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Прогулка – это маленькая жизнь

Прогулка – это маленькая жизнь

Автор:
22 мая 2024 15:58
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   ошейник   поводок   подготовка   прогулка   собака   фото   
882
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Больше всего на свете собаки любят своих хозяев. А потом прогулки. Ведь это целое приключение, в процессе которого можно не только сделать свои делишки, но и исследовать ближайшие кусты, заливисто полаять и погонять слишком вальяжно себя чувствующих кошек.

А чтобы ускорить выход и поторопить копающегося хозяина, надо правильно настроиться на прогулку, продемонстрировав всем своим видом полную и абсолютную готовность.

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Метки: Животное   Питомец   Пёс   ошейник   поводок   подготовка   прогулка   собака   фото   
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