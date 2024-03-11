Миска еды одна на двоих

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Выражение «как кошка с собакой» часто используют для демонстрации постоянных ссор, конфликтов и напряжённых отношений.
Но в реальности оно далеко не всегда соответствует действительности. Те, что должны царапаться и кусаться, мирно уживаются рядом. И, более того, делят друг с другом трапезу. И хвостикам при этом совершенно всё равно на всякие там умные человеческие фразеологизмы.
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