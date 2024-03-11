FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16233 поста • 1705 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Миска еды одна на двоих

Миска еды одна на двоих

Автор:
11 марта 2024 16:31
Сообщество : Животные
Метки: Еда   Животное   Жизнь   Питомец   Пёс   дружба   кот   котик   миска   собака   
1035
23

Выражение «как кошка с собакой» часто используют для демонстрации постоянных ссор, конфликтов и напряжённых отношений.

Но в реальности оно далеко не всегда соответствует действительности. Те, что должны царапаться и кусаться, мирно уживаются рядом. И, более того, делят друг с другом трапезу. И хвостикам при этом совершенно всё равно на всякие там умные человеческие фразеологизмы.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Еда   Животное   Жизнь   Питомец   Пёс   дружба   кот   котик   миска   собака   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
SNZV Час назад
На 20-й фото у котика морда не треснет? ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

111410



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кто додумался такое выбросить?!: счастливчики, которые отыскали среди мусора настоящее сокровище
Кто додумался такое выбросить?!: счастливчики, которые отыскали среди мусора настоящее...
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
15 находок, назначение которых сложно разгадать даже всезнайкам
Набирающие популярность в сообществах
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Австралийские фермеры вырубают миллионы виноградных лоз из-за переизбытка вина
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Новости без цензуры и прикрас от Артемия Лебедева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 10 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#собака#автомир#интересно#аварии#факты#США#полиция#знаменитости
#животные#забавно#в мире#история#СССР#ДТП#авто аварии#Россия#кошка#позитив
#Прикол#Юмор#автомобили#машина#8 марта#кино#кот#Девушка#Еда#фильм
Tesla Cybertruck испытали огнемётом и снайперской винтовкой (видео) Tesla Cybertruck испытали огнемётом и снайперской винтовкой (видео) Котики-завистники Котики-завистники Нестандартные места для отдыха и сна Нестандартные места для отдыха и сна Пакетированная милота Пакетированная милота Котопотягушки Котопотягушки Найди меня, если сможешь: уроки от гуру маскировки Найди меня, если сможешь: уроки от гуру маскировки

На что жалуетесь?

Вернуться