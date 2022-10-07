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Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец?

Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец?

Автор:
07 октября 2022 10:00
Сообщество : ФотоМир
Метки: Махмуд Ахмадинежад   в мире   иран   люди   президент   президент Ирана   факты   фото   
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В 80% случаев люди, попавшие во власть, начинают вести образ жизни, крайне далекий от народа. Охрана, кортежи, особняки на закрытой территории, вип-рестораны, элитные школы детей, семизначные цифры доходов, недоступное простым смертным качество жизни.

Но по всему миру встречаются наследственные правители, выборные политики и лидеры, отказывающиеся от этого шаблона. И стремящиеся работать и отдыхать в тех же условиях, что и обычные люди.

Принцесса, работающая медсестрой и отвозящая детей в садик на санках, премьер-министры, добирающиеся через всю столицу на велосипеде, президенты, выбегающие перекусить в кафе на соседней улице, вызывают повышенный интерес своим нестандартным для высокопоставленных особ образом жизни.

Кого-то это раздражает — в показной близости к народу они видят нарочитый самопиар политика. Других радует как пример того, что настоящая демократия возможна.

Но даже на фоне самых простых в быту и общении мировых лидеров выделялся выборный президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он находился у власти два срока — с 2005 по 2015 годы.


Что в образе жизни этого лидера удивляло всех?

Чем сам президент объяснял свои привычки и быт?


Ковры – мечетям, президенту – проездной!

Махмуд Ахмадинежад всегда подчеркивал — он лишь слуга народа, призванный сделать страну лучше. Родившись в обычной деревне в семье, которая хваталась за любую работу, чтобы прокормить и обучить детей.

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Махмуд сумел стать инженером, добровольцем прошел войну с Ираком, затем защитил докторскую диссертацию.

Поэтапно он прошел все ступени политической карьеры — мэр, губернатор, советник министра.

А в 2005 Махмуд побеждает на президентских выборах.

Одним из первых его жестов на посту лидера страны стала отправка в мечеть всех дорогих старинных ковров из резиденции. Вместо них появились демократичные паласы.

Глава государства ездил на работу на автобусе, исправно оплачивая проезд как все.

Семья продолжала владеть домом в бедном районе, унаследованном от отца, и стареньким Пежо.

Президент питался прямо на работе, принесенными из дома бутербродами.

Махмуд Ахмадинежад добился снижения коррупции, воровства и привилегий чиновников — с каждым подписывалось особое соглашение о проверке счетов всей семьи.


Первая леди с ведром

Президент принципиально ничего не рассказывал о своей личной жизни. До сих пор даже не ясно, к какой национальности и ветви ислама он относится.

Также он отказывался публично обсуждать свою семью.

Известно лишь, что он женат и у него два сына.

Весь срок президентства мужа супруга работала, предположительно, уборщицей в школе. И сама вела домашнее хозяйство.


Достижения и покушения

Внешняя демократичность не мешала Махмуду Ахмадинежаду вести довольно жесткую политику. Он укрепил экономику, сумел достичь снижения инфляции, повысил рождаемость.

Обратился к Ираку и после войны, долгих лет противостояния заключил мир.

Довольны его действиями были не все. Президента осуждали феминистки за позицию в женском вопросе, израильтяне — за критику политики их страны, правозащитники — за использование смертной казни.

На Ахмадинежада даже было покушение, он не пострадал. На третий срок его не выбрали.


Пенсия и хобби

Бывший президент мирно ушел с поста. Провал на выборах воспринял спокойно. От большой пенсии отказался — вновь пошел работать в свой университет. Живет на свою зарплату. Охотно общается в соцсетях.

Махмуд Ахмадинежад имеет необычное хобби. На досуге он пасет личное стадо овец. Говорит, что пристрастился к этому занятию еще в детстве. Выполнение обязанностей пастуха помогает ему отвлечься и отдохнуть.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Махмуд Ахмадинежад   в мире   иран   люди   президент   президент Ирана   факты   фото   
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15  комментариев
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3k
Nigilist Час назад
1. Президент не до 2015, а до 2013г.
2. Не мирно ушел, а отбыл ровно два срока, согласно закона.
3. Хотел участвовать в новых выборах, но не был допущен.
4. Самое главное: Президент Ирана - второе по рангу должностное лицо страны, после Аятолллы, коим является Али Хаменеи, ажно аш с 1989г.
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56
Je Bonch 5 секунд назад
Это, конечно, все прекрасно. Но человек на таком посту должен полноценно заниматься страной.
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
- "..Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец?.."
- Да потому, что он больше не президент !!!
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5k
livaneth 47 минут назад
Управляя страной, невозможно быть хорошим абсолютно для всех. Хоть кому-нибудь, да прищемишь хвост. Ну, хотя-бы уголовникам. Поэтому либо правитель является чисто декоративной фигурой, либо у него есть охрана, либо его убьют.
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114
Obrval 52 минуты назад
Пишут, что он занял сторону Украины.

"Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с заявлением в поддержку Украины. "Великий народ Украины. Президент Зеленский. Ваше благородное и почти не имеющее равных сопротивление раскрыло сатанинские планы врагов человечества. Уверен, что великая нация Ирана поддерживает вас и восхищается вашим героическим упорством", - написал он в Twitter."

Источник: https://www.silkway.news/ru/mahmud-ahmedinedzhat-podderzhal-260031/https://www.silkway.news/ru/mahmud-ahmedinedzhat-podderzhal-260031/
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5k
Дмитрий 57 минут назад
Такие, назовём их "чудики", вполне себе не редкость, но, к сожалению, массовым такое явление никак не назовёшь.
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16k
Вася Час назад
как грицца, почувствуйте разницу
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28k
Ashabad Час назад
Человек "поймал" свой дзен. Конечно, можно ему позавидовать, что всё случилось так, как он хотел (мы этого доподлинно не знаем, но можем предполагать).
Но ничего особенного или сверхестевенного в этом нет.
Необходимо помнить, что даже бывший президент является носителем государственных тайн (или что-то в этом роде). И что-то мне подсказывает, что именно этому бывшему президенту Ирана каких-то серьёзных государственных тайн особенно не доверяли.
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15k
эмосурикат прямоползающий Час назад
а у нашего в кортеже аж несколько одинаковых машин, а то не дай бог что-то случится, да и срок там какой уже идет?
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14k
ss 2 часа назад
Тут одно их двух. Либо он для пиндосов ничего из себя не представляет, либо его шлёпнут. Примеров тому масса. А так конечно выглядит (в статье) всё крайне демократично и правильно. По человечески. Как должно быть... в идеале.
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391
Алексей 2 часа назад
ага конечно, это как ельцын на троллейбусе ездил
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