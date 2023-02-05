Вечеринка, которая стоила престола иранскому правителю

Мохаммед Реза Пехлеви был уверен, что под его руководством Иран превратится в мощное, экономически развитое государство, которое достойно занять место среди ведущих стран мира. Вот только ведущие страны мира нужно было в этом как-то убедить... Шах посчитал, что самым лучшим способом доказать свое величие будет приглашение руководителей мировых держав на вечеринку, размах и роскошь которой покажет всем, на что способен Иран.

И трудно было придумать лучший повод, чем приближающийся 2500-летний юбилей со дня основания Персидской империи царём Киром Великим. Поэтому пышно отметив этот юбилей, шах не только хотел показать связь современного Ирана с Великой Персидской империей, но также продемонстрировать себя как правителя, достойного стоять в одном ряду с Киром Великим.