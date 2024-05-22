Прогулка – это маленькая жизнь

Больше всего на свете собаки любят своих хозяев. А потом прогулки. Ведь это целое приключение, в процессе которого можно не только сделать свои делишки, но и исследовать ближайшие кусты, заливисто полаять и погонять слишком вальяжно себя чувствующих кошек.