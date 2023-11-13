Есть такая профессия – людям помогать

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Главная задача собаки – быть верным и преданным другом. Но эти умнейшие создания освоили множество других профессий и стали незаменимыми для людей не только в рамках одной семьи, но и общества в целом.
Автором фразы «Лучшее, что есть у человека, – это собака» считается французский живописец Никола-Туссен Шарле. Впрочем, кто бы её ни произнёс первым, сути и правдивости выражения это не изменит.
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