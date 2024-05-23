Котики-конкуренты

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Наш мир жесток. И даже самым его невероятно нежным и пушистым созданиям приходится порой конкурировать с другими.
Неважно, кто повстречается на пути хвостатого самурая – человеческий детёныш, глупая собака или даже хитроумный собрат. Он всё равно одержит победу в этой нелёгкой конкурентной борьбе.
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