовании длинных подземных тоннелей, проложенных под песками пустыни, ведь по сути речь идёт о древнем акведуке, причём подземном.

Слово qanat переводится с персидского языка как "канал" (есть ещё одно название – кяриз), а Zarch Qanat (Зарч, Зарах, Зарач и т.д. – есть несколько транскрипций) находится в центральной части Ирана, рядом с городком Zarch. Впрочем, обычно пишут, что этот канат находится в 5 км к западу от города Йезд (он более крупный и известный).