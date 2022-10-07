- "..Почему президент Ирана ездит на автобусе и пасёт овец?.."

В 80% случаев люди, попавшие во власть, начинают вести образ жизни, крайне далекий от народа. Охрана, кортежи, особняки на закрытой территории, вип-рестораны, элитные школы детей, семизначные цифры доходов, недоступное простым смертным качество жизни.
Но по всему миру встречаются наследственные правители, выборные политики и лидеры, отказывающиеся от этого шаблона. И стремящиеся работать и отдыхать в тех же условиях, что и обычные люди.
Принцесса, работающая медсестрой и отвозящая детей в садик на санках, премьер-министры, добирающиеся через всю столицу на велосипеде, президенты, выбегающие перекусить в кафе на соседней улице, вызывают повышенный интерес своим нестандартным для высокопоставленных особ образом жизни.
Кого-то это раздражает — в показной близости к народу они видят нарочитый самопиар политика. Других радует как пример того, что настоящая демократия возможна.
Но даже на фоне самых простых в быту и общении мировых лидеров выделялся выборный президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. Он находился у власти два срока — с 2005 по 2015 годы.
Что в образе жизни этого лидера удивляло всех?
Чем сам президент объяснял свои привычки и быт?
Ковры – мечетям, президенту – проездной!
Махмуд Ахмадинежад всегда подчеркивал — он лишь слуга народа, призванный сделать страну лучше. Родившись в обычной деревне в семье, которая хваталась за любую работу, чтобы прокормить и обучить детей.
Махмуд сумел стать инженером, добровольцем прошел войну с Ираком, затем защитил докторскую диссертацию.
Поэтапно он прошел все ступени политической карьеры — мэр, губернатор, советник министра.
А в 2005 Махмуд побеждает на президентских выборах.
Одним из первых его жестов на посту лидера страны стала отправка в мечеть всех дорогих старинных ковров из резиденции. Вместо них появились демократичные паласы.
Глава государства ездил на работу на автобусе, исправно оплачивая проезд как все.
Семья продолжала владеть домом в бедном районе, унаследованном от отца, и стареньким Пежо.
Президент питался прямо на работе, принесенными из дома бутербродами.
Махмуд Ахмадинежад добился снижения коррупции, воровства и привилегий чиновников — с каждым подписывалось особое соглашение о проверке счетов всей семьи.
Первая леди с ведром
Президент принципиально ничего не рассказывал о своей личной жизни. До сих пор даже не ясно, к какой национальности и ветви ислама он относится.
Также он отказывался публично обсуждать свою семью.
Известно лишь, что он женат и у него два сына.
Весь срок президентства мужа супруга работала, предположительно, уборщицей в школе. И сама вела домашнее хозяйство.
Достижения и покушения
Внешняя демократичность не мешала Махмуду Ахмадинежаду вести довольно жесткую политику. Он укрепил экономику, сумел достичь снижения инфляции, повысил рождаемость.
Обратился к Ираку и после войны, долгих лет противостояния заключил мир.
Довольны его действиями были не все. Президента осуждали феминистки за позицию в женском вопросе, израильтяне — за критику политики их страны, правозащитники — за использование смертной казни.
На Ахмадинежада даже было покушение, он не пострадал. На третий срок его не выбрали.
Пенсия и хобби
Бывший президент мирно ушел с поста. Провал на выборах воспринял спокойно. От большой пенсии отказался — вновь пошел работать в свой университет. Живет на свою зарплату. Охотно общается в соцсетях.
Махмуд Ахмадинежад имеет необычное хобби. На досуге он пасет личное стадо овец. Говорит, что пристрастился к этому занятию еще в детстве. Выполнение обязанностей пастуха помогает ему отвлечься и отдохнуть.
Источник:
АНТИФИШКИ
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2. Не мирно ушел, а отбыл ровно два срока, согласно закона.
3. Хотел участвовать в новых выборах, но не был допущен.
4. Самое главное: Президент Ирана - второе по рангу должностное лицо страны, после Аятолллы, коим является Али Хаменеи, ажно аш с 1989г.
- Да потому, что он больше не президент !!!
"Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад выступил с заявлением в поддержку Украины. "Великий народ Украины. Президент Зеленский. Ваше благородное и почти не имеющее равных сопротивление раскрыло сатанинские планы врагов человечества. Уверен, что великая нация Ирана поддерживает вас и восхищается вашим героическим упорством", - написал он в Twitter."
Источник: https://www.silkway.news/ru/mahmud-ahmedinedzhat-podderzhal-260031/https://www.silkway.news/ru/mahmud-ahmedinedzhat-podderzhal-260031/
Но ничего особенного или сверхестевенного в этом нет.
Необходимо помнить, что даже бывший президент является носителем государственных тайн (или что-то в этом роде). И что-то мне подсказывает, что именно этому бывшему президенту Ирана каких-то серьёзных государственных тайн особенно не доверяли.