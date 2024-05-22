Прогулка – это маленькая жизнь

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Больше всего на свете собаки любят своих хозяев. А потом прогулки. Ведь это целое приключение, в процессе которого можно не только сделать свои делишки, но и исследовать ближайшие кусты, заливисто полаять и погонять слишком вальяжно себя чувствующих кошек.
А чтобы ускорить выход и поторопить копающегося хозяина, надо правильно настроиться на прогулку, продемонстрировав всем своим видом полную и абсолютную готовность.
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