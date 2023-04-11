Что за цепочку странных дыр можно увидеть в иранской пустыне

В Иране есть необычная, очень древняя и довольно масштабная достопримечательность, которая, в общем-то, и сегодня особо не афишируется, а до недавнего времени о ней никто толком и не знал. Но она даёт понимание, каким образом люди в древности добывали воду в пустыне, где вроде как воды нет. Причём возраст постройки оценивается как минимум в 3 тысячи лет, то есть речь идёт о временах персидской империи.
В конце 2022-го года награду за "сохранение культурного наследия" от ЮНЕСКО получил иранский Zarch Qanat, который ещё в 2016-м году был назван объектом всемирного наследия. Очевидно, тогда же были выделены какие-то деньги, а по окончанию определённых работ Zarch Qanat и получил награду от ЮНЕСКО.
Новостной повод стал и поводом для рекламы достопримечательности, а многие вообще впервые узнали о существовании длинных подземных тоннелей, проложенных под песками пустыни, ведь по сути речь идёт о древнем акведуке, причём подземном.
Слово qanat переводится с персидского языка как "канал" (есть ещё одно название – кяриз), а Zarch Qanat (Зарч, Зарах, Зарач и т.д. – есть несколько транскрипций) находится в центральной части Ирана, рядом с городком Zarch. Впрочем, обычно пишут, что этот канат находится в 5 км к западу от города Йезд (он более крупный и известный).
Местность здесь засушливая и пустынная, обычных рек или даже ручейков просто нет. А города, где жили люди, и которые когда-то находились на торговых путях, водой надо было обеспечивать. Вода эта использовалась не только для питья и бытовых нужд, но и для орошения земли, к примеру – земледелие благодаря рукотворным подземным рекам здесь было вполне развито.
Для того персы и придумали делать эти каналы-канаты – но это только звучит просто. С учётом, что копались они руками, а общая длина того же Zarch Qanat оценивается примерно в 80 километров – работы было проделано явно очень много.
Ещё раз – на протяжении 80 километров, под землёй, на достаточно большой глубине в 30-40 метров, прокопан тоннель, ширина и высота которого как минимум позволяет пройти через него минимум одному человеку. Ну это ли не трудовой подвиг?
При этом надо понимать, что вода по такому тоннелю должна идти самотёком, то есть по всей длине должен присутствовать наклон, но выверенный настолько, чтоб не было особых перепадов по скорости, чтобы избежать как размывов, так и застоя воды.
Конечно, Zarch Qanat – не единственный пример таких подземных акведуков в Иране (да и в мире), но самый большой и теперь самый известный. К тому же состоит он чисто технически из четырёх канатов, соединённых в один. Как же устроены канаты?
Существует понятие "материнского колодца", то есть главного источника воды для всего канала. В данном случае такой колодец находится недалеко от деревни Фахрадж, в горной местности, где с водой уже попроще. После обнаружения достаточно мощного водоносного слоя и рытья колодца начиналось создание самого каната, то есть процесс рытья.
И тут вот самое интересное. На самом деле рассказы про Zarch Qanat любят иллюстрировать фотографиями, на которых видна цепочка небольших "кротовых нор" – таких мини-кратеров, которые тянутся на большое расстояние и на примерно одинаковом расстоянии друг от друга. Выглядит удивительно и загадочно, конечно – особенно, если не знаешь, что это такое.
Так вот, это колодцы, между которыми и роются тоннели каната. Они называются pāyābs (пайабы) – линия в пустыне, сложенная из таких колодцев, полностью соответствует "маршруту" воды под землёй. Очевидно, что колодцы эти играют важную роль.
Во-первых, через них вытаскивали грунт, который оставался при рытье. Во-вторых, из них доставали воду. Ну а в третьих, колодцы служили "точками обслуживания" – благодаря им каналы проветривались, а в случае любого затора всегда можно понять, между какими колодцами случилась авария.
Стоит отметить, что расстояние между пайабами различается, но не сильно – местами это 20-30 метров, иногда, видимо, меньше или больше. Дело в том, что согласно доступной информации, Zarch Qanat включает в себя около тысячи таких колодцев – и это при обозначенной выше длине. Даже если не учитывать те колодцы, что находятся в поселениях (в Зарче и в Йезде) – то в среднем расстояния должны быть больше.
Но в данном случае не будем углубляться в подсчёты (может быть имелся в виду только конкретный участок, идущий через пустыню), углубимся в сам канат-канал.
Да, для туристов сейчас открыто несколько доступов под землю – денег ЮНЕСКО вполне хватило, чтобы восстановить лестницы, сделать подсветку и т.п. Без всякой иронии – возможно, это было и нелегко. Потому что речь идёт всё же не о пустынных колодцах, ширина которых обычно позволяет пролезть туда всего одному человеку, а более широким галереям уже на территории города.
Что интересно, туристы часто делятся отзывами и историями о том, как местные жители – то в какой-то лавке, то просто на улице, буквально отодвигая какую-то незаметную крышку – показывают колодцы, которые "тут всегда были" и в которых, если прислушаться, можно услышать шум воды.
Впрочем, если где-то и злоупотребляют доверчивостью путешественников, то не везде, поскольку наличие колодцев на территории города – факт.
Тем более факт – наличие "родников" и даже бассейнов в местных мечетях, которые, по всей видимости, изначально ставили на месте, где обеспечивался доступ к воде, идущей через Zarch Qanat. Скорей всего, тут уже были пайабы, уровень воды в которых был достаточно высок, и вода сама поднималась на поверхность земли. Такой искусственный оазис.
Можно найти ещё много подробностей о Zarch Qanat. Скажем, его материнский колодец находится в солёной почве, поэтому в жару – видимо, когда уровень воды в канале падает – она и для "конечных пользователей" становится солоноватой.
К слову, не всегда была необходимость доставлять воду на такое большое расстояние, порой длина каната составляла всего несколько десятков или сотен метров.
А ещё именно эти рукотворные подземные реки спасали местных жителей во время вторжения всяких чужаков. Впрочем, с такими вторжениями связывают и разрушение канатов, которых, как мы уже сказали, на территории Ирана было множество. Быть может, подземные пути позволяли многим спасаться от нападений и переходить на далёкие расстояния.
Кто знает, на какие расстояния могли вести эти подземные пути – ведь канаты могли соединяться друг с другом (как тот же Zarch Qanat, состоящий из нескольких канатов).
Между прочим, согласно одной из теорий, именно от персов пошла по миру технология создания таких подземных акведуков. Их аналоги встречаются не только в сравнительно близких Сирии, Пакистане или Испании, но даже в Америке и Китае.
Источник:
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