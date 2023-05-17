10 высоких женщин, в существование которых сложно поверить

Она родилась в 1955 году в Чикаго. В течение 16 лет Сэнди считалась самой высокой женщиной в мире, ее рост составлял 232 см. У женщины была опухоль гипофиза, которая производила большое количество гормона роста, отвечающего за рост всех костей тела. Сэнди никогда не была замужем, и у нее никогда не было серьезных отношений, но ей удалось попасть в Голливуд, и она даже снялась в нескольких фильмах. В последние несколько лет жизни Сэнди была прикована к постели.

Малгожата «Марго» Дыдек