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Моррис Фрэнк и Бадди: трогательная история дружбы, ставшей знаковой

Моррис Фрэнк и Бадди: трогательная история дружбы, ставшей знаковой

Автор:
25 мая 2024 13:59
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Моррис Фрэнк   Морристаун   Нью-Джерси   бадди   дружба   зрение   поводырь   скульптура   собака   
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Собаки помогают людям в самых разных областях – спасают, находят пропавших, ищут запрещённые вещества и предметы. Важная функция наших четвероногих друзей – служить глазами для тех, кто родился слепым или потерял зрение. Эти навыки собаки освоили не сразу и не вдруг.

Бронзовая статуя мужчины и его пса в натуральную величину стоит возле Морристаун Грин в Морристауне, штат Нью-Джерси. Мужчина – Моррис Фрэнк, соучредитель и первый вице-президент компании The Seeing Eye. По шлейке собаки сразу можно узнать, что это животное-помощник. Бадди – немецкая овчарка и первая собака-поводырь для слепых в США. Статуя называется «Путь к независимости».

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Фрэнк родился в Нэшвилле, штат Теннесси, в 1908 году и провёл большую часть своего детства, помогая слепой матери. Он ослеп на правый глаз в шесть лет, когда наткнулся на ветку дерева во время верховой езды. Фрэнк полностью ослеп в возрасте 16 лет, когда левый глаз парня был повреждён во время боксёрского поединка.

К моменту поступления в Университет Вандербильта он всё сильнее погружался в пучину депрессии, ведь инвалидность лишала его возможности вести полноценную жизнь. Хотя он часто нанимал молодых людей в качестве помощников, они казались ему слишком невнимательными и ненадёжными. 

В ноябре 1927 года отец Фрэнка прочитал ему статью в журнале, которая изменила не только его жизнь, но и жизни тысяч других слепых людей.

В статье, написанной американской дрессировщицей Дороти Харрисон Юстис, рассказывалось о школе в Германии, где обучали ослепших ветеранов Первой мировой войны работе с собаками-поводырями. Фрэнк написал Юстис по поводу приобретения собаки-поводыря. И женщина пригласила его в Fortunate Fields – её школу в Швейцарии. Он приехал в феврале 1928 года, и его напарником стала немецкая овчарка по кличке Кисс. Он назвал собаку Бадди.

Человек и пёс вместе прошли интенсивный курс подготовки собаки-поводыря. Фрэнк привёз Бадди в Штаты в июне 1928 года и сразу же начал пропагандировать преимущества использования собаки-поводыря. Он продемонстрировал журналистам навыки Бадди, заставив провести его по двум самым оживлённым и опасным улицам Манхэттена.

29 января 1929 года в Нэшвилле, штат Теннесси, Юстис и Фрэнк основали первую в США школу собак-поводырей The Seeing Eye. Два года спустя школа переехала в Нью-Джерси, поскольку северный климат был более благоприятен для круглогодичной дрессировки немецких овчарок. Фрэнк продолжал неустанно бороться за права слепых и полный доступ для собак-поводырей, пока не ушёл из школы в 1956 году.

Фрэнк и Бадди были партнёрами до самой смерти собаки 23 мая 1938 года. За несколько дней до этого они преодолели практически последний барьер инвалидности, когда впервые получили разрешение на сопровождение на коммерческом авиарейсе. За годы совместной жизни Фрэнк и Бадди преодолели более 80 000 километров, продемонстрировав, как собака-поводырь может изменить жизнь слепого человека. Фрэнк всегда считал, что Бадди подарил ему «божественный дар свободы».

29 апреля 2005 года бронзовая скульптура Фрэнка и Бадди была установлена возле парка Морристаун Грин. Созданная скульптором Джоном Сьюардом Джонсоном II, статуя запечатлела дуэт на середине шага, когда Фрэнк поднимает правую руку в команде «Вперёд».

Джонсон раскрасил скульптуру автомобильной краской, чтобы придать ей максимальную реалистичность. Она установлена на месте, которое Фрэнк и Бадди проходили каждый день на работу и обратно. Этим маршрутом и сегодня пользуются незрячие студенты The Seeing Eye и их собаки. Надписи на статуях выполнены на английском языке и шрифтом Брайля.

История взаимопомощи стала не только примером успешного достижения независимости, но и той особенной глубокой связи, возникающей между человеком и животным, которая появляется только при условии искренней дружбы и абсолютного доверия.

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Метки: Животное   Моррис Фрэнк   Морристаун   Нью-Джерси   бадди   дружба   зрение   поводырь   скульптура   собака   
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Galateya
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