FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15156 постов • 1690 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Есть такая профессия – людям помогать

Есть такая профессия – людям помогать

Автор:
13 ноября 2023 16:56
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Пёс   Спасение   дело   охрана   поводырь   помощь   профессия   собака   человек   
760
26

Главная задача собаки – быть верным и преданным другом. Но эти умнейшие создания освоили множество других профессий и стали незаменимыми для людей не только в рамках одной семьи, но и общества в целом.

Автором фразы «Лучшее, что есть у человека, – это собака» считается французский живописец Никола-Туссен Шарле. Впрочем, кто бы её ни произнёс первым, сути и правдивости выражения это не изменит.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Пёс   Спасение   дело   охрана   поводырь   помощь   профессия   собака   человек   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
MPEG-8 40 минут назад
Блатняк кому не нравится, то смотрите без звука.
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99264



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Вот это погоня!
Вот это погоня!
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Власти Тульской области запретят мигрантам работать в перевозках и общепите
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
С добрым утром
С добрым утром
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
До слёз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#интересно#полиция#кино#аварии#Россия#девушки#Мемы
#животные#интересное#автомир#СССР#факты#мигранты#авто аварии#фильм#дети#обман
#в мире#машина#история#Юмор#ДТП#собака#Автовсячина#съемка#искусство#сарказм
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Котики-завистники Котики-завистники Четвероногая героиня Хайди и её 11-часовой заплыв Четвероногая героиня Хайди и её 11-часовой заплыв Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду Собака пришла на помощь овцам, попавшим в беду Собаки-утешители Собаки-утешители Мы и они: трогательный фотопроект о лучших друзьях Мы и они: трогательный фотопроект о лучших друзьях

На что жалуетесь?

Вернуться