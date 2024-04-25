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Тюльпаны – это своего рода символ весны. Яркие, ароматные, с атласными лепестками и бархатистыми тычинками, они сигнализируют, что весна вступила в свои права, и надо начинать радоваться новому активному сезону.
Цветам радуются не только люди, но и братья наши меньшие. Для которых попозировать на фоне бутонов одно удовольствие. И волшебные тюльпановые моменты сохраняются на фото, чтобы дарить хорошее настроение весь год.
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