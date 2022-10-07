- "..Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец?.."

Но по всему миру встречаются наследственные правители, выборные политики и лидеры, отказывающиеся от этого шаблона. И стремящиеся работать и отдыхать в тех же условиях, что и обычные люди.

Принцесса, работающая медсестрой и отвозящая детей в садик на санках, премьер-министры, добирающиеся через всю столицу на велосипеде, президенты, выбегающие перекусить в кафе на соседней улице, вызывают повышенный интерес своим нестандартным для высокопоставленных особ образом жизни.

Кого-то это раздражает — в показной близости к народу они видят нарочитый самопиар политика. Других радует как пример того, что настоящая демократия возможна.

Но даже на фоне самых простых в быту и общении мировых лидеров выделялся выборный президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он находился у власти два срока — с 2005 по 2015 годы.

Что в образе жизни этого лидера удивляло всех?

Чем сам президент объяснял свои привычки и быт?

Ковры – мечетям, президенту – проездной!

Махмуд Ахмадинежад всегда подчеркивал — он лишь слуга народа, призванный сделать страну лучше. Родившись в обычной деревне в семье, которая хваталась за любую работу, чтобы прокормить и обучить детей.