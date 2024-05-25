Моррис Фрэнк и Бадди: трогательная история дружбы, ставшей знаковой

К моменту поступления в Университет Вандербильта он всё сильнее погружался в пучину депрессии, ведь инвалидность лишала его возможности вести полноценную жизнь. Хотя он часто нанимал молодых людей в качестве помощников, они казались ему слишком невнимательными и ненадёжными.

В ноябре 1927 года отец Фрэнка прочитал ему статью в журнале, которая изменила не только его жизнь, но и жизни тысяч других слепых людей.