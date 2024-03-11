Миска еды одна на двоих

Но в реальности оно далеко не всегда соответствует действительности. Те, что должны царапаться и кусаться, мирно уживаются рядом. И, более того, делят друг с другом трапезу. И хвостикам при этом совершенно всё равно на всякие там умные человеческие фразеологизмы.