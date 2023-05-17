10 высоких женщин, в существование которых сложно поверить

Высота всегда была одним из самых захватывающих аспектов, когда речь идет о людях. Среди женщин также есть те, чьи размеры могут вызывать удивление и интерес. В этой статье я расскажу о 10 самых высоких женщинах в мире, которые своим ростом привлекают внимание всего мира.
Они не только являются уникальными, но и впечатляюще красивыми и достигли многого в своих жизнях, несмотря на трудности, связанные с их физическими особенностями. Давайте познакомимся с ними ближе и узнаем, что заставляет этих женщин выделяться из толпы.
Яо Дефен
Эта китаянка была занесена в книгу рекордов Гинесса как самая высокая женщина в мире. Ее рост составлял 233 см. Когда Яо появилась на свет, то весила всего 2 килограмма 800 граммов. В 3 года девочка начала быстро расти и в день она съедала в три раза больше еды, чем обычный ребенок ее возраста. В 11 лет рост Яо достиг 188 см, а в 15 – 202 см. Причина ее столь высокого роста - опухоль гипофиза.
Сэнди Аллен
Она родилась в 1955 году в Чикаго. В течение 16 лет Сэнди считалась самой высокой женщиной в мире, ее рост составлял 232 см. У женщины была опухоль гипофиза, которая производила большое количество гормона роста, отвечающего за рост всех костей тела. Сэнди никогда не была замужем, и у нее никогда не было серьезных отношений, но ей удалось попасть в Голливуд, и она даже снялась в нескольких фильмах. В последние несколько лет жизни Сэнди была прикована к постели.
Малгожата «Марго» Дыдек
Она родилась в Варшаве и стала самой высокой баскетболисткой в истории. Рост спортсменки по разным источникам составлял от 213 до 218 см. В мае 1998 года Малгожата Дыдек была выбрана клубом Женской национальной баскетбольной ассоциации «Юта Старз» под первым номером драфта и стала первой представительницей Польши в НБА. В 2000 году в составе сборной Польши спортсменка приняла участие в Олимпийских играх в Сиднее.
Зейнаб Биби
Эта пакистанка, чей рост составляет 218 см, запросила убежища в Великобритании, так как, по ее утверждениям, в Пакистане из-за ее необычного роста ей угрожали преследованиями и издевательствами. Подростки в ее родном городе постоянно атаковали Зейнаб, бросали в женщину камни и рвали на ней одежду. У женщины ушло два года на то, что бы собрать все необходимые справки и документы. В конце концов, ей удалось получить разрешение на временное проживание в стране. В настоящее время Зейнаб проживает в Манчестере, Великобритания.
Ульяна Семенова
Она родилась в 1952 года в литовском городе Зарасай. Ульяна - одна из самых высоких женщин бывшего СССР, ее рост составлял 218 см. Женщина играла в баскетбол и ее даже признали лучшей центровой ХХ века. А в 1993 Ульяна Семенова, первая баскетболистка - неамериканка, была включена в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. В 1999 году ее имя включили в аналогичный Зал женского баскетбола, созданный в штате Теннесси, а в 2007 — в Зал Славы международной федерации баскетбола в Испании.
Гитика Шривастава
Рост этой индианки – 211 см. Гитика является бывшим членом Индийской национальной сборной по женскому баскетболу. Ростом она пошла в своего отца, баскетболиста Прадипа Шривастава, чей рост был 223 см.
Мали Дуангди
В 2009 году Мали Дуангди из восточного Таиланда включили в книгу рекордов Гинесса как самую высокую девушку-подростка. На тот момент она была выше знаменитой девушки-подростка бразильянки Элисани Силва, чей рост был равен 206 см. Сейчас рост Мали 210 сантиметров. Девушка страдает от гигантизма, заболевания, вызванном опухолью гипофиза. Она уже перенесла две операции по удалению опухоли, но они оказались безрезультатными. К сожалению, неоперабельная опухоль влияет не только на внешний вид, но и на зрение Мали, которое начинает заметно слабеть.
Кэролайн Велц
Кэролайн Велц – самая высокая женщина Германии. Она обладает не только выдающимся ростом – 206 см, но и внушительным размером обуви – 49. Сейчас Кэролайн 30 лет и она работает портной, а в свободное время снимается для модных журналов. Также женщина ведет свою страничку в соцсетях, где любит выкладывать фотографии, на которых она стоит возле дверей или высоких людей
Рита Минива Беса
Девушка родилась в Зимбабве, но сегодня она вместе с семьей живет в американском городе Лас-Вегас. Благодаря своему росту в 203 см она стала игроком женской баскетбольной команды США.
Екатерина Гамова
Ее рост – 202 см. Эта рослая и спортивная девушка из Челябинска стала знаменитой волейболисткой, начав заниматься под руководством своей тети, разглядевшей у племянницы недюжинные способности. В итоге Екатерина Гамова владеет титулом чемпионки России, Турции, Европы и мира, является призером Гран-при и Всемирного Кубка чемпионов. В 2012 году произошло важное событие в жизни спортсменки - она вышла замуж за Михаила Мукасея, сына режиссера Светланы Дружининой.
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к таким можно обращаться-"тетенька, достань воробушка"